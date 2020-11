Pararía CDMX otra vez actividades económicas

Lanzan campaña “No bajemos la guardia”

Ante el incremento de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 en la Ciudad de México, el gobierno capitalino advirtió que si es necesario parar algunas actividades económicas, se hará, pero se buscará el punto de equilibrio entre proteger la salud de los habitantes y los ingresos de las familias.

Ante este panorama, lanzó una nueva campaña informativa a la ciudadanía para reforzar la estrategia de prevención y evitar contagios denominada “No bajemos la guardia” y tratar de evitar el regreso al semáforo rojo.

Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, explicó que dicha campaña se despliega en toda la ciudad y su objetivo es advertir a la población sobre que no se desea regresar al semáforo epidemiológico rojo y que, por ello, hay que protegerse. “Está ya iniciando en toda la ciudad para cambiar un poco la señal a la ciudadanía. Entonces por eso dice: Alerta, no queremos pasar a Semáforo Rojo, no bajemos la guardia. Para que la gente siga cuidándose y protegiendo a los demás”, señaló la mandataria.

“Hemos sido muy responsables en esto hasta la fecha, si requerimos cerrar algunas actividades lo vamos a hacer, pero tampoco vamos a cerrar forzadamente sin necesidad, por eso es la responsabilidad que tenemos que tener, tanto del tema de salud como en el tema también de los empleos y de los ingresos económicos de las familias”, dijo.

La campaña se muestra en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, imágenes y muebles urbanos, puestos de periódicos y revistas, Metrobús, túneles y bajo puentes en las principales avenidas de la Ciudad de México, así como en pantallas digitales.

Colonias con más contagios

Hasta ayer, la colonia San Pedro Tláhuac se mantiene como la zona con más casos activos de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en la Ciudad de México, de acuerdo con los reportes de las autoridades. La segunda colonia con más casos es Tizapán San Ángel en la alcaldía Alvaro Obregón con 33 casos y de ahí en adelante la mayoría de las 30 principales colonias con más casos activos cuentan con un registro de entre 18 y 29 casos.

El tema es relevante porque todos estos casos representan a las personas que han tenido los síntomas y signos de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 y que pueden seguir contagiando a más gente.

Tláhuac tiene tres colonias dentro de esta lista de 30 colonias, aunque la alcaldía con más colonias (en esta lista) es Álvaro Obregón que tiene a 8 colonias, es decir casi la tercera parte de las zonas con más casos activos.