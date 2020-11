Pee Wee resalta a la mujer sin filtros con “Callejera”

Agradece el apoyo de Universal Music, disquera con la que dice está en constante creatividad

“Estoy muy contento con este lanzamiento de ‘Callejera’, un tema de género urbano pop, que habla de una mujer que inspira, una mujer que es fuerte, que es valiente, que no le teme a nada y que puede enfrentar cualquier tipo de situación y esa es mi mujer ideal”, señala el cantante y compositor en una entrevista con DIARIO IMAGEN

La parte que más me gusta del periodismo son las entrevistas por las experiencias enriquecedoras de cada entrevistado, lo cual emociona y esa emoción me causó charlar con Pee Wee, quien entre los años 2003 y 2007 con Kumbia Kings y Kumbia All Starz se escuchaba en diferentes países gracias a los éxitos “Sabes a chocolate” y “Na na na (dulce niña)”, temas que fueron un éxito total con la voz inigualable de Pee Wee.

En este 2020, Pee Wee, quien también es compositor, le apuesta al género urbano pop y nos presenta “Callejera”, que cuenta con el apoyo de su disquera Universal Music México.

“Callejera” es un tema muy bailable, un tema inédito que viene de la inspiración de Dani Flow quien, de la misma manera que Pee Wee, quiere resaltar a las mujeres sin filtros.

“Las mujeres, todas, siempre serán una fuente de inspiración para hacer música. En esta ocasión, el sencillo tiene un flow más intenso porque va dirigido a mujeres así, intensas”, señala Pee Wee, en una entrevista con DIARIO IMAGEN.

“ME GUSTA LA MUJER QUE ES SEGURA DE SÍ MISMA”

“Deseo que el público mexicano se encuentre bien ya que estamos viviendo momentos difíciles y hay que intentar ponerle buena cara a la vida. Estoy muy contento con este lanzamiento de ‘Callejera’, que habla de una mujer que inspira, una mujer que es fuerte, que es valiente, que no le teme a nada y que puede enfrentar cualquier tipo de situación”

Por lo anterior, le pregunté a Pee Wee que si la mujer de sus sueños debe tener todas esas cualidades y que si tiene novia, inmediatamente respondió que “me gusta la mujer que es segura de sí misma, por ahora no tengo novia”.

El video que fue grabado en la ciudad de Guadalajara está lleno de colores y matices, el cual ya se puede escuchar en el canal de YouTube de Pee Wee. “Antes que iniciara el confinamiento por la pandemia ya se tenía planeado todo lo que se iba a realizar, lo que íbamos a ir lanzando en el año, pero desafortunadamente la pandemia se atravesó. El vídeo ya está disponible y espero les guste. Lo he dicho en toda esta promoción, en lo personal este vídeo de “Callejera” es mi favorito, me encanta el concepto, el vestuario, las tomas que se realizaron en el helipuerto, la verdad es que es un gran vídeo y no pueden dejar de verlo”, señala muy sonriente Pee Wee, desde su casa en el Valle de Texas, Estados Unidos.

Para este video de “Callejera”, Pee Wee y todo su equipo de management aportaron su creatividad para elegir lo mejor de este concepto. Por cierto Pee Wee luce unos lentes increíbles en el clip de “Callejera” y al cuestionarlo si colecciona lentes, porque están padrísimos, respondió que le encantan las gafas oscuras, pero que es malísimo para cuidarlas. “Siempre dejó olvidadas mis gafas oscuras en casa de amigos, y luego de seis meses de olvidar mis lentes pregunto si los vieron y mis amigos responden que ya se los comió el perro (risas). No soy bueno para cuidar lentes”.

“Callejera” formará parte del próximo disco de Pee Wee como cantante de urbano pop. “Estamos lanzando es sencillo por sencillo para después lanzar un disco. Hay otras canciones que ya están listas. Y estoy seguro que cuando salgan a la luz le va a encantar al público porque me fascina este proceso de escuchar y analizar cada tema. Hasta el momento llevo 20 demos, pero probablemente mi próximo disco esté conformado por 12 temas”, dice muy emocionado Pee Wee, quien al igual que todos, desea que ya pronto termine esta pandemia.

EN ESTA PANDEMIA PEE WEE SE MANTIENE ACTIVO Y CREATIVO

-¿Estás a gusto de pertenecer a Universal Music?

Sí porque Universal Music cuenta con un gran equipo que me apoya bastante, siempre estamos en contacto. Tratamos de mantenernos creativos, nos mantenemos activos y en comunicación escuchando música nueva, escuchando las mezclas de las canciones nuevas que vendrán para el 2021 justo ayer recibí una mezcla de una canción que está increíble y ahí vamos.

