Caen tres presuntos asesinos de la joven Alexis, en Cancún

José Luis Montañez

Habrían sido capturados tras los cateos realizados por la FGE

Los presuntos asesinos de la joven Alexis ya fueron capturados en Cancún, tras los cateos realizados en algunos domicilios de esta ciudad, donde se presume pudo haber sido cometido el homicidio y que llevó a las protestas que fueron reprimidas a disparos de parte de la policía municipal, represión que desencadenó una serie de destituciones en las corporaciones policiacas, tanto a nivel local como estatal.

Los presuntos asesinos de Alexis fueron atrapados en la Supermanzana 254 y fueron identificados como Irvin, de 27 años de edad, originario de Guerrero y quien dijo que se desempeñaba como promotor en la venta de pintura, él fue capturado en Paseo Nicte, junto con Freddy, de 29 años, originario de Veracruz y de oficio comerciante.

El tercer detenido, en la calle Yunme, en la Supermanzana 55, se hace llamar Raúl, de 18 años de edad, es originario de Campeche y es vendedor ambulante. Se dice que los tres sujetos confesaron el crimen, de modo que tras asesinar y descuartizar a la joven fueron a tirar las bolsas con sus restos.

Fue la Policía Municipal la que detuvo a los presuntos asesinos, posteriormente llegaron agentes ministeriales. Pero indican que la FGE sigue recabando datos.

Personal de la Fiscalía General de Quintana Roo llevó a cabo un cateo en un domicilio de la Región 252, manzana 42, lote 6, casa 7, en el fraccionamiento Vista Real de Benito Juárez, donde se presume que pudo haberse cometido el homicidio y que se presume, pudo llevar a la captura de estos tres sujetos.

Detenidas en protesta de Cancún habrían sido abusadas

Julián Ramírez, director del Colegio Kukulcán y profesor de Alexis, denunció que durante las protestas del pasado lunes “vivimos un infierno por la represión de los policías. Ellos arrastraron al Palacio Municipal a varias muchachas después de detenerlas, las manosearon, amenazaron de muerte y golpearon, al igual que a mí”.

El docente recibió un fuerte golpe en la parte izquierda del hueso frontal de la cabeza, que le dejó una herida de unos 10 centímetros, desde el nacimiento del cabello hasta la altura de la nariz, asimismo, presentó moretones y golpes diversos en el rostro, por lo que afirma tajante que la ciudadanía está harta de tantos asesinatos de mujeres.

Ramírez, quien es director de la escuela donde estudiaba Alexis, la joven brutalmente asesinada, recuerda que decidió a acompañar a alumnas y alumnos indignados por lo sucedido, sin imaginar que serían reprimidos a balazos y sometidos a golpes.

El profesor asegura que fue testigo de cómo los policías, en su mayoría municipales, se lanzaron contra la gente y la agredieron con saña. “En un momento comenzó a salir gran cantidad de policías de los costados del Palacio Municipal, quienes accionaron sus armas de fuego. Escuché cómo gritaban “¡pinches viejas, put.. ahora sí van aprender!. Cuando me detuvieron, me golpearon y patearon. Dije que la chica muerta era mi alumna, pero respondieron que me iban a dejar peor que a ella y cuando indiqué que era de Derechos Humanos, siguieron golpeándome y expresaron que ‘a la ver… los derechos humanos’”.

Por su parte, Marco Antonio Toh Euán, titular de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, precisó que el abuso sexual que sufrieron las víctimas va desde tocamientos hasta tentativa de violación. “No puedo violar la privacidad de las víctimas… pero te puedo decir que efectivamente en las declaraciones que manifestaron ellas, si detectamos abuso sexual por parte de policías”, declaró.

De acuerdo con el titular de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, las víctimas presentan secuelas psicológicas, “golpes, heridas, hematomas, macanazos, empujones, las obligaron a arrodillarse, jalones de cabello. Incluso, robo de mochilas”, fueron otras de las agresiones que sufrieron las personas detenidas, relató.

Protestas en CDMX por represión en Cancún

El miércoles se realizaron dos protestas frente a la casa de representación de Quintana Roo en la Ciudad de México, de parte de grupos feministas, en contra de los feminicidios y la represión de una manifestación ocurridas en días pasados en Cancún.

Inicialmente, grupos de izquierda realizaron una manifestación pacífica frente a estas oficinas, en la avenida Álvaro Obregón, de la colonia Roma, sitio que había sido resguardado con vallas y que era custodiado con centenares de granaderos. Más tarde, llegaron colectivos feministas, que por varias horas elevaron cánticos en contra de la violencia de género y que grafitearon estas calles.

