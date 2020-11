“Yo soy Lorena Bobbitt”: retrata la violencia física y sexual que sufrió de su esposo a quien mutiló

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, llega:

Hace 27 años, en una pequeña ciudad de Estados Unidos una chica llamada Lorena le había cortado el pene a su marido. Hubo una parte de la historia, sin embargo, que nadie retuvo: la situación de violencia doméstica y abusos sexuales que esa chica de 22 años estaba sufriendo

La propia Lorena Gallo se sumó a Lifetime para desempeñarse como productora ejecutiva y narradora en la pantalla de su caso que se estrena el próximo 25 de noviembre a las 10 pm

La noche del 23 de junio de 1993, Lorena se hartó de las vejaciones y malos tratos a los que la sometía constantemente su esposo John y decidió dar un corte a la historia. Lorena Bobbit tomó un cuchillo de la cocina y le cercenó el pene. Después, se trepo a su auto, recorrió uno kilómetros, arrojó el miembro de John por la ventanilla y se entregó a las fuerzas policiales, ahora esta historia llega a través de la pantalla chica así lo dijeron en rueda de prensa, donde estuvo la mujer real de esta historia.

El filme, protagonizado por Dani Montalvo y Luke Humphrey y que cuenta con la participación de la propia Lorena Bobbitt como productora ejecutiva, narra la dramática historia de una joven que durante cuatro años de matrimonio vivió un inconcebible calvario. Sin duda un relato cronológico visualmente fuerte de la vida en pareja de una mujer golpeada y abusada sexualmente, que, según la propia protagonista, no supo ver “las banderas rojas” y para quien “es muy importante que la gente vea y escuche para seguir ayudando a las mujeres”.

El estreno es este miércoles 25 de noviembre a las 10 de la noche, México, por Lifetime, de esta manera es como el compromiso de Lifetime es latente y continúa coadyuvando a alzar la voz y tratar de prevenir cualquier tipo de intimidación y maltrato hacia las mujeres a través de su contenido y, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, reafirma ese mensaje con el estreno del esperado filme, parte del impactante ciclo Ripped from the Headlines, “Yo soy Lorena Bobbitt (I Was Lorena Bobbitt)”, que cuenta la verdadera historia sobre el caso Lorena Bobbitt.

“En esta película yo fui la narradora y la productora ejecutiva, por lo que ya sabía qué iba a pasar. Ver a la actriz que me interpretó fue algo muy conmovedor, llegar a esos momentos oscuros de mi vida. Pero mentalmente estaba ya más preparada para seguir adelante con mi misión, que es que mi historia les llegué como conexión a otras mujeres que sufren de maltrato y abuso sexual”, cuenta Lorena.

Han pasado casi tres décadas (desde el incidente) y mucho se ha hecho por ayudar a las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual, pero todavía falta mucho más, hay mucho trabajo que hacer en el mundo para cerrar esas situaciones, algunas no están siendo tan efectivas para hacer justicia para las víctimas y sobrevivientes, es importante que la gente vea y escuche mi historia.

“Yo tengo una fundación que se llama Lorena Gallo Foundation y tiene como misión expandir la educación en contra de la violencia doméstica, violencia intrafamiliar y maltrato sexual a nivel escolástico y a nivel comunitario; informar al público de muchos recursos de ayudas que existen en la actualidad, colaborando con comunidades y ayudar a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y de asalto sexual, que puedan escapar abuso, describe Lorena

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), Brasil y México presentan el mayor número de casos en una región en la que la ausencia de justicia es el común denominador en estos crímenes que no paran.

Yo soy Lorena Bobbitt forma parte del especial de programación del próximo 25 de noviembre que Lifetime preparó para alzar la voz en contra de cualquier forma de violencia contra la mujer y que incluye las películas: “Obsesión: Acosada por mi Amante”, “Obsesión: Huyendo de mi Ex” y “Obsesión: Venganza Final”. Todo el especial se promueve bajo el hashtag: #ContraLaViolenciaDeGénero.

“En la película soy la narradora y productora ejecutiva contando mi historia personal, de todo tipo de abuso vivido con mi ex marido, que fue catastrófico y dramático. Fue muy doloroso llegar a estos sitios oscuros, pero es necesario seguir abordando esta historia para además de mostrar esta realidad de violencia contra la mujer también conectar con muchas víctimas” Lorena Gallo