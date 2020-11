Rendimos homenaje a nuestros muertos con “Si nos dejan”: José Antonio López Tercero

El público se sentirá en el teatro desde su hogar

El virtuoso musical llegará vía streaming este lunes 2 de noviembre a través de Ticketmaster Live

“En esta función vamos a recordar a quienes ya se fueron como nuestro querido Juan Navarro (personificó a El Rey en este virtuoso musical), quien, tras permanecer toda la noche en cuidados intensivos, perdió la vida por complicaciones del virus COVID-19”

Hablar de México es hablar de tradiciones, costumbres, gastronomía, cultura y folclor, pero eso sería muy poco desde el contexto histórico de la riqueza que representa su repertorio musical que comprende autores como José Alfredo Jiménez, quien, no solo relató el dolor que para muchos representa un amor no correspondido, o la muerte de un ser querido, él dejó ver en su repertorio el ADN tan particular del mexicano, esto, a través de sus temas que de manera artesanal se presentan en el musical “Si nos dejan”, del cual forma parte José Antonio López Tercero, quien da vida a “El Gringo” y que en entrevista con DIARIO IMAGEN nos relata lo que para él ha significado ser parte de esta historia que llegará vía streaming este lunes 2 de noviembre.

“Nos hemos adaptado muy bien a la nueva normalidad, creo que ha sido difícil, pero sin duda, es algo que debemos hacer por supervivencia, sin embargo, el teatro debe reabrirse y lo festejamos porque muchas familias dependen directa e indirectamente del teatro. Lo que logra José Manuel López Velarde con esta pieza es maravilloso y único, es como si vieras en vivo pequeños fragmentos de películas de la época de oro, ahora para esta modalidad quedó perfectamente adaptado para verlo de cualquier ángulo y disfrutarlo. Estamos seguros que se sentirán en el teatro desde su hogar”, dijo López Tercero.

Al ser cuestionado de qué manera le había afectado el confinamiento el actor comentó que se sentía agradecido con la vida de no haber parado en su totalidad, ya que nos relata que su carrera actoral la combina con la docencia y es que su llegada al teatro, especialmente al teatro musical mexicano fue una combinación de preparación y casualidad pues al ser asistente asiduo al teatro y aficionado a la música desde la infancia, paralelamente a sus estudios académicos que culminaron en la Facultad de Química de la UNAM, poco a poco fue haciéndose de una preparación como cantante que se completó después de varios años de estudio con la maestra Alma Maldonado, con quien creó el Grupo de Arte Lírico.

“Afortunadamente no he pasado por la situación de muchos de mis compañeros, gracias a las clases que doy, he estado vigente y activo, pero sin duda para todos ha sido un momento difícil y catártico el que actualmente atravesamos, nos ha invitado mucho a la reflexión. Estoy muy contento de que regrese el teatro porque es una de las actividades económicas que más mueven en el ámbito del entretenimiento tanto familias directas como indirectas por ello, es importante que poco a poco se esté dando la reactivación, hoy mismo yo tengo función en el Foro Shakespeare, y aunque Si Nos Dejan será por streaming tendremos la oportunidad de sentir como si estuviéramos ahí y celebrar a nuestros muertos”, dijo.

Ahora, para dar respuesta a la solicitud del público, esta inolvidable puesta en escena hará una nueva transmisión en una fecha también muy importante para los mexicanos: el 2 de noviembre, “Día de los Muertos” a las 18:00 horas y podrás adquirir tus tickets por Ticketmaster Live.

Se trata del musical escrito y dirigido por José Manuel López Velarde, igualmente autor y director de la exitosísima Mentiras y de El último teatro del mundo, entre otros muchos reconocidos montajes. Es al mismo tiempo un cuádruple homenaje. Primero a la música mexicana, pues hace un recorrido por algunos de los temas más destacados del siglo XX, como Serenata huasteca, Amanecí en tus brazos, México lindo y querido, La malagueña, Amor eterno, Sombras, Canción mixteca, El pastor, Vámonos, El rey, El jarabe tapatío, Te lo pido por favor, Cielito lindo, La llorona, Solamente una vez…

Evidentemente, también es un gran homenaje a los autores de dichos temas inmortales, entre ellos José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Rubén Fuentes, Agustín Lara, Pepe Guízar, Manuel Esperón, Joan Sebastián, Cuco Sánchez, Tomás Méndez, Gonzalo Curiel. En esta función participan Lety López, Mariano Palacios, Michelle Rodríguez, Juan Navarro, Frida, José Antonio López Tercero, Alejandra Desiderio, Ricardo Maza, y una veintena más de brillantes actores, cantantes y músicos.

“Las cosas han cambiado mucho pero el arte es arte y sin duda este tipo de expresiones y manifestaciones como el Día de Muertos nos recuerdan nuestra mexicanidad. Vamos a recordar a quienes ya se fueron como nuestro querido Juan Navarro, quien, tras permanecer toda la noche en cuidados intensivos, perdió la vida por complicaciones del virus COVID-19”, concluyó.