-Ahora que están en auge hacer conciertos por streaming live, ¿tienes planeado hacer uno para tu extenso y fiel público?

Me encantaría y la intención está, pero honestamente se complica un poco. Me encuentro en el Valle de Texas y los músicos con los que trabajo tienen hijos chiquitos y pues aún tienen miedo de salir y de convivir, ya que no quieren contagiarse de COVID-19, por lo cual me resulta difícil presentar un streaming próximamente.

-Empezaste tu trayectoria artística siendo prácticamente un niño de 13 años de edad, ¿cómo ha sido tu evolución en estos 17 años de carrera artística

Soy de las personas que me gusta siempre aprender algo nuevo y rodearme de personas que tienen más experiencia que yo. Me encanta asistir a talleres de composición porque aprendo mucho musicalmente y eso ha sido parte de mi evolución artística.

LLEGÓ A PERDER EL PISO CUANDO ESTUVO CON KUMBIA KINGS, PERO “AFORTUNADAMENTE MI FAMILIA ME DIO EL JALÓN DE OREJAS”

– Tu carrera artística la iniciaste en los cuernos de la luna con Kumbia Kings y Kumbia All Starz, ya que en todo mundo se escuchaba “Sabes a chocolate” y “Na na na (dulce niña)”, que tú interpretaste, ¿llegaste a perder el piso?

Prefiero ser genuino, honesto y decir que sí. Creo que cualquier adolescente con ese éxito en sus manos llega en algún momento de su vida a perder el piso, a mí me pasó, pero lo bueno es que siempre estoy cercano a mi familia,soy el menor de tres hijos, por lo que mi familia me da mi jalón de orejas y me ubica.

– Pee Wee vivió su niñez en Othello, Estados Unidos, pero después se mudó a McAllen, Texas, donde empezó a lavar coches para ayudar a su familia. Durante ese tiempo conoció a A.B. Quintanilla III quien lo invitó al casting para un video de su banda, Irvin aceptó, presentándose unos días después, A.B. no dudó en elegirlo como nuevo miembro del proyecto.

Intentaba hacer un poco de dinero, no para ayudarle a mí mamá y me siento orgulloso de haber lavado coches, el otro día estaba llegando a casa y al lado estaba un chavito lavando el carro de su mamá, estaba aspirando el interior y le quería dar un dinero, pero se fue y no lo alcancé, espero encontrarlo pronto para decirle que es un campeón. Cuando uno quiere lograr algo hay que trabajar duro y enfocar tu mente, enfocar tus pensamientos en lograrlo, todo es posible en esta vida cuando realmente se quiere.

ENTRE SUS METAS ESTÁ CANTAR CON JUSTIN TIMBERLAKE; NO DESCARTA HACER DUETO CON THALÍA

– ¿Te gustaría cantar con Thalía?, ya que ella tiene influencia en la comunidad latina.

Claro, sin duda,. Thalía es una una artista que respeto mucho porque siempre está evolucionando y es algo que admiro. Con un artista que me encantaría trabajar y que siempre lo he dicho es con Justin Timberlake, desde niño escucho su música y admiro su trabajo.

– Tu nombre de pila es Irvin Salinas Martínez, ¿por qué elegiste Pee Wee como nombre artístico?

Como en Kumbia Kings era el más pequeño, en Estados Unidos, Pee Wee significa “el más pequeño en las grandes ligas” y así se quedó como nombre artístico.

EL 8 DE DICIEMBRE CELEBRARÁ 31 AÑOS DE VIDA Y LO ÚNICO QIE DESEA ES “UN PASTEL Y ESTAR CON MI FAMILIA”

– El próximo 8 de diciembre celebrarás un año más de vida, ¿cómo festejarás tu cumpleaños?

Por la pandemia no se puede hacer una celebración, todo lo que es un pastel y estar rodeado de mi familia.

-Te gustaría incursionar en el género de rap-track?

Dentro de todos los demos que hemos hecho, salieron unos temas de rap-track y sé que les va a gustar porque será algo diferente.

-Algo que desees agregar.

El cariño del público es el mayo premio. Espero que a todos les guste mucho la canción “Callejera” que ya está disponible en todas las plataformas digitales, ya pueden disfrutar del vídeo en mi canal de YouTube, así que no se lo pueden perder.

“Callejera” tiene arreglos musicales de lujo -entre pop urbano y reguetón-, que lograrán que sea inevitable bailar. Algunas de las frases que se escucharán y sin duda, harán cantar a los escuchas de “Callejera” son: “todo lo hace con decisión”, “las demás siempre la quieren imitar, pero ella siempre va en primera…”.

Sin duda, lo nuevo del cantante se colocará dentro de los tracks favoritos de sus fans y del público en general que disfrutan de las propuestas musicales del artista.

