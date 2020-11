En París sacan a golpes a usuarios del Metro por no usar cubrebocas

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Policías tuvieron que intervenir porque varios pasajeros tosían frente a otros



A medida que los rebrotes de Covid-19 se agudizan en Europa, las restricciones han tenido que ser cada vez más estrictas y con ello la gente ha comenzado a perder la paciencia, a un grado tal, que han generado disturbios en oposición a las medidas sanitarias, poniéndose así, en riesgo, pero también a los servidores públicos que han tenido que lidiar con su falta de conciencia.

En el caso de Francia, se ha visto incrementar el número de contagios, por lo que el gobierno implementó medidas de confinamiento y de movilidad muy restrictivas al punto de llegar a utilizar la fuerza policial para que la gente respete, en este caso, el uso de cubrebocas y la sana distancia.

En una estación del Metro en París, policías implementaron un operativo y sacaron de las instalaciones a la gente que tosía en la cara de usuarios y se rehusaban a usar cubrebocas, por lo que se llamó a los uniformados y el operativo llegó a un nivel de violencia tal, que la gente comenzó a grabar con sus celulares, cómo los elementos policiacos golpeaban con sus macanas a quienes se negaban a usar correctamente el cubrebocas.

Asimismo, algunos fueron detenidos y llevados ante la autoridad correspondiente para responder por su falta frente a las restricciones por contingencia sanitaria. En el video puede apreciarse como policías, sacan en su mayoría a hombres jóvenes de los vagones del metro y los ponen contra el suelo de forma violenta en una estación de metro en la capital de Francia, asimismo, los someten a golpes, si se rehusaban a bajar del vagón.

Los policías emplearon fuerza bruta, donde interrumpieron los vagones y sacaban a las personas a punta de macanazos y es que no han encontrado manera de que la población entienda que la pandemia no es un juego y que mucha gente se esta muriendo en los hospitales victimas de esta enfermedad a la que no se le ha podido poner freno.

Por otra parte, el fin de semana, en pleno confinamiento en Francia, varias ciudades cerca de París, y Burdeos, registraron autobuses incendiados y apedreados, así como disparos de fuegos artificiales contra policías

Detenidos en España por causar disturbios

Por otra parte, la policía española detuvo a decenas de personas en varias ciudades del país, donde se produjeron disturbios y protestas contra las restricciones impuestas para contener a Covid-19.

Los mayores altercados se produjeron en Madrid, con grupos de manifestantes gritando “¡Libertad!”, quienes montaron barricadas en una de las principales arterias de la capital.

Doce personas, incluyendo a tres policías, resultaron levemente heridas en los enfrentamientos. Mientras que la policía anunció que detuvo a 32 personas.

Asimismo, se produjeron disturbios en Logroño, capital de la zona vitícola de La Rioja, donde fueron detenidas seis personas, así como en Bilbao y Santander (norte), además de Málaga (sur).

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, condenó los incidentes “Sólo desde la responsabilidad, la unidad y el sacrificio lograremos vencer a la pandemia que asola a todos los países. La conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable. No es el camino”, tuiteó el jefe del ejecutivo español.

Más de 35 mil personas han muerto por el covid-19 y más de 1.1 millones se han contagiado en España, que adoptó un estricto confinamiento en la primavera boreal y donde las numerosas restricciones impuestas desde julio no fueron suficientes para evitar un rebrote con una nueva cepa.

En España, cinco regiones, incluida Madrid, ordenaron esta semana un cierre perimetral del territorio.

Interjet canceló vuelos sin previo aviso y afecta a pasajeros en Cancún

Recientemente, se dio a conocer un amague de huelga de parte de los trabajadores de Interjet a quienes la aerolínea les debe algunos pagos, no obstante, no se ha aclarado si estas inconsistencias, así como el deudo con el fisco, sean algunas de las razones por las que este fin de semana, la empresa canceló algunos de sus vuelos, afectando a pasajeros de Cancún y sus respectivas conexiones con la Ciudad de México y a Monterrey.

El tema es que sin un aviso previo, Interjet canceló 12 vuelos desde y hacia Quintana Roo, dejando varados a cientos de turistas. Del total, 10 eran del Aeropuerto Internacional de Cancún, cinco llegadas y cinco salidas, así como una salida y una llegada de la terminal aérea de la isla de Cozumel. La cancelación de vuelos también afectó una conexión de la ciudad de Mérida, Yucatán.

Según el reporte de la empresa Aeropuertos del Sureste (Asur), ocho de las frecuencias eran conexiones con la Ciudad de México, mientras que las dos restantes corresponden a Monterrey, en lo que respecta a Cancún, mientras que las de Cozumel son con la CDMX.

En total, la aerolínea tenía programados 19 vuelos en todo el país, la mayoría con conexiones hacia Cancún, por lo que termino siendo el destino más afectado por la decisión de Interjet de cancelar esta serie de vuelos. En el caso particular de Quintana Roo fueron alrededor de mil 800 personas las afectadas, tomando en cuenta un promedio de 150 pasajeros por vuelo.

