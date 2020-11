Lord Juan habla en su tema de las relaciones tóxicas

A sus 19 años de edad, el cantautor se perfila para ser la nueva gran figura de la música pop urbana con su single debut

Musicalmente le gustaría colaborar con J Balvin, Reik y Mario Bautista

“Déjalo” es el nuevo tema del cantante Lord Juan, quien espera que su nuevo sencillo llegue a todos los rincones del planeta, y en entrevista revela que a paso firme va llegando a sus metas, las mismas que vio algún día como un sueño cuando era un pequeño niño.

Lord Juan es un cantante colombiano nacido en Bogotá y aprendió a temprana edad a tocar diversos ritmos. Con su nuevo sencillo, relata lo tóxica que puede llegar a ser una relación.

“Este tema habla sobre las relaciones tóxicas, trato de cantarle a la gente para que sepa que puede salir de eso, es una situación en la que todos hemos estado, a muchos nos mandan a esa zona de amigos que no queremos. Desde los 13 años estaba entre el futbol y la música, pero me decidí por la música, soy fan de J Balvin a mí me gustaba el reaguetón hasta que me mostraron un tema que se llama “Ahí vamos” y me fui más por el lado de la música humana”, dijo.

Juan dijo que vivió un tiempo en Londres. “Vivía en Mónaco, el vivir allá es diferente, la vida es diferente a lo que es en los países latinoamericanos, y eso me dio una perspectiva diferente de la vida, hay miles de artistas con quien me gustaría trabajar, pero algún grupo que me gustaría mucho sería con Reik o con Mario Bautista o de Colombia con J Balvin”.

Lord Juan se perfila para ser la nueva gran figura de la música pop urbana con su single debut a nivel mundial titulado “Déjalo”, y esto se suma a lo anterior todas las vivencias que el artista tuvo en sus años en Francia, lo cual le terminaron de dar un estilo único que lo distingue y que adelanta que este debut será -sin dudas el más explosivo de este año 2020-.

El cantante habla español, inglés y francés, y, con tan solo 19 años, es la nueva promesa del género urbano y aunque es muy joven y dice ha resultado raro para muchos su gusto musical, es fanático de Frank Sinatra. “Lo que más admiro de Frank Sinatra es que su música siempre será escuchada en algún lugar del mundo. No le pierdo gusto a sus canciones, al contrario, cada año me gustan más. La música de hoy es desechable, lamentablemente, pero las canciones de Sinatra jamás serán olvidadas”, afirmó.

“Déjalo” es un tema que ya cuenta con un video lírico que fue hecho en Bogotá por Valentina Fonck, destacada artista audiovisual que ha trabajado con los más grandes artistas latinos de todos los géneros musicales.

Con el estreno de “Déjalo”, Lord Juan llega al mundo de la música, cargado de expectativas y el sueño de dejar una huella en la industria de la música, con el sueño de trascender