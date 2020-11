“El hombre de La Mancha” le cae como anillo al dedo a esta pandemia: “Creer en un mundo mejor”

Una pieza que hoy en día está más vigente que nunca, así lo dijo la actriz Paola Mingüer, quien está lista para el estreno de esta gran obra el sábado 14 de noviembre vía streaming, a través de Eticket Live

La actriz Paola Mingüer ha destacado teatro, de doblaje mexicano e intérprete, conocida por ser la actual voz de Barbie.

“El Hombre de La Mancha” es sin duda una pieza que hoy en plena pandemia está más vigente que nunca, así lo dijo la actriz Paola Mingüer, quien está lista para el estreno de esta gran obra el sábado 14 de noviembre vía streaming.

En entrevista con DIARIO IMAGEN nos reveló que esta pieza escrita hace años debería ser un tema obligatorio para los seres humanos, ya que aporta valores esenciales que en estos tiempos se han llegado a descuidar.

Paola es egresada de la primera generación del CECAAP, estudiando dos años comedia musical con grandes maestros. También ha estudiado en la escuela Tercera llamada con Ricardo Villareal y Manuel Martín, y en Artestudio, con Efraín González, Mauricio Salas y Jaime Rojas, además, ha realizado múltiples talleres, como “Rent” en el papel de Maureen Johnson y “Wicked” en el papel de Elphaba Throp. Durante 5 años la actriz se mantuvo activa exclusivamente para proyectos en los cuales apareciera el personaje de “Barbie”, pero en 2015 se abre a nuevas posibilidades haciendo personajes en otras producciones como “Monster High”.

“El hombre de La Mancha terminó su temporada hace dos años y tenía funciones grabadas para tenerlas como archivo y el teatro busca maneras de llegar al público en medio de estas crisis, la primera la vivimos algunos días cuando fue el tema de la influenza, pero nunca se había visto algo como esto y el teatro lo padeció y es una área que da empleos a muchísima gente, tanto directos como indirectos, queremos que viva el teatro y que todos podamos cerrar el año de una mejor manera”, dijo.

La bella actriz comentó que los boletos ya tienen un tiempo en venta a través de las plataforma de Eticket Live. “Yo creo que el teatros se abre camino y le gusta que la gente lo vea, lo reciba a nosotros nos gusta contar historias, obvio con el streaming cambia la sensación pero no cambia la esencia de los actores”, dijo.

Paola dice que está segura que su trabajo como actores sigue siendo contar historias, “ahora hay que aprovechar porque con un acceso de 200 pesos aproximadamente toda la familia puede ver la obra y quizá hasta 10 personas. Ver a Carlos Corona como Sancho a Ana Brenda que da vida a Aldonsa y a Benny Ibarra como el Quijote es un deleite y regalo que deben darse”, aseguró.

“Yo con el Quijote me quedó con esa frase de ‘Ama, no lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser’ y es que es una gran oportunidad de reflexión, ve qué maravilla de poder trabajar cada día en ser mejores en no quedarte en lo que fuiste ayer, todos estamos hechos de errores, de equivocarnos, pero cada día es una oportunidad de ver y hacer lo mejor. Imagínate que un señor con demencia ve en una tabernera una princesa y ve en un molino de viento, gigantes y dragones y en este momento podríamos voltear a ver este virus como una oportunidad de encontrar nueva fuentes de trabajo eso es con lo que me quedo de esta obra”, aseguró.

“El hombre de L Mancha” se trasmite este sábado 14 de noviembre por vía streaming a las 20:30 horas de México.