La Profeco lanza segunda alerta para no comprar boletos a Interjet

José Luis Montañez

Ante la irresponsable cancelación de vuelos de Interjet, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una segunda alerta sobre el riesgo que significa comprar boletos con esa aerolínea. “Es un riesgo inminente de afectación a la economía de una colectividad de consumidores”, asegura.

Profeco señala que la propia empresa aérea les notificó que sus oficinas se encuentran cerradas temporalmente hasta nuevo aviso.

La nueva alerta se emite un mes después del pronunciamiento hecho por la nueva cancelación de vuelos. Ahora la situación es similar: Hasta antier se sumaban cuatro días consecutivos sin operaciones por no pagar el combustible a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para sus vuelos.

“Se recomienda a la población consumidora, informarse y valorar el riesgo de establecer relaciones comerciales con ABC Aerolíneas (Interjet), ya que a partir del comportamiento comercial mostrado y de la situación operativa de la empresa, identificada con motivo de diversos requerimientos de información formulados por esta procuraduría, ha sido posible advertir una reducción significativo de su flota aérea, la suspensión de rutas, cancelaciones recurrentes de sus vuelos”, escribieron en un comunicado.

Asimismo, recordaron que la aerolínea ha otorgado miles de vouchers a sus clientes, mismos que no han podido hacer efectivos por nuevas cancelaciones y que hay incumplimiento en el pago de indemnizaciones correspondientes al 25% del precio del boleto adquirido.

Sumado a lo anterior, la falta de liquidez para mantener una mínima capacidad operativa respecto del pago del combustible le permite a Profeco emitir la segunda alerta, firmada por la subprocuradora federal del consumidor, Surit Berenice Romero.

La procuraduría reitera que seguirá atenta al cumplimiento de las obligaciones de la aerolínea, por lo que invitó a los consumidores que se comuniquen con ellos para atender sus quejas y brindarles asesoría.

“Si la línea aérea no respeta tus derechos, contacta al Teléfono del Consumidor, 55 5568-8722 y/o al 800 468 8722; o a través de WhatsApp, en los números 55 8078 0488, 55 8078 0485 y 55 8078 0344. O bien, envía un correo a: conciliaexpres@profeco.gob.mx, en un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas”, señala el organismo.

ha cancelado vuelos desde el sábado pasado

El caso de Interjet llegó a un punto crítico pues cancelaron todos sus vuelos, de los días: sábado, domingo, lunes, martes y miércoles pasados, sucumbiendo ante la crisis económica que los ahoga entre deudas con sus trabajadores y la falta de dinero para comprar turbosina (combustible). Dado lo anterior hubo afectaciones en diferentes destinos mexicanos, principalmente la Ciudad de México y Cancún.

En este escenario la empresa no dio la cara sino hasta ayer, cuando informaron a través de un boletín de prensa que se había designado a un nuevo presidente de la compañía, quien absorbería las deudas, pagaría las nominas a los trabajadores, (quienes amagaron con irse a la huelga este viernes 4 de diciembre) y además, invertiría un fuerte capital para devolverle la vida a Interjet y posicionar a la aerolínea de nueva cuenta.

En una Asamblea General de Accionistas ayer se aprobó designar a Alejandro del Valle como Presidente del Consejo de Administración, y ratificar a Carlos Rello como director general de la empresa.

De acuerdo con la firma Del Valle, desde el pasado mes de julio ya se desempeñaba como presidente ejecutivo de la compañía, pero no fue sino hasta ayer que se hizo oficial. “El licenciado Miguel Alemán Velasco y el señor Miguel Alemán Magnani tendrán, a partir de esta fecha, cargos honoríficos como fundadores de Interjet” detalla el comunicado.

Agregan que “durante esta asamblea, se hizo constar una aportación del señor Alejandro del Valle tendiente a cubrir hasta el 90 por ciento del capital social que suscribió desde el mes de julio. Este capital permitirá hacer frente a los compromisos laborales, fiscales y con proveedores de la empresa, además de generar capital de trabajo para potenciar el crecimiento de la aerolínea”.

Asimismo, ofrecieron una disculpa a sus clientes. “Esta inversión también permitirá comprar más aeronaves y desarrollar una campaña de relanzamiento para recuperar la confianza de los pasajeros, a quienes se les ofrece una sentida disculpa por todos los contratiempos generados en los últimos días”.

