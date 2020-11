Sí, cómo no, Chucha… jaaajaaa (responde el aludido)

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Lo quiere refundir en la peor mazmorra, vía una consulta ciudadana, ha sembrado el odio popular contra él durante ya bastantes años, lo aporrea verbalmente un día sí el siguiente también desde su tribuna palaciega, ya hasta lo designó como el peor presidente de la historia, al nombrarlo el padre de la desigualdad en México, pero Andrés Manuel López Obrador afirma, jura por todos los santos y cielos que él no tiene nada personal contra Carlos Salinas.

Y lo invita a venir a México cuando quiera y cuantas veces quiera.

“No le voy a hacer nada”, dice besando la cruz de sus dedos.

Pero como ya sabe usted que su pecho no es baúl donde se deba guardar agravios y malquerencias, el tabasqueño acusó que el de Agualeguas junto a su hermano Raúl y su entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, regalaron, transfirieron alegremente “todos los bienes de la nación”.

No pos que bueno que no hay nada personal…

Sin rencores pues, dijo:

“Engañaron (con) que las empresas públicas que iban a privatizar, también iba a ser con subasta y no es cierto, ¡se las entregaste tú!… tu hermano (el incomodo Raúl Salinas) y Pedro Aspe, secretario de Hacienda, eran los que repartían los bienes de la nación para crear un grupo compacto y con el apoyo de ese grupo compacto, tener un poder transexenal, como en su tiempo el maximato con el presidente (Plutarco Elías) Calles, nada más que todo eso fracasó, pero ese era el plan.

“Pero no le tengo coraje, mucho menos odio, no, no, no”, insistió.

E invitó: “Carlos Salinas puede regresar cuando quiera a México”.

Sí Chucha, diría mi vecino.

Ahí en su mañanera, López Obrador reiteró:

“No es nada personal. Nada de que: A ver, quédate allá en Dublín o dónde estés, no vas a regresar a México. ¡No!, puede venir las veces que sea sin ningún problema. No es mi fuerte la venganza, pero no me voy a quedar callado y no voy a decir cómo saquearon al país, el daño que le hicieron a México”, espetó.

Neta, como dicen los chavos, se pasó López Obrador, si no la suelta se envenena él solito…

Nomás para que AMLO se enmuine

Sin hacer caso de que estos pronunciamientos provocan el enojo y la reconvención de parte de la secretaria de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, y la rabieta, el enfado, el enojo, la muina pues de Andrés Manuel López Obrador, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista enviaron ayer una calurosa felicitación a Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta electos de los Estados Unidos de América.

Lo hicieron a través de una carta suscrita por todos y que, afirman, fue entregada de manera directa en su casa de transición.

En ella los 10 gobernadores aliancistas destacaron la significación histórica de que una mujer ocupe tan distinguida posición y expresaron su deseo de renovar y fortalecer la relación entre ambas naciones, desde el respeto, la cooperación y la responsabilidad compartida.

Al menos desde la parte de la nación que ellos gobiernan que no es poca.

Y para acrecentar más la irritación de usted ya sabe quién, les expresaron a Biden y Harris su deseo de trabajar con la nueva administración “para construir una región competitiva, comercialmente integrada, segura y próspera, bajo el impulso y las oportunidades que brinda el T-MEC”.

¡Zuuuckkk!!! diría Batman a Robin…

Los aliancistas resaltaron igual la importancia de una diseñar y seguir una agenda bilateral integral que aborde los desafíos comunes en materia de comercio, migración y seguridad.

Pero que apueste también con audacia y decisión hacia nuevos objetivos, tales como la protección al medioambiente en el contexto del cambio climático, las energías limpias y renovables, la certidumbre jurídica a las inversiones, la democracia y los derechos humanos como principios compartidos de convivencia política.

Ya antes, un pronunciamiento del gobernador de Michoacán Silvano Aureoles invitando a los mexicanos en Estados Unidos a votar por Biden y en contra de Trump, provocó un extrañamiento público de Sánchez Cordero, quien lo invitó a no hacer este tipo de peticiones porque la política exterior de México, le dijo, es propiedad, perdón, responsabilidad exclusiva del presidente de la República que en este caso se llama, saben ustedes, Andrés Manuel López Obrador.

A ver ahora que les va a decir doña Olga a los 10 que ya se fueron por la libre a nombre de la parte del México que les corresponde.

Ojalá doña Olga atienda esto otro

Sin más, como suelen pasar estas cosas, un par de malandrines ejecutaron a balazos esta semana en Salamanca, Guanajuato, al joven periodista Israel Vázquez.

Uno más de la ya larga lista que lleva en su registro y responsabilidad Andrés Manuel López Obrador en apenas sus 2 años de mandato. Apenas días antes mataron igual a otro en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En reclamo, unos 150 reporteros, fotógrafos y camarógrafos exigieron ante la alcaldía de Salamanca mayor seguridad.

La alcaldesa de Salamanca, María Beatriz Hernández y al gobernador Diego Sinhue, ya sabe usted, prometieron investigación a fondo y castigo a culpables. Como siempre.

Del gobierno de López Obrador ni voltearon a ver este nuevo asesinato que fue reportado incluso en medios y noticieros internacionales.

Nada qué esperar de un gobierno donde el Presidente vapulea a los medios y a periodistas todos los días desde sus mañaneras, un mandatario que ha debilitado al extremo a todos los medios al agotarlos financieramente y para los cuales ha dictado que la relación prensa-Estado es la del exterminio.

Que el periodismo sea el eje de la formación de la opinión pública y por tanto de la gobernabilidad, que sobre su ejercicio gira y se fortalece la democracia en el llamado mundo libre, tiene sin cuidado a López Obrador. A lo mejor para él, el destino alcanzado por el joven reportero Israel Vázquez debiera ser el de todos los periodistas mexicanos. Así ya no renegaría tanto contra ellos.

El Senado indagara corrupción en legislatura anterior

Ante empresarios, Ricardo Monreal advirtió que el Senado no puede eludir que en la legislatura anterior hubo actos de corrupción y por ello propondrá a la Fiscalía General de la Nación que el Senado sea coadyuvante en esa investigación.

Previamente, lo conversará con los otros coordinadores parlamentarios.

“Hay una declaración confesa de un funcionario de ese tiempo, que habla de maletas de dinero entregadas a senadores, lo que es corrupción, y no podemos desentendernos de eventos de esta naturaleza, que no señala a nadie, pero que no pueden seguir la política del avestruz”, indicó.

El tema es por demás delicado y comprometedor porque las declaraciones involucran a ex senadores de varias fracciones y ello podría implicar acciones precisas de la Cámara alta.

