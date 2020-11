Suman 368 mil damnificados por inundaciones en el sureste

Tabasco, de los más afectados

Prometen apoyos económicos y en especie de la Sedena; aplican el DN-III-E

Los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz suman más de 368 mil damnificados por las inundaciones de las semanas recientes, las cuales recibirán apoyos económicos y en especie de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el programa DN-III-E.

Según datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Tabasco es el que sufre mayores afectaciones, con cerca de 900 comunidades cubiertas por el agua de los ríos que cruzan el estado.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la coordinación, expuso que la entidad con mayores daños es Tabasco.

“La afectación máxima han sido 899 comunidades, 99 mil 573 viviendas y 302 mil 498 personas. En Tabasco, lamentablemente 8 personas fallecidas”, dijo,

“En Chiapas, 57 municipios afectados, con un total de 54 mil 976 personas afectadas y 20 personas fallecidas. En Veracruz, cinco municipios afectados, con un total de 10 mil 848 personas afectadas”, puntualizó la funcionaria en rueda de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ptimer mandatario estableció que entre las medidas que se tomarán para prevenir las inundaciones a futuro en la entidad se creará un organismo denominado “Comisión del Grijalva”, que se encargará de que las presas que hay a lo largo de ese río controlen las avenidas y no desfoguen sobre la planicie.

“Se va a crear una comisión del Río Grijalva, sin aparatos burocráticos ni nada de eso, son un responsable que voy a nombrar, en el manejo de las cuatro hidroeléctricas del Grijalva. Va a ser un profesional, un técnico, dedicada nada más a eso”, expuso el presidente en su visita a Tabasco.

Durante los meses de agosto a noviembre se procurará que los embalses de Malpaso, Chicoasen, Angostura, y Peñitas tengan un bajo nivel de almacenamiento para poder manejar la contención de las lluvias que se registran en esa temporada.

“Esto va a significar parar por algún tiempo o en ciertos periodos la turbinación en las presas. A lo mejor vamos a producir menos energía electica, pero se va a priorizar la protección civil”, dijo el titular del Ejecutivo.

Estableció que la ayuda que se ha recibido de Alemania y de Rusia se sumará a la que se recibe de parte de donatarios mexicanos.

A la fecha se han acopiado cerca de mil toneladas de alimentos e insumos que será distribuidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sobre las críticas que ha recibido por no ingresar al agua para llegar hasta donde está la gente afectada, dijo que ese trabajo lo realizó durante años, cuando trabajaba con las comunidades indígenas y de zonas marginadas de Tabasco, llevando víveres y resolviendo conflictos entre las comunidades con el agua hasta el pecho.

“En Tabasco soy como pez en el agua. Desde mi infancia he padecido, he enfrentado, he ayudado en muchas inundaciones… a lo mejor los que nunca han hecho eso tienen que mostrarlo. Además, yo soy liberal. Y la Biblia dice que lo que da la izquierda no tiene que saberlo la derecha”, enfatizó.

El Presidente también evaluó la situación que se vive en Chiapas en su gira por estados afectados por las lluvias en el sureste del país.