A nivel nacional, la aerolínea presentó cancelaciones en sus vuelos en aeropuertos como la Ciudad de México, San José del Cabo, Guadalajara y Cancún. Las suspensiones de operaciones se suman a los 62 vuelos no operados durante el sábado, domingo y lunes, a los que se deben sumar los del martes y miércoles, cuando también suspendieron todas sus operaciones. Se estima una afectación a tres mil 756 pasajeros en todo el país.

Al menos 14 vuelos redondos cancelados en Cancún

Desde el sábado, Interjet canceló todas sus operaciones desde y hacia Cancún, la mayoría de los cuales enlazaban con Ciudad de México y Monterrey, es decir, que por lo menos 14 vuelos redondos no pudieron realizarse.

Según información de Aeropuertos del Sureste (Asur), se trata de 14 vuelos redondos, entre domingo y este martes, y es que la aerolínea no pudo volver a pagar el costo del combustible para sus aviones, por lo que tuvieron que cancelar la totalidad de sus vuelos; se trata de la segunda ocasión durante noviembre que la empresa sufre este tipo de contratiempos.

Se estima que fueron por lo menos 750 pasajeros afectados desde el sábado pasado en Cancún, por lo que en redes sociales se dio a conocer el descontento de los usuarios, que denunciaron la cancelación de sus vuelos de última hora sin mayor explicación por parte de la empresa.

A lo anterior se suman los 18 vuelos redondos que la aerolínea canceló a principios de noviembre, principalmente entre Cancún y la Ciudad de México.

Adeudos con al menos 100 trabajadores en Cancún

El Aeropuerto Internacional de Cancún es uno de los principales centros de operación de Interjet, al despachar desde esta terminal vuelos, tanto nacionales como internacionales, trabajan para ellos al menos 100 personas en esta ciudad, con las que aseguran mantienen adeudos importantes en sus salarios.

Asur, concesionaria de la terminal aérea de Cancún, establece que actualmente Interjet conecta a Cancún con Acapulco, Ciudad de México, Bogotá, Ciudad Juárez, Guadalajara, Guayaquil, la Habana, Lima, Medellín, Miami, Monterrey, Montreal, Oaxaca, Toluca, Toronto, Los Ángeles y Nueva York.

Directivos de la empresa han asegurado que Cancún es uno de los principales destinos para la empresa por la alta demanda de boletos que comercializan anualmente hacia este destino, no obstante, ahora tienen problemas de falta de liquidez para pago de combustible, un conflicto laboral con los trabajadores, quienes han realizado diversas protestas en Cancún por el adeudo de más de dos meses de salario, problema que prometieron resolver esta misma semana.

En Cancún, laboran a nivel local más de 100 trabajadores de la compañía, quienes en su mayoría pertenecen a la sección 15 del Sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México que ha encabezado las protestas por la falta de pago de salarios y quienes dieron como plazo este 4 de diciembre para una resolución, antes de irse a la huelga.

Turistas atrapados se van en autobús

Los turistas varados en Cancún, por las cancelaciones de vuelos de Interjet, optaron por salir de esta ciudad vía terrestre para evitar seguir acumulando más gastos, puesto que no tenían claridad sobre cuando la aerolínea retomaría sus operaciones y sobretodo si les harían un reembolso o recalendarización de su viaje perdido.

Uno de los afectados, originario de la Ciudad de México, viajó a Quintana Roo de vacaciones familiares con su esposa y dos hijos, quienes no anticiparon verse afectados por la aerolínea “Teníamos programado nuestro regreso a la Ciudad de México para el 29 de noviembre, sin embargo, ese día fueron canceladas las operaciones debido a la imposibilidad de la empresa para el pago de la turbosina. De un día para otro cancelaron los vuelos y no te dan solución, ni hospedaje, sólo que no puedes viajar, entonces he decidido regresar en autobús, porque no encontramos vuelos disponibles a Ciudad de México”, aseveró.

Luego de pagar cinco mil pesos en hospedaje para él y su familia, decidió invertir otros cinco mil para abordar un autobús y llegar a su destino. “Decidimos ya no quedarnos más porque representa hacer gastos económicos, en hospedaje y comida gasté cinco mil pesos, pero llegando voy a ir a Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) a hacer una denuncia para que me reembolsen todo”, dijo.

Posteriormente, el usuario capitalino, aseguró que se comunicó con la aerolínea, donde le informaron que habían reprogramado su vuelo de manera automática para el 7 de diciembre, sin la oferta de pago de hospedaje ni alimentos, tal como indica la Ley de Aviación Civil.

