SIGUE-. Con creyentes a toda prueba, pero también incrédulos de todo lo que dice en sus noticieros, el periodista Pedro Ferriz de Con sigue y crece en cuanto a cobertura nacional e internacional de su noticiero radiofónico matutino.

Tras su aventura política al inscribirse como candidato presidencial en 2018, meses después Ferríz regresó a lo suyo, iniciando cuesta arriba y creciendo.

Por segundo día consecutivo transmitió ayer su noticiero radiofónico “central equilibrio” o algo así, desde el mismo corazón de la ciudad de México, o sea el Zócalo de la capital del país, en abierto apoyo al Frente Nacional Anti-López Obrador, FRENAAA, comandado por el regiomontano Armando Lozano.

Así lo ha dicho públicamente desde el nacimiento de FRENAAA por lo que nadie se puede decir o sentir engañado, pues equivocado o certero, Ferriz de Con es de convicciones y en este valle de lagrimas, inundaciones y “morenodemia”, ¿Quién puede decirse dueño de la verdad o condenar a los demás?.

CRECIMIENTO-. Parece ser que este noticiero, que tradicionalmente se transmite desde la Unión Americana como sede central, empezó si acaso con una decena de estaciones y en poco más de un año llega a casi un centenar con repetidoras en todo el país; otras en centro y sudamérica y obviamente en empresas del hermano país del norte.

Pian pianito, Ferriz de Con puede ser escuchado y visto en casi todo el país centro y Sudamérica, sean radiodifusoras o estaciones de televisión, en un horario muy competido en nuestro país, con conductores identificados como apoyadores o no tanto del gobierno de la cuarta transformación.

Adicto a los noticieros radiofónicos, se detecta el crecimiento del que dirige Ferriz, de 6.45 a 10 de la mañana, contra otros “tradicionales” a la misma hora, “descubriendo” con desencanto la manipulación en el que se transmite a la misma hora en Fórmula. Ejemplo: el multicitado caso de Rosario Robles en nota secundaria contra “la de 8”, relacionada con empresas fantasmas de Alejandro Esquer ex secretario particular de AMLO, todo en El Universal.

Convencido confeso del dicho de que “perro no come carne de perro” bueno sería no tiranizar a Pedro Ferriz, pues la Cuarta Transformación aprovecha el mínimo divisionismo del gremio —¿existirá unidad?— para acentuar el divisionismo que se aprecia a leguas.

Los clásicos del periodismo mexicano, tan buenos o mejores que los eruditos extranjeros consagrados en la academia y los libros, afirmaban que “todos escribimos o hablamos de los mismos temas, la diferencia es el estilo y el ángulo de las cosas”, totalmente de acuerdo.

De fliias y fobias deberíamos ya estar vacunados sólo que el antídoto no se encuentra en ninguna farmacia.

