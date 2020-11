Tailo Paz triunfa con el género urbano, pero asegura lo veremos trabajar con Christian Nodal

Su disco homónimo cuenta con más de 5 millones de reproducciones en su canal de Youtube

“Un día me verán haciendo un dueto con Christian Nodal, me encantaría mezclar el regional con urbano. Christian Nodal me encanta, es tremendo cantante, tremendo compositor”, afirma el cantautor hondureño, radicado en Miami, Florida

El cantautor no creía en la COVID-19, sin embargo la vida “me pegó donde más dolió que fue con la muerte de mi abuelo, víctima de coronavirus. Invito a la gente a que tome con seriedad este virus mortal, es una realidad que está haciendo daño y que está acabando con miles de vidas, cuídense por favor”

Hablar de Tailo Paz es hablar de éxito, disciplina, perseverancia, talento, amor, tenacidad y sensibilidad. Charlar con este grandioso cantautor hondureño, radicado en Miami, Florida, es una experiencia de vida y a la vez una motivación para jamás darse por vencido.

Hoy Jesús Paz, mejor conocido como Tailo Paz, quien logró el sueño americano, cuenta con más de 5 millones de reproducciones en su canal de Youtube, gracias a su talento como cantautor y productor musical del género urbano

El 95 por ciento de sus poesías, convertidas en canciones, que conforman su disco homónimo “Tailo Paz” son de su autoría y el resultado lo tiene feliz porque la gente lo ha recibido de forma estupenda. “La respuesta del público es lo más importante porque la preocupación o el temor más grande de un artista es saber si su obra gustará y en este caso gracias a Dios mi disco ha sido muy bien recibido”, señala Tailo Paz en una entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN.

A la edad de 12 años deja su natal Honduras para ir en busca del sueño americano y es así como llega a la ciudad Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, donde forma su primer grupo musical con tres amigos dominicanos llamado Fomo Productions. “Con el grupo empecé a componer mis primeras canciones y oficialmente hicimos muchas presentaciones, posteriormente firmé con un compañía, con la que me fue mal como todo novato y justo un amigo me dijo algo que jamás olvidaré: ‘Tú puedes ser el artista más escuchado en Boston, pero nunca vas a salir de aquí’, sus palabras me motivaron a mudarme y en el 2013 decidí instalarme en Miami, Florida, donde afortunadamente conocí a Mario Martinelli, quien impulsó la trayectoria de Enrique Iglesias en 1995. Comienzo con mis clases de canto y Mario Martinelli descubre el mayor potencial en mí y se empiezan a abrir muchas puertas, comencé a grabar vídeos, canciones y a hacer mucha producción, fue realmente cuando me encontré conmigo mismo, encontré mi estilo, mi género, decidí que esto lo que quiero hacer y aquí estoy promoviendo mi primer disco ‘Tailo Paz’. Siempre estoy dando lo mejor de mí, buscando nuevos sonidos, así como letras que puedan motivar y que hagan la diferencia”.

EN SUS LETRAS MEZCLA EL ROMANTICISMO CON EL GÉNERO URBANO

-Tu nombre de pila es Jesús, ¿por qué elegiste el nombre artístico de Tailo Paz?

Mi padre se llama Rutilio, al igual que mi primer nombre, sólo que a mi padre le dicen Tilo y a mí Jesús. Cuando decidimos crear el grupo musical evocamos nombre artísticos, por lo que un amigo me dijo “para tu nombre artístico deberías llamarte Taylo, en inglés con y”, pero a mí me gustó más Tailo con i latina y agregarle mi apellido Paz, de ahí nace mi nombre artístico Tailo Paz.

-Al ser un cantante de género urbano, de qué artistas tienes influencias.

Definitivamente de Daddy Yankee, siempre he seguido su carrera, pero aunque soy cantante de género urbano, me gusta la música de antaño, que es la que me apasiona. Me gustan los clásicos de Julio Iglesias, José José, por lo que con mis canciones trato de hacer una combinación de la música de antaño con el género urbano.

Admiro las carreras de Enrique Iglesias y de Daddy Yankee no sólo por el éxito sino por la forma de separar su vida profesional de la privada.

PENSABA QUE EL CORONAVIRUS ERA UNA BROMA HASTA QUE SU ABUELO SE CONTAGIÓ Y FALLECIÓ

Y aunque a Tailo Paz le gusta mantener su vida privada, en esta ocasión abre su corazón para mandar un mensaje de vida a sus seguidores. Tailo Paz era de las personas que no creían en el virus mortal de COVID-19, pensaba que era una broma y una exageración de los medios de comunicación, que eran noticias falsas, sin embargo la vida “me pegó donde más dolió que fue con la muerte de mi abuelo, víctima de coronavirus. Mi abuelo era como mi padre, mi inspiración y motivación, por ello invito a toda la gente a que tome con seriedad todo lo relacionado con COVID-19, es una realidad que está haciendo mucho daño y que está acabando con miles de vidas, cuídense por favor.

Mi abuelo era una persona que no salía de casa, estaba saludable, se mantenía súper bien, pero de un momento a otro no sabemos cómo se contagió de COVID-19, fueron dos semanas muy intensas, humanamente hicimos todo lo posible para que se salvara, pero no se pudo, siempre me dio miedo que llegara este momento.

El amor de tus seres queridos no te la da la fama, ni todo el dinero del mundo.

-Tuviste la oportunidad de despedirte de tu abuelo.

