Pide López Obrador investigar represión contra feministas y castigo a responsables

Derecho de réplica

José Luis Montañez

“Cortan cabeza” del jefe policiaco de Cancún y separan a Issac Janix Alanís

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera de ayer, exigió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigue de oficio la represión a la protesta feminista ocurrida el lunes en Cancún.

Además, llamó al gobernador Carlos Joaquín a que aclare lo sucedido con una actuación y justicia “hoy mismo”, sin protección para nadie, pues afirma que este tipo de actos no deben quedar en la impunidad.

El texto íntegro de lo que declaró López Obrador es el siguiente: “No se debe utilizar la fuerza personas que se manifiestan, pues eso, tiene que ver con actitudes autoritarias. Se debe castigar a los culpables, porque no se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza, no se debe de utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos, entonces no a la represión, es lo que podemos decir”.

“En efecto que se haga la investigación, porque existen dos versiones, o más, está esto que dice Álvarez Icaza que ese senador es enemigo nuestro, adversario nuestro, que le está echando la culpa a la Guardia Nacional, eso está totalmente fuera de lo que realmente sucedió. Este es un asunto de la policía de Quintana Roo, ahí hay dos versiones una de que tuvo que ver con el gobierno municipal, y la otra versión es que fue la Policía Estatal y también de que en Quintana Roo hay Mando Único, es decir, que la el gobierno del estado tiene el control de las policías municipales”

“Yo creo que lo que procede en este caso es que el gobernador, que es una gente responsable, ese es mi punto de vista, indague y aclare lo que sucedió, quién es el responsable, quién es el autor intelectual, quién dio la orden y quiénes llevaron a cabo esas acciones”, declaró.

“La investigación no debe llevar mucho tiempo, pues se puede hacer una investigación eficaz y satisfactoria. Y que se haga una actuación, una justicia rápida hoy mismo, si hay voluntad, nada de estar protegiendo a nadie. Cuando hay un asunto así, se debe de actuar sin contemplaciones, no debe de haber impunidad, no debe de haber protección a nadie, pero en el caso de que no se deslindaran los hechos y no se castigara a los responsables, los afectados deberían de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es más la comisión, por oficio, debería de intervenir; no oficiosa, sino abrir el expediente, pero esperemos que el gobierno estatal dé a conocer los hechos y se finquen responsabilidades” concluyó.

Reprimen a manifestantes y “cortan cabezas”

La manifestación por feminicidios, que convocó el movimiento #JusticiaparaAlexis, terminó en represión con arma de fuego y golpes, entre ellos dos reporteros lesionados, además de la destitución de Eduardo Santamaría, como director de la Policía Municipal, y la separación del cargo del Secretario General, Issac Janix Alanís.

Miles de manifestantes salieron a la calle y avenidas vestidos de negro, con los puños en alto, en respuesta al movimiento #JusticiaparaAlexis que se convocó en redes sociales en reclamo a la falta de justicia para las muertas de Cancún, y de otros municipios en Quintana Roo.

La manifestación que pedía un alto a la violencia contra las mujeres, conforme avanzaba, subió de tono con la presencia de activistas, que previamente convocaron en redes sociales, a mostrar su inconformidad por la tibieza de las autoridades en torno a los últimos casos de muertes violentas de mujeres, entre ellas la de Bianca Alejandrina, que apareció descuartizada en Cancún.

El reclamo era en torno a los crímenes de otras mujeres, desapariciones y carpetazos a expedientes que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, no ha podido resolver, mismos que fueron exhibidos en diversas cartulinas frente a las instalaciones de dicha autoridad estatal.

Al llegar al palacio municipal, que tenía bloqueada la entrada con vallas metálicas, los policías municipales demostraron tolerancia mínima, al escucharse inmediatamente balazos al aire, gritos de auxilio, llanto, que dejaron un saldo de tres personas lesionadas con armas de fuego, que trasladaron a diversos nosocomios, además de personas golpeadas por los uniformados con puños y macanas.

Se realizaron detenciones arbitrarias

El caos y la persecución de los manifestantes se realizó hasta el parque Las Palapas, en donde según los testigos, también se realizaron detenciones arbitrarias de personas que no habían asistido a la marcha.

La inconformidad se mostró con quemas y otras acciones que se tornaron violentas, tras la represión con disparos de arma de fuego, en donde al parecer uno de ellos provocó un disparo y los demás se pusieron “nerviosos”, según la propia versión de Alberto Capella Ibarra, Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, entrevistado por medios nacionales en la Ciudad de México.

En tanto, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, responsabilizó del hecho a Eduardo Santamaría, ahora ex director de la Policía Municipal, al estar a cargo de todo el operativo, a pesar de la orden de no reprimir a los manifestantes, quien cuestionó, “Yo di una orden y hubo una contraorden ¿Quién dio esa contraorden es lo que necesito saber?”.

Al mediodía del martes, el ahora ex secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez Issac Janix Alanís, confirmó su renuncia al cargo y retornó a la regiduría en el Cabildo de Cancún, por la represión policiaca en Cancún advertió la urgencia de revisar el Mando Único para garantizar el orden, al no existir garantías para quienes se manifiestan en el destino turístico.

Tras la agresión de los policías a los grupos de activistas, éstos señalaron que al menos seis personas habían sido detenidas durante el operativo, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que, hasta las 23 horas de ayer, no se tenía a ninguna persona bajo detención por participación en la protesta.

Reporteros heridos

Entre los heridos de bala en la manifestación feminista, quedaron dos reporteros de nombre Cecilia Solis, de un medio digital y Roberto Becerril, de La Verdad; entre los golpeados también quedaron, Selene Huidrobo, reportera de televisión del Grupo Sipse y Santiago Rodas, reportero gráfico de la agencia Quadratín.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo, a cargo de Marco Antonio Tóh Euán, atendió al menos a 14 personas como resultado de la manifestación feminista en Cancún.

Dijo, que al también resultar heridos dos periodistas al cumplir con la cobertura de dicha manifestación, está en contacto con familiares de la periodista herida para dar seguimiento al caso.

montanezaguilar@gmail.com