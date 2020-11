Por Huexca, el nieto de Zapata llama traidor al “caudillo”

Con el aguante que envidiaría un espartano, en la reunión anual de industriales Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se rifó el físico otra vez. Se aventó a declarar que hay que construir una nueva historia para el país, junto al gobierno federal que tantas veces lo ha bateado, incluso hasta el desprecio.

Construir una nueva narrativa, dice. Que se deje de hablar tanto de los errores constantes del pasado. Si hay respeto a la legalidad y a los contratos con el sector empresarial, afirma, serán ellos los principales impulsores de colaboración porque se ha creado confianza, una especie en extinción, según se desprende de todos los recientes acontecimientos.

”Que las reglas estén claras, que las normativas sean conocidas, que nosotros podamos promover lo que ellos no pueden traer en innovación, educación y tecnología, invertir para que a través de la inversión se genere mayor empleo y así mayor consumo, vamos a mover la economía”, señaló Salazar Lomelín.

El líder empresarial afirmó, otra vez de buena fe, que la confianza es el aceite que promueve la colaboración entre los individuos, pero también la confianza promueve la colaboración entre las comunidades y entre los países, dijo.

Nadie sabe a qué se refiere el buen Salazar. Y es que cualquier pelafustán les mete el dedo a los empresarios.

Un mimo se pavonea en la Central Avionera de Santa Lucía

Al mismo tiempo, se difunde que el “actor” de cuarto talón, Roberto Palazuelos, hizo un recorrido pomposo acompañado por militares de alto rango por las famosas obras del Aeropuerto de Santa Lucía, prioritario para la administración.

Repantigado sobre un vehículo oficial del Ejército, el atrevido pontificó sobre las obras faraónicas, señalando con aires marciales que está también interesado en las del nuevo aeropuerto de Tulum, porque gracias a su funcionamiento podrá promover la construcción de sus hoteles en la Riviera Maya. Al rato le brinca al trenecito chu chú.

Son demasiadas las sandeces. Cada quien le apunta al avispero con su propio garrote para ver qué es lo que puede sacar… aunque sea en piquetes. Para ridículos, la Cuarta Decepción no está sola. Tiene un conjunto de mequetrefes que le hacen segunda. Aunque nunca llegue nada a ningún destino. El punto es colaborar a hacer el mazacote.

Un líder empresarial empeñando de nuevo su palabra ante orejas de artillero. El mimo de cuarto pelo pavoneándose en las obras de la central avionera en construcción. Sólo falta que al rato se organicen los tours para ir a engordarle el caldo a la inundada refinería de Dos Bocas, para que el cuadro esté completo.

“No salió vana la nuez”, dice Jorge Zapata con respecto a AMLO

Los constantes errores del pasado a los que se refiere Salazar Lomelín, no son sólo del pasado, son el pan de cada día, son los gazapos y despropósitos del presente. Los que conocemos a cada rato, los que nos abochornan y nos dejan perplejos, casi anonadados.

Durante la desastrosa y atropellada reciente gira del “caudillo” por Morelos, dizque para revisar obras, se revivió el conflicto que ha generado la proyectada termoeléctrica de Huexca, que incluye un acueducto y un gasoducto, con los que los campesinos nunca han estado de acuerdo porque los van a dejar sin agua.

El nieto de Emiliano Zapata llamó traidor al “caudillo”: “Nunca nos imaginamos en qué forma nos iba a traicionar, sin embargo como tenía un mes en la Presidencia le fuimos a desear la mejor de las suertes, para que fuera el mejor, no el peor presidente, pero él escogió ese camino. Él va a tomar las consecuencias y las tiene que recibir como le vengan”, recalcó.

López Obrador anunció hace poco el inicio de las operaciones de la termoeléctrica argumentando que ya se habían resuelto todos los amparos promovidos en contra de la obra (misma que presume una inversión de 20 mil millones de pesos).

No obstante, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, sostiene que hay cuando menos veinte amparos vigentes en contra de ese megaproyecto. Otra vez vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. No tienen remedio. Las rechiflas y los abucheos a la investidura no se hicieron esperar. Otra gira chusca.

Bisne transexenal: Osorio, Esparza, AMLO, EPN, Miguel Bejos

Tengo tres principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, y así voy a continuar por el resto de mi vida hasta que me muera, ha reiterado en múltiples ocasiones el de la investidura presidencial. Es su retintín favorito, y el más fastidiado de todos. No es poco decir. “Se acabó el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo. Separar el poder económico del político para no ser sepulcros blanqueados”. El chiste se explica solo.

La insistencia, junto con su compadrito Cuauhtémoc Blanco, en la construcción de la termoeléctrica de Huexca es para acabar de cumplir los pactos inenarrables del sexenio anterior y actual con el dizque desaparecido Sindicato Mexicano de Electricistas del compadrito de Osorio Chong, Martín Esparza, otra gota que derrama el vaso.

Amafiados desde hace años, Osorio Chong y Esparza, pactaron para este último la concesión por treinta años para explotar todas las termoeléctricas que se construyan en el Valle de México. Un negocio al que no es ajeno Enrique Peña Nieto, a través de su compadrito José Miguel Bejos, envuelto en escándalos de corrupción con la venta de helicópteros a la CFE y al quebrado Pemex.

Entregaron las redes de conducción eléctrica del Valle de México

La concesión de marras reportará a ese clan 134 mil millones de pesos iniciales por las siguientes tres décadas. Un monopolio de producción de electricidad altamente contaminante para las siguientes generaciones.

Peña Nieto, Osorio y López Obrador no sólo les entregaron las instalaciones estratégicas cercanísimas a la Ciudad de México, sino el uso gratuito de las redes eléctricas de conducción a través del valle metropolitano, las mismas redes que han sido el principal obstáculo para cualquier proyecto de conversión de basura en electricidad, toda vez que según el contrato colectivo de la CFE con el sindicato de esa empresa productiva del Estado le confiere la posesión y el manejo de las líneas de distribución eléctrica al mismo Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, ese bodrio al servicio de las claques en el poder.

Corrupción: todo se vale, menos no tener compadres poderosos

Joao Parreira, el dueño de la constructora Mota Engil, de nacionalidades portuguesas ambos, ha dado a conocer que los contratos a que se hace referencia amparan la construcción de catorce plantas termoeléctricas y cuatro plantas de ciclo combinado, ubicadas en los estados limítrofes con la Ciudad de México.

Simplemente a cambio de nada. Sencillamente, porque aquí, en materia de corrupción todo se vale, excepto no tener compadritos poderosos. De nada sirve que los ciudadanos busquen asirse a la razón, pedir justicia y amparos a granel para detener la devastación de los recursos naturales y productivos. Aquí sólo truenan los chicharrones de la tolucopachucracia y los de los de Tepetitán.

Lo vergonzoso y lo ramplón, es que se trata de negocios transexenales, heredados y recibidos por neoliberales y supuestamente transformadores que cantan todos los días que primero los pobres.

Y así, lo que menos se necesita son espartanos empresariales y actorcitos de quinto patio.

¿No cree usted?

