Pepe Aguilar se pone “Mexicano hasta los huesos”

Una producción vía streaming inspirada en el Día de Muertos, su música, sus colores y sus tradiciones, que se realizará el próximo 27 de noviembre a través de Cinépolis Klic

En conferencia de prensa Pepe Aguilar invitó a sus hijos Ángela y Leonardo, quienes lo acompañan en “Mexicano hasta los huesos” y en dicho encuentro, la menor de la dinastía Aguilar adelantó que ofrecerá canciones que nunca ha presentado en vivo pero que lleva en el mismísimo ADN y es que el cantante y productor presentará por vía streaming un peculiar y espectacular viaje folclórico / teatral / musical con: “Mexicano hasta los huesos”.

En la charla Pepe dijo que se trata de un concepto que más allá de un formato streaming, es una nueva forma de hacer música y crear una temática integral usando como único vehículo una de las tradiciones más representativas de México: El Día de Muertos.

“El realizar esta producción y lanzarla en noviembre se debe a que la tradición y concepto de Día de Muertos, siempre me llamó la atención. Y aunque no soy mucho de celebrar días de nada y creo que el recordar a los que ya no están con nosotros físicamente debería ser todos los días y no sólo en una fecha, me encanta la idea de poder llevar a tantos países algo de lo que estoy tan orgulloso y convencido”, aseguró Aguilar acerca de este show que lleva de la mano de Cinépolis Klic.

“Mexicano hasta los huesos” es una idea original y producción del propio Pepe Aguilar que nace con base a la necesidad creada por la realidad actual del planeta y las nuevas formas que se han adoptado en el mundo de la música en los últimos meses, como el hacer espectáculos a distancia o streamings, esta ocasión será el próximo 27 de noviembre a las 19:30 hrs cuando el respetable pueda ver esta trasmisión.

Pepe Aguilar grabó 11 temas nunca antes cantados por Pepe, Ángela o Leonardo, sus hijos, todas ellas alusivas a la muerte. Temas como: “La muerte”, “El jinete”, “El adiós a la vida”, “4 Cirios”, “La tumba abandonada”, “La llorona”, “Cuando 2 Almas”, “Caminos de Guanajuato”, “ Nadie es Eterno ”y“ Que me Entierren con la Banda ”, todo esto se podrá escuchar en este especial con el Mariachi El Zacatecano y la banda Azul Tequila.

Es un espectáculo sin precedentes, un streaming distinto a lo que se ha hecho durante esta pandemia. Es una propuesta diferente que surge del gusto por mis tradiciones, sobre todo por el Día de Muertos y lo colorido y variado de tantas cosas que existen alrededor de este día Pepe Aguilar