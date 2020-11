Taxistas de Cancún exigen más seguridad ante amenazas

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Reunión urgente con representantes de gobiernos estatal y municipal

Taxistas se reúnen a puerta cerrada con representantes del Instituto de Movilidad, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de autoridades municipales para exigir garantías de seguridad, tras las ejecuciones y la aparición de una “narcomanta” contra los trabajadores del volante.

El secretario general del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, Erasmo Abelar Cámara, informó que hay una inconformidad generalizada en los trabajadores del volante ante la amenaza de la delincuencia organizada.

Alegó que temen más muertes de taxistas y se reunieron para exigirle a la autoridad garantías de seguridad para los trabajadores del volante, además les informen de los avances que se tienen de las investigaciones.

De igual forma, que les informen ¿Qué cárteles son y quiénes son?, ya que por las pancartas suponen que se trata de la delincuencia organizada y por lo tanto, exigen que la autoridad actúe y se frene la ola de violencia que se vive en Cancún.

Cabe destacar que la manta apareció colgada en la escuela ubicada en la avenida Miguel Hidalgo, mejor conocida como Ruta 5, y en la barda la amplia barda deja ver claramente el mensaje que a la letra dice:

“Comunicado, a partir de hoy no queremos a ningún taxista en la calle después de las 10:00 p.m. en Cancún, están involucrado en levantones y desapariciones de mujeres, y estaremos matando 3 taxistas diarios, hasta que entiendan el mensaje no más mujeres muertas.

Atte. El comandante”.

La manta y amenazas se vinculan al asesinato de dos taxistas en menos de 24 horas, los cuales ejecutaron a sangre fría, mientras conducían sus unidades, uno de ellos en la Región 213 de Cancún, conocida como la colonia irregular “La Unión” y otro más cuando se trasladaba sobre avenida 135, a la altura de la Supermanzana 316.

Comenzó en Q. Roo ensayo clínico de vacuna china contra Covid

Se dio a conocer que ya se aplicó la primera vacuna contra Covid-19 de las mil destinadas para Quintana Roo, como parte de la fase III de los ensayos clínicos del laboratorio chino CanSinoBIO. La aplicación de la dosis será de manera paulatina, ya que hasta el momento sólo se tiene un registro de poco más de un centenar de voluntarios que desean participar en las pruebas.

Víctor Borquéz López, director del laboratorio Red Osmo, quien también es el encargado de la aplicación y monitoreo de está investigación clínica en Cancún, Oaxaca y Aguascalientes, confirmó que ya se aplicó la primera de mil vacunas en el estado. “Será un trabajo paulatino, puesto que la vacuna debe aplicarse sólo a voluntarios y hasta ahora sólo hay poco más de 100 registrados. Ya se aplicó la primera y poco a poco se irán aplicando el resto de las dosis para saber la efectividad del biológico, que hasta ahora ha dado resultados bastante positivos en los países donde también se sumaron ala fase de pruebas”, explicó.

En México participan 13 estados con 15 mil vacunas de ensayo, entre ellos Quintana Roo, además que es el único estado de la península de Yucatán que fue elegido para ello, a pesar que la Red Osmo también tiene presencia en Mérida.

Explicó que los requisitos para inscribirse como voluntario es ser mayor de 18 años y que no podrán participar personas que padecen de alguna enfermedad crónico degenerativa como diabetes e hipertensión controlada. “Quintana Roo es el único estado de la península yucateca dentro de esta fase de pruebas, sin embargo, hemos detectado que la gente no esta muy confiada de aplicarse la vacuna. Aunque los únicos criterios que se toman en cuenta para negar a una persona esta oportunidad es que sea una mujer embarazada, que se encuentre en periodo de lactancia o aquellos que ya enfrentaron la enfermedad y cuentan con un examen clínico que lo comprueba positivo”.

El especialista confía que en los próximos días la cifra de voluntarios incremente, pues el gobierno federal asignó al estado mil dosis de la vacuna y parece ser que las personas temen ser voluntarias, mayormente por la desinformación.

Ignorancia podría frenar investigación

Bórquez López explicó que la información errónea que hay en torno al tema de la vacuna experimental, puede convertirse en un impedimento para avanzar en la investigación y por ende en los esfuerzos por combatir la pandemia de Covid-19.

Las personas han manifestado temor para aplicarse la dosis, por un lado están quienes piensan que les van a inyectar el virus del nuevo coronavirus y por otro quienes afirman que las vacunas experimentales dejan secuelas, ambas hipótesis completamente falsas.

Por ejemplo, a través de un sondeo en calles de Cancún, se le preguntó a los transeúntes sobre la posibilidad de someterse como voluntarios para recibir la vacuna de CanSinoBIO, a lo cual uno respondió “no estoy muy seguro de ser voluntario, pues no sé si esto vaya a funcionar. ¿Qué tal si en vez de ayudarme me provoca un contagio?”, dijo un joven de 29 años de edad.

Otra residente en la ciudad de Cancún cuestionada al respecto, coincidió y manifestó que definitivamente no se aplicaría la vacuna. “Sé que la enfermedad es peligrosa y por eso me he cuidado, pero la verdad no podría ser voluntaria porque, para empezar, me dan miedo las inyecciones, además de que me dan miedo los efectos secundarios que pueda provocar. Preferiría no ser voluntaria”, comentó.

