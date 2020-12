Apoyo del alcalde Armando Navarrete para vivienda digna

NICOLÁS ROMERO, MÉX.- En la administración del alcalde Armando Navarrete López, las familias de menores recursos ya no están abandonadas a su suerte como ocurría antes. Ejemplo de ello, es que a través del programa “Hogar Digno, Vida Digna”, a más de 400 de éstas se les ha apoyado con la habilitación de habitaciones, cocinas y bienes muebles, que les permiten acceder a una mejor calidad de vida. El edil Navarrete López, precisó que dicho programa, se implementó para revertir el rezago social y con el objetivo de que los nicolásromerenses que no pudieron realizar construcciones en sus casas por falta de recursos, recibieran el apoyo sensible y solidario del gobierno local, “porque por el bien de todos, primero los pobres”.