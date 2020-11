Candidatos “morenos ilustres”

Eleazar Flores

POR Y CON TODO-. Hermanos, primos y amigos de altos funcionarios de la Cuarta Transformación, empezando por el dueño de la divisa, han renunciado a sus cargos actuales en busca de otros de elección federal, local o municipal.

Un hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y un hermano del líder senatorial Ricardo Monreal, son botón de muestra en Tabasco y Zacatecas.

ZACATECAS-. David Monreal Ávila, hermano del “incondicional” Ricardo, busca por tercera ocasión la gubernatura de su Zacatecas querido, dado que en 2010 y 2016 perdió ambas elecciones. Para 2021 la tercera podría ser “la vencida”, igual que su padre político Andrés Manuel López Obrador.

David es originario de Fresnillo, tierra del Santo Niño de Atocha, una de las imágenes más veneradas en el centro del país, cuyo catedral es de las cinco más visitadas del país, superadas por la Basílica de Guadalupe, Chalma, Zapopan y alguna más. El Niño de Atocha le podría hacer el milagro a David.

David no es ningún improvisado lo que pasa que es que su hermano Ricardo, el “incondicional” lo opaca, simplemente por haber alcanzado la gubernatura hace más de 20 años, cuando el presidente Zedillo se negó a palomearlo por el PRI, motivo por el cual emigró al PRD, con cuya divisa ganó.

Hasta en eso de cambiar de camiseta David ha sido “fiel” al hermano mayor, pues siendo priista se fue al PRD, después al PT y finalmente a Morena. En su haber político está la presidencia municipal de Fresnillo, una senaduría y muchos cargos administrativos con la entonces gobernadora Amalia García.

TABASCO-. En la “tierra del edén”, trabajaba el señor José Ramiro López Obrador, hermano de ya saben quién, Con la mano en la cintura renunció a su cargo de subsecretario de asuntos fronterizos de su entidad, para ir en busca de un cargo de elección en los próximos comicios.

Con la marca de la casa, Morena, pero sobre todo con los apellidos que orgullosamente lleva, José Ramiro cree que tiene el triunfo asegurado para el cargo que busque. No lo vayan a ligar a su otro hermano, Pío, el receptor de dineros cuyo destino se desconoce y no hay el menor interés de investigar.

El caso Pío López Obrador recibiendo dinero de David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil, fue un caso que parecía cimbrar el andamiaje presidencial, pero el caso no pasó a mayores, tan pronto el hijo predilecto de Macuspana aclaró que el dinero no es corrupción, es una colaboración del pueblo… y santo remedio.

Pues ahora un hermano de Andrés y Pío, de nombre José Ramiro busca de elección popular que seguramente ganará.

