Se desploma venta de automóviles en noviembre

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en México se vendieron 95 mil 485 automóviles nuevos en noviembre de este año, 23.5% menor a lo registrado en igual periodo del 2019.

Esta es la variación negativa más grande para un onceavo mes en 25 años, además de ser el volumen más bajo de autos comercializados también para un noviembre desde 2012.

Sin embargo, en comparación con su mes inmediato anterior, subió 13.3%, lo que significa que es el mayor aumento desde julio de este año, cuando tuvo un alza de 16% comparado con junio del mismo año.

Nissan, la líder del mercado, reportó en el onceavo mes de este año la comercialización de 18 mil 428 autos, 27.8% mayor a lo registrado en igual mes de 2019, mientras que General Motors -el segundo mayor vendedor- reportó una reducción de 30.1 por ciento, y Volkswagen, de 24.3%.

En cifras acumuladas, entre enero y noviembre se vendieron en México 843 mil 986 autos, 28.9% debajo de lo registrado en igual periodo de 2019, siendo el volumen más bajo para un lapso similar desde 2012.

La situación en octubre de 2019 fue la siguiente:

La caída fue de 8.92%, mientras que en el mismo mes de 2018 fue de 4.86% y en 2017 la contracción fue de 10.12 por ciento.

Entre enero a octubre de 2019 se vendieron más de un millón 062 mil 478 unidades en nuestro país, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Inegi.

Lo anterior representó una disminución de 7.65% con respecto a lo reportado durante los primeros 10 meses del año anterior, cuando sus ventas sumaron un millón 150 mil 511 vehículos ligeros.

Corrupción en la Benito Juárez

La diputada Paula Soto informó que debido a la excesiva construcción de proyectos inmobiliarios, así como el daño a áreas verdes y arbolado en suelo urbano en la alcaldía Benito Juárez, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de esa demarcación a investigar y sancionar los actos de corrupción en materia ambiental e inmobiliaria que ahí ocurren.

Durante la sesión ordinaria, la legisladora comentó que esta demanda “es la voz” de las vecinas y vecinos que, ante la indiferencia del alcalde Santiago Taboada, se acercaron a ella para pedirle apoyo a través de sus redes sociales, así como del Módulo de Atención Ciudadana. Explicó: “Este Punto de Acuerdo no surge únicamente de mi preocupación por detener la violación de los derechos de la ciudadanía y el ecocidio (daño masivo ambiental) que generan las prácticas de corrupción entre inmobiliarias y autoridades de la alcaldía Benito Juárez, sino que obedece a la preocupación de vecinas y vecinos que, ante los oídos sordos y la indiferencia del alcalde, han acudido a mí en busca del apoyo que la alcaldía les ha negado”. Según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), la alcaldía BJ encabeza el número de denuncias relacionadas con el daño a áreas verdes y arbolado en el suelo urbano, debido a la excesiva construcción de proyectos inmobiliarios, así como la construcción ilegal de niveles no autorizados que no sólo violan las leyes y atentan contra los derechos de la ciudadanía y el medio ambiente, sino que repercuten negativamente en la calidad de vida al afectar directamente el suministro de agua potable, saturar el drenaje público y el suministro eléctrico, abonando a la sobrecarga vehicular, la inseguridad y otras afectaciones”.

Temas objeto de consulta popular

Morena presentó una iniciativa en el Congreso local para armonizar la legislación local con las leyes generales, sobre los diversos temas que pueden ser objeto de una consulta popular, a fin de salvaguardar los derechos humanos de las y los habitantes de esta Ciudad y el interés general del Estado.

La diputada Guadalupe Morales Rubio, autora de la iniciativa, explicó que no serán objeto de consulta popular: la restricción de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución federal como la capitalina y en los tratados internacionales; los principios consagrados en el Artículo 28 de la Constitución local; la permanencia o continuidad de los servidores públicos en un cargo de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos; las obras en ejecución, y la seguridad ciudadana, señaló la diputada Guadalupe Morales Rubio.

La Iniciativa propone reformas al numeral 3, apartado F, del Artículo 25 de la Carta Magna capitalina y al Artículo 60 de la Ley de Participación Ciudadana, lo cual será analizada por la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Participación Ciudadana.

