Arranca en Q. Roo prueba de vacuna china anti-Covid

Los ensayos clínicos de la Fase 3 para la vacuna anti-Covid desarrollada por el laboratorio chino CanSinoBIO dieron inicio en Quintana Roo, con lo que la entidad se suma a Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México que ya arrancaron el proceso.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que dio inicio la fase III de pruebas de la vacuna c contra Covid-19 en el estado y mediante un comunicado, informaron que la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se reunieron en el marco del inicio del protocolo de pruebas de la vacuna que desarrolla esta farmacéutica en nuestro país.

Estas pruebas comenzaron la semana pasada en México, luego de que el jueves llegarán 7 mil unidades de la vacuna, la cual, indicó el canciller Marcelo Ebrard, se aplicarán a 15 mil voluntarios y con lo que se podrá determinar la efectividad de la dosis contra Covid-19.

“Este ensayo cumple con un riguroso y robusto protocolo de seguridad para poderse llevar a cabo a nivel internacional en su fase 3”, señaló la cancillería.

Agregaron que “la empresa privada encargada del estudio cuenta con la aprobación de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud Federal, lo que brinda seguridad a los voluntarios mexicanos que han decidido participar”.

Asimismo, esta vacuna es probada en países como China, Rusia, Pakistán y Arabia Saudita.

Detienen a dos sujetos con el celular de Alexis, joven asesinada en Cancún

La Fiscalía General de Quintana Roo dio a conocer que dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de un juez por el feminicidio de Alexis en Cancún, luego que, durante un cateo, se les encontró a los acusados el teléfono celular de la joven de 20 años de edad, por quien se desató una ola de manifestaciones en el estado y otros puntos del país.

Óscar Montes de Oca, Fiscal General de Quintana Roo, confirmó que, además de los detenidos identificados como Ángel “S” y Ali “L”, hay otras tres personas a disposición del juez por el mismo delito y que esperarán el resultado de sus declaraciones para determinar los cargos que ahora deberán enfrentar por el asesinato de esta mujer. “Es un gran logro recuperar el teléfono de Alexis, vamos a dar con los autores materiales tarde o temprano, cueste lo que cueste”, comentó.

Sobre los hechos violentos registrados durante la manifestación feminista del pasado domingo, el fiscal dijo que se encuentran revisando los videos para descubrir quiénes fueron los responsables de vandalizar los inmuebles del gobierno. Y mientras ya hay un detenido que rinde testimonio por los daños a los edificios del Ayuntamiento, la Fiscalía y Tránsito, se espera que al menos otras dos decenas de personas rindan cuentas por los destrozos.

Montes de Oca confirmó que hay 21 personas a disposición de un juez cívico por faltas administrativas y, si se acredita su probable participación en las mismas, se solicitarán las órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para dar con quienes están utilizando a esas personas, hay intereses oscuros que aprovechan los reclamamos legítimos de las mujeres para afectar la imagen de Cancún”, aseguró.

Ningún acto de violencia quedará impune: Montes de Oca

Añadió que también seguirán investigando de los hechos que se salieron de control en la manifestación feminista de la semana pasada, cuando los policías realizaron disparos para dispersar a los manifestantes. “Es un exceso que ya investigan la Fiscalía del Estado y General de la República, incluso, ya intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para dar con todos los responsables y nada quede impune”, destacó.

En ese tenor, agrega que “se siguen analizando las bitácoras de radio, las órdenes escritas y no escritas, testimonios de policías, para poder determinar quien o quienes más son responsables de esta lamentable situación”. Hay que recordar que durante aquel altercado resultaron afectados siete civiles, incluidos dos periodistas, además de que existen denuncias ante Derechos Humanos, que apuntan a que incluso algunas mujeres detenidas fueron violentadas sexualmente.

Asimismo, existe la denuncia de un profesor, que asegura que fue torturado, golpeado y amenazado de muerte por algunos policías.

El fiscal dijo que desde su llegada al estado han recibido tres alertas de género, por lo que se dieron la tarea de fortalecer el Centro de Justicia para Mujeres y la Fiscalía de la Mujer, asimismo, se adoptó el modelo de gestión nacional, como marcan los estándares para la atención integral de las mujeres, a fin de que logren el empoderamiento y retomen su proyecto de vida, sean independientes económicamente y físicamente y se alejen de personas agresoras.

Futuro laboral de Capella Ibarra es incierto

La separación de Alberto Capella Ibarra de la Secretaría de Seguridad Publica en Quintana Roo fue anunciada por el gobernador Carlos Joaquín González como temporal, mientras se realizaban las investigaciones pertinentes, no obstante, muchos aseguran que la destitución es definitiva, aun cuando el ahora ex secretario de Seguridad, no ha actualizado su información en redes sociales, donde se sostiene como titular de la dependencia.

Fuentes al interior de Palacio de Gobierno que pidieron el anonimato, indicaron que a la fecha, la situación laboral de Capella Ibarra no puede definirse, pues no se les ha notificado de un procedimiento administrativo en su contra y que la Dirección de Recursos Humanos y de la Secretaría de la Contraloría del Estado no ha aclarado si el ex policía había renunciado o había sido despedido.

El mandatario aceptó el 10 de noviembre su separación del cargo “en lo que la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública terminan la investigación profunda para determinar a los responsables” de la represión a feministas en Cancún.

No obstante, la “separación del cargo voluntaria” no se considera dentro de la normatividad aplicable a los servidores públicos del estado. La separación se produce por confesión del servidor público o derivado de una investigación, de manera, que en algún momento se debe aclarar el punto y anunciar de manera oficial la destitución del policía.

Guardia Nacional asumirá seguridad en el sur del estado

El representante de la Mesa de Seguridad para la Zona Sur, Otoniel Segovia Martínez, confirmó que toda la seguridad pública ahora estará en manos de los elementos de la Guardia Nacional, a fin de hacer frente a la delincuencia, que reconoció ha rebasado a la autoridad.

Confirmó que en comunidades rurales y colonias de Chetumal los habitantes incluso han creado sus propios comités de vigilancia y de autodefensa, al sentirse desprotegidos y vulnerables ante los delincuentes. “A las autodefensas se les ha hecho saber que la figura jurídica no existe y no pueden detener a presuntos delincuentes. Les hemos pedido que denuncien al 911 porque un momento de apasionamiento puede terminar mal”, comentó, al reconocer que en algunos casos los presuntos delincuentes han sido golpeados y ha habido conatos de linchamiento antes de ser entregados a las autoridades.

Segovia agregó que en algunos momentos han sido rebasadas las autoridades, pero “confiamos en la Guardia Nacional, en cuyos elementos recaerán los trabajos de seguridad, toda vez que la policía municipal se dedicará a actividades de proximidad ciudadana. Nos toca remar a contracorriente porque siempre ha habido desconfianza hacia los policías por la falta de capacidad y profesionalización pero estamos avanzando en esos temas con recursos del Fortaseg”. Asimismo, destacó que como resultado de los trabajos de coordinación al interior de la Mesa de Seguridad se acordó reforzar la presencia de la Guardia Nacional en trabajos de inteligencia en la comunidad de Mahahual y de Migración ante la presencia de extranjeros presuntamente ilegales.

Mientras que la Fiscalía General del Estado tendrá una mesa de investigación permanente y una oficina del ministerio público abierta para atender a la población y reforzar con ello los trabajos de seguridad, a fin de garantizar que los niveles de violencia disminuyan en esta zona del estado.