Al estar él en Honduras y yo en Estados Unidos fue imposible verlo, pero sus últimas palabras para mí es que nunca me diera por vencido para lograr mis sueños.

“MIS MEJORES CANCIONES NACEN CUANDO VIVO LAS HISTORIAS COMO CUANDO COMPUSE ‘OJALA QUE TE MUERAS’”

-¿Le escribirás una canción a tu abuelo?

Mis mejores canciones nacen cuando vivo los momentos, por eso escribí el tema “Si mañana muero”, que invito que la escuchen a través de mi canal de YouTube, la compuse anticipándome a este momento.

Puedes llegar a tener todo el dinero del mundo, ser el artista más famoso, pero de nada sirve si no tienes el amor de tus seres queridos, que en mi caso siempre fueron mis abuelos y mis padres, por eso nació el tema “Si mañana me muero”.

Mis mejores canciones nacen cuando vivo la historia, como cuando compuse “Ojalá nunca vuelvas”, una historia que yo pasé hace años.

Actualmente muchos artistas están haciendo conciertos virtuales y también shows por streaming live. ¿Tienes planeado ofrecer uno?

Pensaba hacer un concierto virtual desde hace dos semanas, pero por la muerte de mi abuelo tuve que cancelar todo ya que no tenía ánimo de nada. La pandemia también me llevó a suspender mi gira de medios en México, país que tenía planeado visitar desde marzo, pero esta pandemia vino acabar con todos los planes.

En lo personal, el 2020 ha sido un año muy doloroso, al principio pensaba que todo iba bien, me daba mucha tristeza que la gente se quedara sin trabajo, pero con la muerte de mi abuelo fue para mí el peor año. Hubiera preferido quedarme sin trabajo, pero no perder a mi abuelo.

Tenemos que seguir adelante, esperar a que la pandemia termine para ir a México porque ha sido el país que más me ha apoyado sin yo visitarlo. Desde niño me ha gustado la cultura de México, su cultura, y primero Dios pronto estaremos pisando suelo azteca.

DACA, LA POLÍTICA MIGRATORIA DE EU, LE ABRIÓ LAS PUERTAS AL MUNDO

– Fuiste beneficiado por DACA, una política migratoria de Estados Unidos, que tiene como finalidad beneficiar a ciertos inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que cuentan con cierto nivel educativo, en particular a los denominados dreamers.

Gracias a DACA se me abrieron muchas puertas. Estuve diez años indocumentado en Estados Unidos, era un joven que manejaba sin licencia, que muchas puertas se me cerraron. Incluso, cuando firmé con la compañía discográfica, había una gira de promoción que se hacía po República Dominicana, México y Honduras, y en ese momento no pude ir porque no tenía los documentos, entonces llega un momento que te decepcionas y te quieres echar para atrás, pero para mí lo imposible no existe, para mí siempre hay una solución a todo.

En el 2012 cuando Barak Obama era presidente de Estados Unidos y aprueba DACA se me abrieron muchas puertas, porque aunque DACA es un permiso temporal pude sacar mi licencia, viajar a mi país de origen, a mi mamá le daba miedo que con un permiso temporal me fuera a Hondura y que después no pudiera regresar, sin embargo lo logré. Recibí el permiso de DACA un 23 de diciembre, mi cumpleaños es el 24 de diciembre (por eso su nombre de pila es Jesús) y después de 10 años pude viajar a Honduras para ver a mi padre y mis abuelos, logré ir y regresar sin ningún problema. En el 2018 logré ser residente de Estados Unidos y ese mismo año hice una gira musical por mi país Honduras, en menos de tres semanas me reuní con 70 medios de comunicación, medios en los que desde niño yo soñaba estar como “Primer Impacto”, “Despierta América”, Telemundo. Además recibí el reconocimiento de las llaves de la ciudad de La Ceiba, Honduras, de parte del alcalde Jerry Sabio Se me abrieron todas las puertas, todo es cuestión de perseverancia, disciplina y nunca darte por vencido.

SU PRÓXIMO RETO ES HACER UN DUETO CON CHRISTIAN NODAL

Esperamos en un futuro verte hacer un dueto con Daddy Yankee o Pitbull.

Me verás haciendo un dueto con Christian Nodal, me encantaría mezclar el regional con urbano. Christian Nodal me encanta, es tremendo cantante, tremendo compositor. A mí me encanta la música de México, me fascina escuchar a Vicente Fernández, Alejandro Fernández. Recuerdo a mi madre que ponía música Marco Antonio Solís “El Buki” cuando íbamos en el carro; recuerdo a mi padre que ponía a Julio Iglesias, obviamente Julio Iglesias no es de México, pero me inculcaron a escuchar ese tipo de música romántica.

No descarto la idea de hacer algo con un artista mexicano.

Me gusta mucho inventar y no descarto la idea de un día mezclar el género urbano con el regional, de hecho compuse el tema “Ojalá nunca vuelvas” pensando en el género regional mexicano que hacen Christian Nodal, Espinoza Paz, de hecho piensan que Espinoza y yo somos hermanos (jajajaja). Así que trabajé en hacer algo en conjunto con la música urbana y el regional mexicano.

-Eres romántico.

Soy cursi.

-Algo que desees agregar.

Ya que baje o acabe la pandemia estaré en México, no sé si sea por mis letras, por el tipo de música que hago, pero México es el país que más apoya mi propuesta musical. Y aunque no he podido ir a México, la gente siempre me apoya y si Dios lo permite espero pronto hacer un tour de medios y de presentaciones en México, concluyó.

