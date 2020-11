Ceci Galliano y Gaby Mellado dicen que “El marido perfecto” sí existe

Las actrices platicaron en entrevista con DIARIO IMAGEN acerca de esta puesta en escena con la que el emblemático Teatro de los Insurgentes levanta el telón

Una obra divertida, realista y sobre todo muy vigente es “El marido perfecto”, que se une a la lista de obras teatrales en la Ciudad de México que levantan el telón. “Una pieza que no pasa de moda y que por el contrario está más vigente que nunca”, así lo dijo Cecilia Galliano quien en entrevista con DIARIO IMAGEN comentó que tras el confinamiento seguramente para muchas mujeres, entre las cuales se cuenta ha sido una bendición no tener cerca al marido (claro todo dicho entre risas) y es que como es bien sabido el tema del confinamiento tras la pandemia por COVID-19 ha desatado más divorcios de los que nunca antes se habían contabilizado.

“Creo que es una propuesta que esta además de actual, muy reflexiva esto sin contar que durante toda la obra no paras de reír, y es que nosotros es así que entendemos y llegamos a digerir nuestros problemas, con la risa y de alguna forma burlándonos de los problemas que en la vida real vemos trágicos pero al ser plasmados en una obra”, dijo Cecilia Galliano quien es parte del elenco de la obra “El marido perfecto”.

Por su parte y al integrarse a la charla la actriz Gaby Mellado, indicó que la obra no solo nos muestra de una manera cómica las vicisitudes a las que se enfrenta una pareja en su día a día sino que además en el momento en el cual está siendo testigo de la historia llegas a identificar a muchas parejas que pueden ser cercanas a tu entorno. “Digamos que es un retrato de nuestra sociedad una forma en la que puedes canalizar ciertas situaciones e incluso identificar a algunas personas con las que convives, o situaciones que atraviesas, no es un tema que este aislado por el contrario se trata de un tema que te va a dar una visión de cosas que de pronto puedes no estar viendo”, dijo.

Sin duda un reparto excepcional con el que se reabre el Teatro Insurgentes tras más de seis meses de confinamiento a causa de la pandemia; Jesús Ochoa, Lisa Owen, Rodrigo Murray, Daniel Gama y David Orci, completan el cuadro de esta magnífica obra producida por Rubén Lara. La historia relata cómo un marido que se finge conquistador, se adjudica un hijo que nunca tuvo fuera del hogar, para crecer a los ojos de su mujer que lo cree un pobre diablo, porque en veintiocho años de casado nunca conquistó a una mujer fuera del matrimonio.

“El marido perfecto” se presenta en El Teatro de los Insurgentes los viernes 19:00 y 21:00 horas, sábado 18:00 y 20:00 horas, domingos 17:30 y 19:30 horas, sin duda una pieza donde no solo se aborda de manera casi artesanal el tema tan sonado de las masculinidades, y los roles de género, en los que muchas ocasiones los hombres también suelen verse violentados bajo otras perspectivas.

“El tema del feminismo ha venido a cambiarnos el chip en todo, pero en eso descubrimos que en si somos una sociedad muy violenta, también los hombres sufren violencia de otra manera. Yo he ido con mi hija a gritar y a manifestarme por los derechos de las mujeres, pero también tengo un hijo así que debo ver la forma correcta de direccionar a cada uno se trata de respetar y no estoy de acuerdo en las agresiones que se dan, pero creo que es importante el tema del respeto, en toda historia”, dijo Cecilia.

Por su parte Gaby comentó que el tema de derechos ha dado pasos muy importantes pero falta aún mucho por hacer sin embargo, considero que se trata de un tema no solo que atañe a los gobiernos sino principalmente a las sociedades y familias de establecer vínculos claros desde la crianza hasta la etapa en que un ser humano está en formación, considero que tanto hombres como mujeres deben sumar y trabajar por lograr la equidad socialmente, por lo cual agregó “El Marido Perfecto es una obra de comedia, pero reflexiva que viéndola de un ángulo muy claro trae varios mensajes claros de respeto y problemáticas actuales”, concluyó.

“El marido perfecto” se presenta en El Teatro de los Insurgentes los viernes 19:00 y 21:00 horas, sábado 18:00 y 20:00 horas, domingos 17:30 y 19:30 horas