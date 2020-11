Sigue la pelea por Nizuc

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Puerto Morelos, Quintana Roo.- La añeja clase empresarial mexicana sigue demostrando su poderío, aún cuando en teoría vivimos tiempos distintos. En el pasado, el poder de un grupo importante daba la posibilidad de acceder a beneficios metaconstitucionales y poder incluso, doblegar a otros pasando por encima de la ley.

Ya lleva bastante tiempo el pleito entre la empresa de la familia Cosío, el hotel NIZUC Cancun Resort & Spa contra la cadena de hoteles RIU. La forma han sido todo tipo de argumentos legales, incluso el que 20 menores de edad hayan promovido un amparo, el fondo es que el lujoso hotel propiedad de los Cosío, no quiere como vecino a un complejo todo incluido como son los hoteles RIU.

No se trata de estar de un lado o del otro, simplemente que la legislación determine qué sí y qué no se puede hacer, el terreno fue vendido por Fonatur, ente público creador de Cancún conociendo el proyecto de RIU, si éste afecta la reglamentación vigente o atenta contra la normatividad federal, que se detenga, pero si no es así y, se trata de la mera opinión o visión de otro empresario, se afecta también la imagen del país como receptor de inversión turística.

En esta columna —insisto— no estamos ni de un lado ni del otro, sí hemos notado una clara campaña contra Hoteles RIU desde las páginas editoriales en la sección de dinero de Excelsior, por ejemplo, donde en repetidas ocasiones se acusa a RIU y defiende a NIZUC Cancun Resort & Spa.

Creo que es momento que las autoridades federales y estatales determinen lo que procede, con las bases jurídicas y den por cerrado el conflicto que lo único que muestra es, que un diferendo entre particulares puede llevar a la justicia mexicana a invertir meses y meses en determinar a quién le asiste la razón.

No creo que le convenga al destino y mucho menos al sector turístico del país, en estos tiempos de pandemia y con los nulos apoyos del gobierno federal, sostener un pleito entre Grupo Brisas-Nizuc y Hoteles RIU.

La comparecencia del miércoles en Chetumal

El próximo día 18, la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas comparece ante el Congreso del estado. Ojalá desde la federación, sobre todo desde la Secretaría de Turismo, se siga con atención esta comparecencia, a ver si la próxima que el secretario Torruco tenga en la Cámara alta o baja, puede tener por lo menos, el nivel de información y presencia que tendrá ésta en Chetumal.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977