“Portazo” en el PRD a acosadores sexuales

Luis Muñoz

La presidenta del PRD en la CDMX, Nora Arias Contreras, advirtió que bajo ninguna circunstancia tendrán cabida aspirantes a candidaturas para diputado, alcalde o concejal que no cumplan con la propuesta “3 de 3” contra la violencia de género, aprobada recientemente por el Consejo General del INE.

En el marco del proceso electivo interno del partido rumbo a las elecciones del próximo año, Arias Contreras dejó en claro que “las puertas del PRD estarán cerradas para aquellos que no cumplan con los tres criterios: no ser acosador sexual, no ser deudor de pensión alimentaria y no tener reporte de cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.

“Es inadmisible que quien aspira a velar y proteger en lo público algo tan fundamental como los derechos humanos, los viole de manera personal”, dijo la dirigente, quien destacó la importancia de sumar voces y esfuerzos para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, sobre todo en nuestra ciudad, que ocupa el tercer lugar en feminicidios a nivel nacional. Fustigó las acciones del gobierno capitalino, porque no han dado los resultados deseables, tanto así, que existen zonas de alto riesgo para las mujeres, como son las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan y Cuauhtémoc, gobernadas por Morena.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año fueron asesinadas 55 mujeres, de las cuales once ocurrieron en Iztapalapa, 8 en Cuauhtémoc, 8 en Tlalpan y 6 en Gustavo A. Madero.

Al respecto, Arias Contreras dijo que “ni los buenos deseos ni la autocomplacencia del gobierno de Claudia Sheinbaum sirven de mucho si las mujeres siguen caminan por las calles con miedo”.

Una de las prioridades de la agenda del PRD-CDMX a lo largo de los años ha sido velar por la garantía de los derechos humanos de las mujeres a través de empoderarlas como eje fundamental de las políticas públicas, así como el impulso a la primera Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras acciones.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a la Mujer y ante el aumento de las llamadas de auxilio por violencia de género durante el confinamiento derivado de la pandemia por Covid-19, Arias Contreras recalcó que las mujeres de esta ciudad cuentan con todo el respaldo del partido y para ello ha puesto a su disposición un programa de asesoría psicológica y jurídica.

Revés a Infonavit; será auditado

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) obtuvo nuevamente una resolución favorable de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo en revisión 167/2020, para auditar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Mediante un comunicado, la ASF informó que en dicha resolución se reiteró que la tiene facultades para auditar los recursos que el Instituto destina a fin de proporcionar a los trabajadores un sistema de financiamiento que les permita acceder a una vivienda en beneficio del trabajador y sus familias, garantizando el interés social y el orden público.

Destaca que lo anterior fue emitido con apoyo en la tesis aislada, aprobada hace unos días por dicha Sala del Máximo Tribunal Constitucional, de rubro:“Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Atendiendo a su naturaleza jurídica, así como a la de los recursos que administra, sí puede ser auditado o fiscalizado por la ASF de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”. Y concluye: La ASF reitera su compromiso con el estado de derecho y la legalidad como máxima autoridad de fiscalización superior de los recursos públicos federales, en aras del fortalecimiento a la transparencia y rendición de cuentas, en beneficio de la sociedad.

Se “atoran” juicios en la JCA

Operar con números rojos y eventualmente cerrar 2020 con un déficit en el gasto, impedirá a la Junta de Conciliación de Arbitraje de la Ciudad de México cumplir con todos los juicios, además de dejar sin efecto varias demandas y procedimientos en juzgados.

