AMLO, aprobación de 71%

Desde el portal

Ángel Soriano

Con una aprobación de 71% -“con esto tengo”-, el presidente Andrés Manuel López Obrador inicia el tercer año de su mandato y afirma que los dos primeros años han servido para establecer las bases para la transformación, pese a la oposición que desea continuar con los mismos privilegios del pasado, de tener la administración pública a su disposición.

“El dinero que ya no se roban, llega ahora a los de abajo, mediante programas sociales y obras de infraestructura que impulsan e impulsarán el desarrollo del país, obras que estaban relegadas o no existían, porque la prioridad era beneficiar a las empresas privadas asociadas con las públicas o con el objeto de destruir éstas. En esas condiciones estaban Pemex y la CFE.

“En esas condiciones se encontraba el sistema de salud, sin médicos ni enfermeras, sin mobiliario ni medicamentos; se han terminado con los monopolios para acceder de manera directa a los mercados internacionales, directamente con las farmacéuticas para obtener medicinas a buen precio y calidad y llevarlas de los centros de producción a los de consumo a lugares remotos.

“Se ha establecido también un mecanismo legal y democrático para acceder al poder: desean la continuidad de la actual administración o no; hay reglas claras y sanciones para quienes utilicen recursos públicos con propósitos electorales, por lo que las cosas han cambiado. ¿Desean competir por el poder?, están los partidos y las elecciones, no son necesarios los plantones”.

TURBULENCIAS

TEPJF como fuente de enriquecimiento

Tendrá que esclarecerse el origen del enriquecimiento del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, a quien la UIF de la Secretaría de Hacienda encontró residencias en los lugares de más atractivo turístico y de lujo, tanto en el país como en el extranjero; de ser ilícito o proveniente de manejos turbios en el desempeño de su cargo será una prueba de que el político-electoral es el negocio más productivo en el país, junto con el manejo empresarial de las franquicias partidistas y aplicar el castigo correspondiente para limpiar los procesos electorales y darles legitimidad a las autoridades… El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no usa cubrebocas por disposición de los expertos que conducen la pandemia en nuestro país y pese a las recomendaciones del director de la OMS, Thedros Adhanom, en el sentido de que la pandemia se tome en serio en México y que los líderes pongan el ejemplo. Y pese a las posturas encontradas y de que los municipios no son autoridad sanitaria ni se han autorizado medidas coercitivas, en algunas regiones del país sí las hacen, como es el caso de Zaachila, en Oaxaca, donde la policía asume como verdaderos delincuentes a quienes no lo portan… En tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, siguiendo con su rebeldía anuncia que abrirá las clases presenciales el 25 de enero y, de cumplirlo, será un reto para la autoridad federal que ha decidido, en voz del titular de la SEP, Esteban Moctezuma, de que sólo lo harán hasta que el semáforo esté en verde… Sin duda que el mandatario jalisciense toma cualquier pretexto como bandera política en contra del gobierno federal sin importar poner en riesgo la salud de los tapatíos lo cual rebele sus apetitos de poder y de seguir llevando la contraria… Ahora sí, afirma el subsecretario Hugo López-Gatell, la vacuna se aplicará en diciembre y hay tres candidatos: CanSino, Janssen-Janssen y AstraZeneca, esperamos que funcionen y que sean efectivas.