Asimismo, una pareja de adultos mayores comentó que sus propias familias les habían hecho llegar por mensajes de celular, algunas cadenas que advertían sobre el supuesto peligro de aplicarse una vacuna experimental contra Covid. “Nos han dicho que en vez de una vacuna inyectan el virus, que sólo quieren enfermar a más gente. Nosotros no nos vamos a inyectar nada, preferimos cuidarnos para no enfermar”.

Declaraciones lamentables, pero que dejan ver la postura de cierto sector de la población, que si bien, se preocupan por cumplir las medidas sanitarias, no tienen como opción ser parte de las pruebas de la vacuna contra la enfermedad que aqueja al mundo. Lastimosamente la ignorancia se convierte una vez mas en uno de los peores enemigos de la humanidad, dado que únicamente haciendo pruebas es como se llegara a un resultado alentador en torno a la batalla contra la pandemia global del coronavirus.

De manera que la convocatoria sigue abierta a través de las de la página oficial de Red Osmo, donde los interesados se inscriben a través de un formulario y donde no se detendrá la invitación al menos hasta que se tengan a mil 200 inscritos, ya que se tiene que valorar a los pacientes y en ocasiones no todos son candidatos para recibir la vacuna.

Cofepris pide refuerzos para vigilar protocolos en negocios

La Coordinación estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Quintana Roo solicitó a la federación que se incorporen 20 inspectores extra, a fin de lograr que se garantice que en todos los establecimientos del estado cumplan con las medidas sanitarias contra Covid-19, puesto que hasta ahora no han podido realizar las inspecciones necesarias para cubrir toda la entidad.

Miguel Pino Murillo, titular de Cofepris, indicó que actualmente cuentan con un total de 116 inspectores en toda la entidad, pero “se necesita robustecer la plantilla, por que con el personal que hoy se cuenta no es posible llegar a todos los rincones del estado. Y es necesario hacerlo pues de nada sirve que en unos negocios si se cumplan los protocolos, mientras que otros se pueden convertir en focos de riesgo”.

Dado lo anterior, se solicitó a la Comisión Nacional la autorización para incorporar a más personal a la dependencia, que tan solo el fin de semana pasado realizó más de 180 verificaciones con motivo del puente en conmemoración del 20 de noviembre Día de la Revolución Mexicana. “De estos se llevó la suspensión de nueve establecimientos, ya que eran eventos masivos o restaurantes que no cumplieron con el aforo correspondiente, el no respeto a la sana distancia, así como falta de uso de protección como cubrebocas o aplicación de gel antibacterial”, explicó.

El entrevistado, además señaló que en uno de los establecimientos de la ciudad de Chetumal se realizaba un evento sólo para mujeres, el cual tuvo que ser suspendido por congregar en un lugar a casi 170 personas, sin mencionar, que no se aplicaba ningún protocolo de prevención frente a la pandemia que aún enfrenta la entidad y el país entero.

Pino Murillo insistió que debido a este tipo de casos, es necesario ampliar las acciones, lo cual no será posible si no se suman más colaboradores, por lo que en caso de no obtener respuesta de la federación, pedirán al estado la colaboración del movimiento gorras amarillas, escuadrón de voluntarios que se ha sumado a las tareas de vigilancia y prevención en los espacios públicos que son potenciales focos de riesgo de contagio.

Finalmente, el funcionario indicó que durante la contingencia sanitaria han realizado nueve mil 300 visitas de inspección en comercios de todo tipo, de los cuales nueve se encuentran en el proceso final de pago por incumplir con las normas y quienes enfrentan multas entre las 200 a dos mil Unidades de Medida de Actualización, es decir de 17 mil 376 a 173 mil 769 pesos.

Más de 600 empresas cerradas por pandemia

Este martes 17 de noviembre se cumplió un año desde que se detectó el primer caso positivo a Covid-19 en China y aunque tardó poco más de cuatro meses en llegar a México y lo hizo hasta el mes de marzo, a Quintana Roo, sus estragos han sido devastadores, tanto por la cifra de contagios y muertes, como por la seria crisis económica a la que ahora debemos enfrentarnos.

En el caso de Quintana Roo, hasta el mes de octubre, la contingencia sanitaria ya provocó el cierre de más de 600 empresas en la zona centro y sur, lo que representa una seria afectación en materia de empleos, puesto que miles de familias vieron como se desvanecieron sus fuentes de ingresos, mientras los gastos no cesan.

Juan Jaime Mingüer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Chetumal (Canaco-Servytur), recalcó el duro golpe que la pandemia le dio a las más de 600 empresas que se vieron obligadas a cerrar sus cortinas de manera definitiva. “Este cierre de empresas, dejó sin empleo a cientos de trabajadores, los cuales están pasando también una difícil situación al no contar con ingresos. Si no se aplican acciones contundentes e inmediatas, la situación podría convertirse en una catástrofe, ya que antes de que termine este 2020 la cifra de podría incrementar”.

Por lo anterior, invitó a empresas y ciudadanos a que respeten estrictamente las medidas de prevención frente a la enfermedad, pues si bien, el estado a presentado constantes cifras a la baja, no es momento de bajar la guardia, pues de podría provocar un rebrote, que seria fatal en materia económica.

El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, sostuvo que Quintana Roo no puede darse el lujo de relajar las medidas sanitarias. “Las experiencias de otros países y lo que sucede en otras entidades nos obliga a fortalecer las medidas preventivas para evitar contagios por Covid-19, pues Quintana Roo no puede darse el lujo de bajar la guardia, relajar hábitos que hagan retroceder lo que se ha avanzado”.

montanezaguilar@gmail.com