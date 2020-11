Odin Dupeyron muestra el lado más “crudo” del confinamiento

Será el próximo viernes 13 y sábado14 de noviembre cuando haga una retransmisión virtual del texto “Que el recogimiento no nos recoja”

Ha sido tal el éxito de “Que el recogimiento no nos recoja” que ya cuenta con nuevas presentaciones y es que en este texto Odin Dupeyron muestra el lado más “crudo” del confinamiento, ese por el cual todos sin excepción (incluso quienes lo niegan) han atravesado.

Con este trabajo, Odin realiza una charla en la que comparte su punto de vista sobre y desde el confinamiento a través de una plática que pueda servir como herramienta para afrontar la crisis.

“Voy hacer una transmisión de esta nueva plática, conferencia, disertación, no me gusta decir conferencia porque no soy conferencista, este nuevo numerito en el que hablo un poco de todo sobre esta pandemia, de la forma en la que resolvemos los problemas, hablo un poco de mi filosofía de vida y la forma en que he percibido esta situación”, comentó Odin Dupeyron en un video YouTube, anunciando el proyecto que tuvo una primera fecha el pasado 6 de junio a través de la vía streaming y que ahora regresa con nuevas fechas: viernes 13 de noviembre 8:30 pm y sábado 14 de noviembre 1 pm, a través de Eticket.

Cabe destacar que Odin Dupeyrón cuenta con una amplia trayectoria que va desde el teatro, televisión y charlas teniendo en su repertorio su obra más conocida “¡A Vivir!”. Recientemente el domingo 1 de noviembre presentó “Esto Sé”, en la cual hace una reflexión sobre el dolor, la ansiedad y el miedo que ha ocasionado la COVID-19.

“Esto sé” es a decir del autor una batalla contra el exceso de “pensamiento mágico” más necesaria que nunca en estos tiempos de pandemia), es un proyecto escrito en tono de comedia en el que Dupeyron comparte todo lo que ha experimentado y aprendido en la vida.

“Es una plática sobre mi forma de pensar, del por qué soy como soy y por qué hago lo que hago. Sólo doy mi punto de vista, el cual resulta ser positivo e inspirador para la gente”, dijo quien considera que el Teatro debe conservar su forma de realización original, con público en vivo, ya que esa es la esencia y aunque el Teatro del Parque Interlomas donde ha presentado su trabajo durante años aun no abre sus puertas, ya se puede asistir con un aforo de 30%, aunque él seguirá con la modalidad streaming para aquellos que así lo deseen, claro, conservando siempre la calidad de su trabajo que tanto gusta al público.