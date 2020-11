Descarta Sheinbaum llegar al toque de queda en CDMX

Pese al incremento de hospitalizaciones por Covid

La Ciudad de México no multará a las personas que no utilicen los cubrebocas, ni tampoco va a realizar toques de queda, a pesar del incremento de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 y del riesgo a regresar al semáforo rojo, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Pensar que en la capital vamos a multar a la ciudadanía que no traiga cubrebocas o vamos a entrar a un proceso en donde nadie sale a las 10:00 de la noche por decisión del Estado y hay estado de sitio, eso no, eso no va a haber en la Ciudad de México y confiamos en la ciudadanía, confiamos en la gente y vamos a seguir informando y promoviendo”, reiteró la mandataria capitalina.

Señaló que en la capital del país se está apelando por generar mayor conciencia entre la ciudadanía para que siga los lineamientos sanitarios, a diferencia de otros estados que están optando por legislar el uso obligatorio del cubrebocas para detener la nueva ola de contagios.

“A diferencia de muchos estados, que utilizan a la policía, que utilizan multas (…) nosotros creemos en la conciencia, en la educación, en la responsabilidad ciudadana. Siempre va a ser así, es un principio para nosotros, es un principio de una ciudad democrática, de una ciudad libertaria. Entonces, ni vamos a llegar a los estados de sitio, ni vamos a llegar a la multa de las personas, sino a la comunicación, a la concientización”, afirmó.

En la capital del país desde la semana pasada comenzó a implementar medidas especiales para enfrentar el incremento de casos del nuevo coronavirus, donde destaca el cierre del programa Reabre, así como la disminución de horarios en establecimientos comerciales, además de mayor orientación a la ciudadanía para que no haya fiestas.

“Y en caso de tener que tomar algunas otras medidas de disminución de horarios, etcétera las vamos a tomar, como lo hemos hecho hasta ahora”, advirtió.

Reconoció que ya hay señalamientos de que la urbe debería regresar al color rojo del semáforo epidemiológico y cerrar todas las actividades no esenciales, sin embargo, se está trabajando para evitarlo, ya que impactaría a la economía.

“Entonces, hay quien dice pues ya que se cierre todo, pues sí, nada más que también hay impactos en el empleo, en la economía de la gente. Entonces, nosotros buscamos (siempre lo hemos dicho, desde el primer momento, no es ningún secreto) el balance entre el control de la pandemia y la situación económica de las familias, el empleo y vamos a seguir trabajando en ello, porque es nuestra obligación”, señaló.

“Hoy estamos en una situación especial y no queremos pasar a semáforo rojo. Estamos haciendo distintas acciones y vamos a seguir insistiendo en la educación y la concientización a la ciudadanía para que nos apoyen porque, finalmente, es la salud de cada uno de nosotros. No es el gobierno el que está insistiendo en un tema, sino es la concientización de toda la ciudadanía, de cada uno de nosotros, de que debemos seguir guardando las medidas preventivas para evitar que aumenten las hospitalizaciones, que aumente el número de decesos en la capital”, detalló.

Acerca del incremento de hospitalización, 15 días después del Día de Muertos, se le preguntó a la jefa de Gobierno si las celebraciones que se dieron el 1 y 2 de noviembre podrían estar relacionadas con esto.

“Probablemente, pero es difícil saberlo, tendríamos que preguntarle a cada una de las personas si asistió a una fiesta en estos días, es probable que haya ocurrido”, respondió.

Lo más importante es la conciencia de la gente… no es cuestión de que los policías vayan a cada lugar a clausurar fiestas privadas… sino que asumamos la responsabilidad como ciudadanos todos y todas de que todavía no es tiempo de celebración de fiestas, del uso de cubrebocas y de la sana distancia”, recalcó.