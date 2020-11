César Godoy, después de 10 años

César Godoy Toscano, hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy en 2010, se convirtió en prófugo de la justicia por presuntos nexos con la organización criminal “La Familia Michoacana”, se giró orden de aprehensión en su contra, cuando era diputado federal electo y huyó. Diez años después aparece pidiendo amparo para volver a su vida normal.

En septiembre de 2010, Godoy Toscano ingresó al palacio de San Lázaro y permaneció dos días para rendir protesta como diputado, oculto en la oficina del coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas. El plan fue esperar la impunidad a través del fuero legislativo.

Se conoció lo anterior por las imágenes dadas a conocer en un noticiero de televisión nocturno, en las que se comprobó, que recibió ayuda del también legislador José Narro Céspedes para entrar al recinto.

En su conferencia de prensa, ya investido como diputado federal y gozando del fuero constitucional, Godoy Toscano dijo ante los medios que había entrado por la puerta principal: “No sé si me vieron cuando llegué”. Pero se comprobó que fue introducido en una camioneta propiedad del entonces diputado Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador de la bancada del PRD en San Lázaro en esa época.

Tanto Julio César Godoy como José Narro Céspedes descendieron de la camioneta; en otra imagen, se aprecia a ambos legisladores ya dentro de la Cámara de Diputados y entrando a la oficina del coordinador de bancada, Alejandro Encinas. Godoy Toscano no salió de la oficina de Encinas ni del palacio legislativo después, tampoco de que haya entrado al recinto, como él lo aseguró.

Por ello, se deduce que el legislador, que estaba prófugo de la justicia por presuntos nexos con los narcotraficantes, pasó dos días en San Lázaro, sin ser molestado, escondido pues. El amparo actual, solicitado fue rechazado, ahora falta saber qué hará la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero.

Su hermano, Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán, como muchos ex perredistas es de Morena y se mueve en altos niveles y en nada se le debe culpar, pero siguen impunes los ex diputados que violaron la ley al proteger a un delincuente y actuaron como tales para burlarse todo México.

Alejandro Encinas es alto jerarca de Gobernación, José Narro Céspedes, es senador de la República y Guadalupe Acosta Naranjo, vegeta en el PRD, al lado de sus mentores los llamados “Chuchos”, dueños de los vestigios que quedan de ese partido.