Las más de 100 mujeres, vestidas de negro, con capuchas y pañoletas moradas o verdes, protestaron hasta entrada la tarde noche, exponiendo mantas con leyendas como “Quintana Roo feminicida y opresor”.

Sí habrá sanciones a policías involucrados

Este miércoles se sostuvo una reunión entre el gobernador Carlos Joaquín González; el fiscal, Oscar Montes de Oca, la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama Espinosa, y el encargado de despacho de la SSP, Lucio Hernández, y el vocero del gobierno quintanarroense Carlos Orvañanos Rea, a fin de determinar las acciones en torno a lo sucedido en las represión de la manifestación de feministas.

Orvañanos Rea comentó que existen avances en la investigación por el feminicidio de Bianca Alexis, pero que todavía no pueden darse a conocer los detalles. “Hay información importante que lleva a conclusiones preliminares, pero no puedo abundar sobre si hay una o más líneas de investigación”, pues argumenta que corresponderá a la Fiscalía dar información sobre este proceso.

En torno a la violenta represión de la manifestación por este asesinato, en Cancún, declaró que lo importante es que los dos mandos policiacos que pudieran estar involucrados ya están separados de su cargo en tanto se realizan las investigaciones.

Asimismo, sobre los policías involucrados, mencionó que son al menos cinco y que hay videos, fotos y testimoniales, que respaldan su falta, por lo que confió en que sí habrá sanciones. “Hay las pruebas necesarias para sancionarlos, aunque eso ya se determinará según avancen las investigaciones. Lo que es un hecho es que nadie se quedará impune”.

Reiteró que el gobernador dio instrucciones para evitar la violencia, pues incluso se había reunido ese día con representantes de estos colectivos y les había prometido su apoyo, por eso él fue el primero en exigir una investigación, al no atenderse sus indicaciones y reprimir a los manifestantes.

Sobre las denuncias de abuso sexual por parte de algunas detenidas a manos de policías, y si esto apunta a un problema de raíz al interior de la corporación, Carlos Orvañanos Rea comentó que “se recibió a un cuerpo de Seguridad Pública muy frágil, que se ha fortalecido y capacitado, sin embargo existen áreas de mejora, áreas de oportunidad ¿Qué podemos esperar de una corporación que desoye las órdenes?, se va aplicar todo el peso de la ley”, aseguró.

Sobre la ruptura de 23 organizaciones feministas con las mesas de trabajo sobre feminicidios, en tanto no se destituyera a Alberto Capella, Orvañanos indicó que jurídicamente lo apropiado era separar del cargo al secretario, pero que el gobernador “sabe escuchar y procesar las peticiones”.

Alberto Capella niega su retorno a Tijuana

Tras ser separado de la dirección de la Secretaría de Seguridad Publica, Jesús Alberto Capella Ibarra, salió a desmentir su “supuesto regreso a la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana”.

“Tengo un firme compromiso con el gobernador Carlos Joaquín, con Quintana Roo y con el esclarecimiento de los lamentables hechos del pasado lunes”, dijo el funcionario y agregó que “Adoro Tijuana y B.C., pero soy un hombre de palabra. Lo publicado en el sitio Frontera.info es falso”. Dijo que dicho portal atribuyó al presidente municipal tijuanense, Arturo González Cruz, declaraciones sobre el retorno de Capella.

Aunque el gobernador Carlos Joaquín González anunció una separación temporal del cargo de Jesús Alberto Capella Ibarra, en tanto concluyen las investigaciones en torno a la represión policiaca contra colectivos feministas el pasado lunes en esta ciudad, según el sitio Frontera.info, el presidente municipal tijuanense, Arturo González Cruz, declaró, que la reincorporación de Capella Ibarra se hará efectiva a partir del 15 del presente mes, luego de poco más de dos años de desempeñarse como secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo.

La gestión de Capella en Quintana Roo, ha sido polémica, no sólo por antecedentes de su gestión en Morelos durante la administración del ex gobernador Graco Ramírez, sino porque planteó como solución al problema de la violencia en Quintana Roo, el Mando Único.

Luego de más de un año de que se logró que todos los ayuntamientos se sumaran a su estrategia los resultados son elevados índices de violencia que se atribuyen principalmente a la delincuencia organizada.

