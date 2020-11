¿Quién gana AMLO, Trump o Ebrard?

Víctor Sánchez Baños

¿Qué implicaciones tiene la liberación del general Salvador Cienfuegos en la política doméstica de México y Estados Unidos?

1.- Las lluvias que azotaron a Tabasco (la tierra que vio nacer a Andrés Manuel López Obrador) y Chiapas, acorralaron al Presidente para tomar una decisión difícil: ante la crecida de las aguas, abrir las compuertas de 4 presas tabasqueñas e inundar zonas donde habitaban miles de indígenas chontales, a quienes no se les avisó.

Esto es un escándalo nacional, que fue apagado por la liberación del general de 4 estrellas. Otro distractor, pues.

2.- La tropa y altos mandos de Sedena, que participaron en la lucha contra el narcotráfico, se sintieron traicionado por los civiles y, en especial, por AMLO, debido a que sabía que sería detenido Cienfuegos y no evitó hacerlo. Incluso, no se inconformó con el gobierno de Donald Trump por la detención. Ante el descontento, López Obrador, recobró la confianza de ese sector de la Defensa que no tenía confianza en el Ejecutivo federal.

Les piden los civiles a los militares que hagan labores de policías y los exponen a la corrupción o a la muerte. Se sienten defraudados por las humillaciones, maltrato y abandono de sus jefes civiles, en esas actividades. Sólo un grupo pequeño es el que recibe los beneficios estructurales de esa determinación que viene desde la época de Calderón.

3.- ¿Fue un triunfo diplomático de México?

El Washington Post publicó que nuestro gobierno puso un ultimátum al gobierno estadounidense, en el que amenazó con restringir operaciones de la DEA si no liberaban al ex titular de la Sedena. Esta es una afirmación poco confiable. Los gentes de la DEA trabajan libremente en el país desde el gobierno de Miguel de la Madrid y la diplomacia no impide, por ningún motivo, que se frene la colaboración en ambas naciones.

También es difícil que el gobierno de Trump, haya cedido a “presiones diplomáticas”.

En cambio, surgen teorías de la conspiración en la que se aprecia que se trató de un gracioso favor de Donald Trump, ante la lealtad a la amistad que ofreció López Obrador, al no reconocer a Joe Biden como presidente electo.

Por el momento, Cienfuegos se convirtió en bandera política de los demócratas para tundir a los republicanos. Biden empezó a sacar las uñas contra el gobierno mexicano y este es apenas el inicio de lo que vendrá en las relaciones bilaterales.

Definitivamente, hay una simpatía y apoyo de Trump a AMLO. Quizá sea un saludo de despedida, si es que acepta la derrota (lo que se ve distante, en estos momentos ya que podrían desconocerse los comicios por irregularidades).

Lo que queda claro es que de aquí al 20 de enero, en que cambia la administración en la Casa Blanca, Trump tiene un amigouu, en Palacio Nacional.

MARIGUANA: Es un hecho que en Morena, no les interesa nada más tener simpatizantes, votos, pues. Aprobar el uso lúdico de la mariguana, del cannabis, es un acto totalmente irresponsable, sin una serie de medidas alternas. No se fijan en orientar sobre los daños que provoca el consumo de esa droga, ni se han establecido mecanismos de tratamiento siquiátrico y pulmonar para quienes sufran daños en la salud por su consumo. En pocas palabras, a lo tarugo. Vamos legalizar el cannabis para uso medicinal es lo urgente, pero su uso lúdico o por diversión, sin medidas para evitar que los niños y jóvenes se envicien es una auténtica irresponsabilidad que en mi tierra se llama. ¡P e n d e j a d a!