Hasta el cierre de esta edición, la empresa no había dado mayor información sobre el motivo y únicamente pidió a los usuarios que se contactaran para reprogramar sus viajes “Los vuelos protegidos serán programados al 3 de noviembre de 2020 en adelante. Para mayor información, los pasajeros deben comunicarse al 5588 725400 o mandar un correo electrónico al atencionaclientes@interjet.com.mx”, escribieron en su página web.

Que no pagaron por el combustible

No obstante, trascendió de manera extraoficial que la razón de la cancelación de los vuelos se debe a que la aerolínea no recibió el suministro de turbosina para sus aeronaves, pues no habría pagado por el combustible a la paraestatal Aeropuertos y Auxiliares (ASA), quien es la que se lo suministra.

Asimismo, a nivel nacional se habla de que la empresa enfrenta serios problemas financieros, incluso, fiscales con el Servicio de Administración Tributaria, que se han agravado con la pandemia ante la baja de vuelos, así como la pausa en las rutas aéreas hacia el extranjero.

Por su parte, los trabajadores han expuesto que los salarios no son pagados a tiempo, a pesar de que la aerolínea no ha dejado de vender boletos, de manera que el Sindicato de Trabajadores mantiene la exigencia de pagos de salarios, incluso, han amenazado con irse a la huelga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Finalmente, la empresa reconoció la afectación que les ha dejado la pandemia del Covid-19, por lo que han visto afectadas sus operaciones y el flujo de caja e indicaron que hoy 3 de noviembre reanudaran sus vuelos de manera habitual, sin dar mayores explicaciones.

Hoteleros le quitan el crédito a aerolíneas

Dada la complicada situación económica que se vive en todos los sectores productivos en Quintana Roo, sobre todo en el turístico, los hoteleros de Cancún han decidido blindarse ante potenciales quiebras y entre otras acciones determinaron eliminar temporalmente las líneas de crédito a turoperadores y aerolíneas.

Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, explicó que han establecido un sistema de prepago “esperamos que dará un respiro financiero a los empresarios hoteleros, pues debido a la pandemia y el parón en los viajes, sin llegadas desde el extranjero, los pagos hacia los hoteles se han prolongado más de la cuenta”, comentó.

No obstante, ha puntualizado que ya están en la etapa de regularización. “Ya estamos en ese trabajo conjunto para que se regularicen en sus pagos, el fin es que ya nadie termine en la quiebra, porque no es una afectación únicamente para los hoteleros, sino para todas las familias que dependen de esta actividad”.

Dado lo anterior, los hoteleros prefieren blindarse con este nuevo sistema de prepago que, según declaraciones de Cintrón, “beneficiará no solo a los hoteleros sino también a las operadoras y aerolíneas, pues el manejo del recurso del dinero se va directo al pago, es decir, no se ‘jinetea’, y esto está ayudando a toda la industria a mejorar su economía” aseveró.

Restaurantes de Cancún y Puerto Morelos se suman a “Mesa segura”

Las acciones para continuar con una mejor reactivación de la economía en el sector gastronómico del Caribe Mexicano continúan y en esta ocasión, los más de mil restaurantes de Cancún y Puerto Morelos que están agremiados a la Canirac se sumaron al programa Mesa Segura con la finalidad de reforzar las medidas y protocolos contra Covid-19 para evitar un cierre de negocios y generar mayor confianza entre los comenzales.

Victor Legaspi, vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), explicó que ya son nueve estados los que forman parte de este programa que tiene como objetivo, generar acciones que ayuden a la gente a salir a consumir pero con el menor riesgo posible frente a Covid-19.

“En Quintana Roo hay un gran esfuerzo para ir superando la pandemia a través de acciones y campañas como esta, en la que generan al consumidor una mayor seguridad a salir a consumir en los restaurantes pero sin dejar de cuidarse, por ello es un compromiso por parte de cada negocio el seguir el protocolo de manera correcta”, sostuvo.

En esa labor, exigen que restaurantes cumplan con las medidas sanitarias para evitar un retroceso en el semáforo epidemiológico, entre ellas, es necesario que cada restaurante cumpla con tomar la temperatura a los comensales, que les apliquen gel antibacterial, cumplir con el distanciamiento social, y limpiar la mesa para que esté libre de virus, y puedan disfrutar de los alimentos con un riesgo mínimo de contagio.

Marcy Bezalel Pacheco, presidente de la Canirac en Cancún, explicó que estos restaurantes generan más de mil 300 empleos, mismos que estarían en riesgo en caso de un retroceso que los llevaría a cerrar de nueva cuenta “El programa mesa segura, busca con estas acciones evitar mas cierres de negocios, porque muchas familias dependen de este sector y su economía ya de por sí está muy afectada”.

Asimismo, realizaron un llamado a los trabajadores del sector restaurantero para invitarles a mantener los cuidados máximos tanto en el centro laboral como fuera y de esta manera proteger su fuente de empleo.

Bezalel Pacheco destacó que el sector gastronómico fue uno de los más golpeados durante la pandemia, pero ya está reabriendo y las cadenas siguen apostando por invertir, “por lo menos para el cierre del 2020 hay siete restaurantes más que estarán inaugurando, sin embargo esto dependerá del avance de reactivación económica y que no se de un retroceso como ya sucedió en otros estados del país como Jalisco y Chihuahua” aseguró.

montanezaguilar@gmail.com