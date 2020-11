Violencia de género

Desde el portal

Ángel Soriano

En diversas regiones del país, principalmente en la capital de la república, hay un notable incremento de la violencia de género que se manifiesta en marchas y enfrentamientos recurrentes a la policía, agresión a sitios históricos, emblemáticos, saqueos y toda clase de desmanes para externar su inconformidad.

Eso también va en ascenso en sitios de atractivo turístico, como Cancún, cuya imagen internacional es afectada porque ningún visitante desea ir a un lugar en conflicto, también en sitios remotos, municipios como Jamapa, en Veracruz, donde la misma alcaldesa fue sacrificada.

La violencia de género se da lo mismo de un lado hacia otro, sin respeto a la autoridad de ningún nivel y, en ocasiones, como ocurre en Acapulco, Guerrero, los representantes populares utilizan el poder para someter a sus víctimas y todavía tienen el descaro de postularse a otros cargos. ¿Alguien será capaz de imponer la autoridad y hacer prevalecer la ley y el respeto a los derechos humanos?.

TURBULENCIAS

Esteban Moctezuma ante el reto del IPN

En unos días más –el 20 de noviembre, de acuerdo al reglamento-, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, tendrá que decidir sobre quién será el nuevo director del IPN y tendrá que decidir entre la reelección de Mario Alberto Rodríguez Casas y darle un nuevo aire a la institución y la vuelta a sus orígenes con Marco Antonio Flores Sánchez, ex oficial mayor de la SEP y de Conacyt. Mario Rodríguez representa el caciquismo institucional y Flores Sánchez la IV transformación… El representante del gobierno de Guanajuato en la CDMX, Luis Felipe Braco Mena, dijo que en esa entidad sociedad y gobierno implementan una estrategia para superar la crisis económica y la pandemia. “No basta reactivarse, se debe innovar y dar el paso de la manufactura a la mentefactura: el gobierno del estado promueve y apoya ese esfuerzo”, señaló… La diputada costeña Delfina Elizabeth Guzmán Díaz fue electa coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local de Oaxaca y, en consecuencia, presidenta de la Junta de Coordinación Política en sustitución del diputado Horacio Sosa Villavicencio; por cierto que al recinto parlamentario llegó este miércoles la jefa de la Gubernatura de Oaxaca, Carolina Monroy del Mazo –seguida de impresionante equipo de seguridad que ni el presidente López Obrador lo tiene- para supervisar el escenario donde el gobernador Alejandro Murat rendirá su IV informe de gobierno este 15 de noviembre. La mexiquense fue recibida con todos los honorarios parlamentarios a su elevado cargo en la administración oaxaqueña… Pecan de ingenuos los gobernadores de la Alianza Federalista al “adelantarse” y felicitar a Joe Biden como triunfador de los comicios presidenciales del 3 de noviembre en la Unión Americana. Aunque es incuestionable el apoyo mayoritario de los estadunidenses y su simpatía internacional por ser el indudable ganador, falta de definición de la autoridad electoral. El apoyo panista no sirve de nada y es sólo oportunismo pues se debe ser respetuoso de las decisiones soberanas de otros países… En cambio, Evo Morales demostró su arraigo en Bolivia y su fuerza moral y política en su país; de esos líderes ya no hay… Crece el malestar general en contra de lo que ocurre en Tabasco: las inundaciones no fueron impredecibles: es un problema ancestral que todo mundo conoce y es condenable la omisión al respecto. Con el agua hasta el cuello, apenas se adquirirá la maquinaria para desazolvar los ríos y realizar obras de gran calado, lo que pudo haberse hecho años o meses atrás. Lamentable y condenable improvisación de quienes dicen conocer los problemas de todo el país.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista