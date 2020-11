Biden, cerca de alcanzar los 270 votos del colegio electoral

Cerrada votación para elegir al presidente de EU

El demócrata toma ventaja en Nevada, Wisconsin y Michigan, pero nada está escrito

Según medios internacionales, el candidato demócrata Joe Biden ha tomado la ventaja en estados como Nevada, Wisconsin y Michigan, con lo que podría alcanzar los 270 votos necesarios del colegio electoral para ser presidente de Estados Unidos, no obstante, aún nada está escrito, pues Florida tuvo una reñida votación que terminó por favorecer con el 51.3 por ciento de los votos a Donald Trump, por lo que aún se debe esperar el conteo definitivo en todo el país, para determinar un ganador.

Mientras tanto, Joe Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca, lidera el conteo en el estado de Michigan, lo que aumenta sus opciones de victoria en medio la incertidumbre generada por la falta de un resultado definitivo en varios estados claves. Biden cuenta con el 49.3% de los votos frente al 49.1% del actual presidente, el republicano Trump, con el 90% de los votos escrutados en Michigan. La diferencia es de apenas 10 mil votos por lo que definitivamente nada es un hecho aún.

La secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, encargada del conteo, ha asegurado que se espera tener una imagen clara de los resultados mas adelante, incluso podría ser hasta el viernes, por lo que pidió paciencia. En parte, el retraso en Michigan se debe a que las localidades con más de 25 mil habitantes tuvieron que esperar hasta el 2 de noviembre para comenzar a procesar las papeletas.

Expertos señalan que son seis estados en los que se juega la mayoría de votantes para hacerse de la elección: Arizona (11 votos electorales), Michigan (16 votos electorales), Pensilvania (20 votos electorales), Carolina del Norte (15 votos electorales), Wisconsin (10 votos electorales) y Florida (29 votos electorales). Asimismo, además de Michigan, el resultado de las elecciones depende de cuatro estados: Wisconsin, Nevada, Pensilvania y Georgia, donde aún se cuentan los votos debido a la avalancha de participación por correo.

Hasta el cierre de esta edición, Biden tenía una aventaja sobre Trump, por 224 delegados a 213 en el Colegio Electoral, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El colegio electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población.

El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios con la excepción de Nebraska y Maine. Y el aspirante que logre los 270 votos se puede declarar ganador de las elecciones.

AMLO no quiere opinar hasta que haya ganador

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador se negó a opinar sobre las elecciones en Estados Unidos, al menos hasta que no se declare un ganador definitivo. “No podemos opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad correspondiente dé el ganador. Es una elección cerrada y no podemos nosotros dar ninguna opinión”, manifestó.

Durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional, Acelebró que el proceso electoral no ha provocado alteraciones a la economía mexicana. “A mí me satisface de que no hay en el caso de nuestra economía ninguna alteración. El dólar se intercambia al momento en 21.15 pesos mexicanos, en la misma línea que la semana pasada”, señaló.

Las elecciones en Estados Unidos generan gran expectativa en México por las estrechas relaciones comerciales entre ambos países, que comparten la frontera más larga del mundo, y por asuntos espinosos como la migración o el narcotráfico.