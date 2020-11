Aumenta el número de decesos en lo que va de Buen Fin

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El diputado Federico Döring alertó que la pandemia se recrudeció en la CDMX durante las últimas cuatro semanas (que incluye lo que a del Buen Fin), pues la presión de Claudia Sheinabum por levantar la economía la hizo “tropezar” en el mediano control que ya había sobre la contingencia.

Del 19 de octubre al 15 de noviembre, las muertes por semana se han mantenido a un ritmo mayor a las 400, alcanzando hasta 760 en los últimos 7 días. El panista expresó que no fueron suficientes las medidas tomadas en el “puente” de Día de Muertos, además de que la suspensión del programa Reabre llegó tarde. “Priorizó la captación de impuestos y la recaudación fiscal por encima de la vida de los capitalinos”.

Mencionó que hubo falta de supervisión de la jefa de Gobierno y el INVEA en establecimientos mercantiles como bares y antros, lo que despertó al “tigre de la enfermedad”.

Dijo el legislador panista que como pasó con el ‘Vive Latino’, Sheinbaum privilegió el aspecto económico que la preservación de vidas en la CDMX. “La estrategia y medidas sanitarias durante esta segunda semana del Buen Fin deben ser revisadas y ajustadas a la luz de estos datos”, añadió.

Destacó que “no basta con grabar videos y subirlos a redes, la emergencia exige mucho más de ella y así como ahora hace más pruebas gratuitas en campo después de ver que el SMS y Locatel no eran suficientes, debe ahora ajustar la estrategia”. Döring dijo que Morena y el gobierno local deben actuar con responsabilidad, pues con oportunidad ya no lo hizo. También le exigió a la funcionaria que se publique el informe de exceso de mortalidad de la última quincena de octubre y no se le oculte la realidad a los capitalinos”.

Vacuna casi 95% efectiva

De acuerdo con el Washington Post, la firma de biotecnología Moderna anunció que un análisis preliminar muestra que su vacuna experimental contra el coronavirus es casi un 95 % efectiva para prevenir enfermedades, incluidos los casos graves; un resultado inicial sorprendente que deja a Estados Unidos con la perspectiva de dos vacunas disponibles antes de fin de año.

Protección a personal de salud

Bajo la coordinación de los doctores Horacio Tovalin especialista en la salud en el trabajo Fes-Z de la UNAM y Eduardo Martínez, epidemiólogo y coordinador de posgrado en la Universidad de Guerrero, se presentó el diseño para el diagnóstico y programa de prevención para los trabajadores de la salud que debió iniciar este lunes su aplicación.

Dicho estudio examinará las condiciones laborales y profesionales, cargas de trabajo, impacto emocional, afectación a la salud y en la organización de los servicios médicos durante la pandemia y las propuestas y demandas para la protección y profesionalización de los empleados sanitarios.

El levantamiento de la información y primera revisión de datos se tiene programada para el 10 de diciembre próximo, Día Mundial de los Derechos Humanos, en reconocimiento de los defensores del derecho humano más importante de la humanidad, la salud y la vida.

Reyna Ayala, Juan Ortiz y Claudia Reza presentaron la propuesta de postular a Antonio Vital a la Medalla “Belisario Domínguez”, en representación de trabajadoras y trabajadores que han enfrentado la crisis sanitaria en condiciones deficientes, con graves carencias de personal, material y equipo y que a lo largo del país se manifestaron por protección y capacitación adecuada. Se habló del derecho a la salud y la vida en las últimas 4 décadas, logrando la homologación salarial de todos los trabajadores de la salud que han enfrentado la precarización del empleo.

Según se anunció, este martes se realizaría un acto de presentación de la trayectoria de Antonio Vital y las razones por las que se le propone. Participarán trabajadores de la salud, universitarios y trabajadores de la educación empleados y de organizaciones sociales.

Milpa Alta, contra violencia de género

En los últimos dos años, Milpa Ata se ubicó en la lista de las cinco alcaldías que doblan la media local de delitos cometidos contra mujeres, por lo que es urgente emprender acciones que permitan disminuir este problema, consideró la presidenta de la Comisión de Administración Pública local, Guadalupe Chavira de la Rosa.

Por ello, anunció que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se realizará el evento “10 días de activismo contra la violencia de género”, cuyo objetivo es visibilizar la violencia en todas sus modalidades.

La diputada de Morena reconoció que en los últimos años, la violencia que se ejerce contra las mujeres de Milpa Alta se ha incrementado en todas su modalidades (violaciones, desapariciones, feminicidios, abuso sexual, trata de personas, violencia familiar y difusión de fotografías sin la autorización de la mujer), por lo que urge un plan de atención y prevención enfocado a la región.

