Banxico desahoga tapón de dólares

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

USD75 mil millones, atorados

Bancos se quedan con el efectivo

Pero, ¿cuáles serán los “controles”?

Se saturan hospitales en la megalópolis

Siempre el traidor es el vencido y el leal es el que vence

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) dramaturgo y poeta español

En el Senado de la República se discutirán reformas a la Ley del Banco de México, para dar salida un serio problema de acumulación de dólares en efectivo en bancos mexicanos. Las medidas restrictivas por parte del gobierno de Estados Unidos, desde 2012, obligó a bancos de ese país a abandonar el sistema de corresponsalías que les permitía hacer operaciones desde otros países. Pero, ¿cómo se podrá solucionar este problema?

Banxico podrá comprar esas divisas y evitar la acumulación en nuestro país de 85 por ciento de los dólares en efectivo que llegan producto de remesas, operaciones comerciales, turismo e inversión directa. Esto representaba poco más de 80 mil millones de dólares, que se convertirán en pesos.

Esas divisas quedaban sin poderse vender y afectando su valor. Una solución legislativa a problemas cotidianos en el mercado cambiario que ofrece el Senado, que preside Ricardo Monreal.

Estos son los datos duros que obligan al legislador a comprar los dólares que están circulando en efectivo.

En 2019 nuestro país recibió dólares por un total de 93,932.9 millones de dólares, de los que 36,438.7 millones de dólares fueron por remesas, y 24,573.2 millones por turismo.

Del monto correspondiente a remesas, 374 millones ingresaron en efectivo, según datos del Ingreso por Remesas del Sistema de Información Económica del Banco de México mientras que el resto lo hicieron a través de transferencias electrónicas.

En turismo, un 35% lo habría hecho en efectivo, según estimaciones de estudios académicos, lo que representa unos 8,600 millones de dólares. Por esos dos conceptos habrían entrado en efectivo a México, en 2019 unos 8,974 millones de dólares.

Sin embargo, el porcentaje promedio anual de venta de esos dólares que ingresaron a México por remesas y turismo, a través de ventanilla bancaria, es de sólo un 15%.

Ello significa que de los 374 millones de dólares recibidos por remesas en efectivo y los 8,600 millones que habrían entrado en efectivo, sólo se habrían podido colocar en el mercado unos 1,400 millones de dólares.

Eso arroja un total estimado de alrededor de 7,628 millones de dólares atrapados en bancos mexicanos, sólo por concepto de remesas y turismo y sólo en 2019. De ese tamaño es el problema de los dólares en bancos mexicanos y la falta de control, ya que mucho de ese dinero puede circular en el crimen organizado.

PODEROSOS CABALLEROS

MÁS CONTAGIOS DE COVID-19: No hay forma de contener la ola de contagios por Covid-19. Eso lo saben en el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum. No es para menos, ya que se esperan que lleguen a saturar los hospitales de la megalópolis. Pero, esto no es privativo de la zona metropolitana de la Ciudad de México. El problema es nacional y los responsables, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, ni idea tienen de qué hacer.

COPPEL: Coppel, bajo el liderazgo de Agustín Coppel Luken, aceptaron durante el “Buen Fin” el sistema CoDi en sus 1,562 sucursales. Para hacer uso de este servicio y como parte de los esfuerzos para impulsar un ecosistema de pagos móvil e incluyente, los clientes sólo debían contar con un teléfono móvil y una cuenta bancaria. Ante la emergencia sanitaria por Covid-19, CoDi es una opción para ofrecer al cliente una forma de pago que no requiere contacto. Así, se reduce el riesgo de contagio.

