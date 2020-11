La vacuna que no vendrá

Punto por punto

Augusto Corro

La vacuna de PfizerBioNT contra el coronavirus no se aplicará en México. Uno de los principales problemas que enfrenta es la falta de equipos de refrigeración que mantengan al medicamento en temperaturas de setenta grados bajo cero.

Se trata de sistemas de ultracongelación cuyo valor va de los 300 mil hasta un millón de pesos. Nuestro país anunció que no comprará la vacuna por las condiciones especiales para su refrigeración.

Según se informó la vacuna PfizerBioNT usa una molécula sintetizada que es muy sensible a las temperaturas. En temperatura tropicales no funcionaría por los climas extremos. Así pues, la inversión económica para el antivirus mencionado resulta costoso y no todos los países podrían adquirirlo.

En México la noticia sobre el 90% de efectividad del medicamento provocó un entusiasmo que en unos cuantos días se apagó al conocerse los obstáculos para su traslado y refrigeración que exige medidas tan especiales y costosas.

Sin embargo, en nuestro país ya empezaron a probarse otras vacunas contra el coronavirus. Al menos 5 mil voluntarios participan en los ensayos finales de vacunación del anticoronavirus de la empresa china CanSino, que no requiere ultracongelación.

Mientras tanto, la Covid-19 continúa con su invasión mortífera. En la Ciudad de México se incrementaron las hospitalizaciones por Covid-19 y las autoridades optaron por meter reversa al programa Reabre, que permitía que bares, cantinas, antros y salones de fiestas operaran como restaurantes.

Así pues, ese tipo de establecimientos cerró sus puertas que podrían abrir hasta dentro de 15 días. También se determinó que a partir de hoy (lunes), gimnasios, cines, teatros, boliches y museos cierren a las 19.00 horas y no a las 22.00 horas como lo hacían. En los centros de culto también cambiarán horarios, pero eso lo informarán las autoridades religiosas. El gobierno capitalino anunció que continua el color naranja el semáforo epidemiológico, pero con alerta, del 16 al 22 de noviembre.

Como señalamos en este espacio en otras entregas que mientras no empiece a aplicarse el medicamento que destruya el virus de Covid-19 la pandemia continuará nadie sabe por cuanto tiempo. Mientras, en algunas ciudades continuamente se relajan las medidas sanitarias para detener la invasión del coronavirus. En términos generales, se habla ya de la probabilidad de que México registre ya más de un millón de contagios, y casi con 100 mil decesos.

En la Ciudad de México, por las razones que usted considere, las calles del centro capitalino estuvieron llenas de gente; en algunos sitios se efectuaron bailes públicos con la participación de un sinnúmero de personas; en el transporte público hay tantos viajeros que no parece que estemos en medio de una espiral de muerte producida por el coronavirus.

Es urgente que las autoridades empiecen a aplicar medidas sanitarias más duras para detener los contagios, de otra manera, la pandemia continuará su acción destructiva. También es necesario que la población asuma un papel de mayor responsabilidad en el combate contra el virus. No nos cansaremos de repetir que es muy importante lavarse las manos con jabón constantemente; al estornudar o toser llevarse el antebrazo a la nariz o a la boca; usar el cubrebocas, guardar la sana distancia y quedarse en casa. ¿Usted qué opina amable lector?

Los gobernadores saqueadores

No es el primero ni será el último ex gobernador en problemas con la justicia. Nos referimos a Roberto Sandoval, ex mandatario de Nayarit. En su caso, la Fiscalía de esta entidad emitió una orden de detención en contra del exfuncionario, por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado Nayarit (FIRCAES).

La orden de aprehensión se giró desde el pasado 4 de noviembre y se solicitó la colaboración de la Guardia Nacional y de otras entidades federativas, así como la solicitud de ficha roja de Interpol, para su búsqueda y detención. Según la Fiscalía, se judicializó la carpeta de investigación del 2018 mediante denuncia presentada por la Comisión de la Verdad.

Como bien saben nuestros estimados lectores, en los últimos sexenios se multiplicaron los robos al tesoro público en diferentes estados. Lo gobernadores robaron, huyeron, los detuvieron y ahora enfrentan a la justicia, sin mayor problema, pues los castigos no son tan severos o duros como era de esperarse que sucediera.

Por ejemplo, el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, estuvo detenido desde 2013 acusado del delito de peculado. Un juez lo absolvió y ahora, sin problemas disfruta de una sentencia de libertad absoluta, tras el saqueo calculado en miles de millones de pesos al erario de su entidad. Es decir que alcanzó a burlarse de la justicia.

La lista de mandatarios estatales creció en el último sexenio. Basta con citar a dos que están en la cárcel y uno que se encuentra detenido en Estados Unidos y uno más que está prófugo. Veamos: Javier Duarte, exmandatario de Veracruz está preso. Con una sentencia favorable que en unos cuantos años podría alcanzar su libertad.

El que espera su condena es el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, cuyo caso asunto se lleva sin tantos reflectores. El ex mandatario de Chihuahua, Oscar Duarte, fue detenido en el vecino país del norte. En una cárcel de Miami espera su deportación. El último exgobernador en líos con la ley es Roberto Sandoval.

Sin ninguna excepción, los exmandatarios de extracción priista, fueron acusados de saquear las arcas públicas además de cometer un sinnúmero de delitos, que de aplicarse la ley sin contemplaciones, estarían en la cárcel toda su vida.

aco2742@hotmail.com