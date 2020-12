Chalco, nido de ratas con uniforme

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El gobernador Alfredo del Mazo no es el azote de la delincuencia que prometió ser durante su gobierno y hoy esa circunstancia coloca al Estado de México como una de las entidades más inseguras del país.

Un ejemplo es Ecatepec.

Otro, Chalco de Covarrubias.

Uno más Nezahualcóyotl y también Coacalco, Tultitlán…

Solo por citar algunos casos, pero la inseguridad se repite por todo el territorio mexiquense.

Aquí, en Chalco, el pasado Sábado (28 de noviembre) elementos de la policía municipal del C2 del turmno Matutino sometieron a un trabajador de esta casa editorial, al que detuvieron junto con sus acompañantes, los agredieron y retuvieron su unidad para que los mismos elementos la manejaron al MPs para poder desvalijarla en el trayecto. Para estar involucrados con las Gruas y pedir fuertes cantidades de dinero para poder Liberarlas. Pero no vamos a referirnos a este caso en particular porque eso sería minimizar lo que ocurre en la entidad y para no crear la falsa percepción de que son hechos aislados.

¡No! Las denuncias son constantes; todos los días se repite la misma historia. Sin motivo, y bajo cualquier pretexto, los policías de la localidad detienen a los automovilistas, aunque no sea su función; les retienen sus documentos; son intimidados y golpeados si no se someten a sus exigencias.

Si los presuntos infractores son presentados ante el Ministerio Público los cuales son prepotentes, su situación empeora, denuncian ciudadanos. Policías y MPs se ensañan con los detenidos (arbitrariamente y sin mediar motivo): Se burlan de los ciudadanos y encima los amenazan.

Quienes han sido víctimas de estos delincuentes con uniforme, comentan que los “representantes de la ley” son prepotentes y violentos, porque se sienten protegidos por sus jefes sin que, al parecer, se entere de lo que sucede en su territorio el presidente municipal Miguel Gutiérrez, de Morena.

Suponen que pertenecer al partido gobernante les da licencias para actuar con absoluta impunidad.

Habrá que preguntarle al munícipe si cuentan con su aval, o simplemente se hace de “la vista gorda” para sus policías se dediquen intimidar y a atracar a una población de por sí vulnerable.

Al gobernador Del Mazo ya ni le preguntamos. Los concesionarios del transporte público de pasajeros aumentaron el pasaje por sus pistolas y no hizo nada.

Deja Romo Oficina de la Presidencia

Ni la salida de Alfonso Romo de la Oficina de la Presidencia de López Obrador dejó de generar opiniones diversas y encontradas.

Unos lo consideran un baluarte, que ayudó al Presidente a acercarlo con los empresarios, aunque de poco o nada haya servido. Para otros no pasó de ser un florero. El caso es que deja la Oficina de la Presidencia, “pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado”, dijo López Obrador. Su salida, según apuntan los analistas, es porque cada vez era más difícil para Romo seguir operando conforme a las decisiones del Presidente.

Así que se cierra la “ventanilla” que servía de comunicación con los empresarios, pero queda la pregunta si abrirá otra o desaparece como tantas otras instancias han desaparecido durante los primeros dos años de Gobierno de la 4-T.

Morena se aferra a plan de Sheinbaum

Este miércoles Morena rompió intencionalmente el quórum para que sesionaran las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo e Infraestructura Urbana, adoptando ya un “modus operandi” sobre dictámenes que le incomodan a la Jefa de Gobierno, señaló el diputado panista, Federico Döring.

Quedó en el limbo votar en comisión un acuerdo que frenaría el plazo de seis meses para que el Congreso apruebe el “Plan General de Desarrollo 2020 – 2040”. Döring dijo que no se cumplió con el procedimiento establecido, tanto en la Constitución como en la Ley del Sistema de Planeación, que ordenan debe ser elaborado por el Instituto de Planeación.

Además, se debió someter a una amplia consulta ciudadana, incorporando las propuestas ciudadanas, que, por supuesto, tampoco se dio.

Explicó que el problema de fondo es que la propia Constitución local señala, que el Congreso debe votar el Plan General en el plazo de seis meses, a partir de su recepción, y que de no ser así, se tiene por aprobado…de ahí la relevancia del acuerdo que se votaría en las Comisiones Unidas para dejar sin efectos el plazo de seis meses, hasta que no se cumpla con el procedimiento y se vuelva a enviar el Plan General conforme lo indica la Constitución y la Ley”.

Cabe destacar que el pasado 23 de octubre hubo una reunión entre diputadas y diputados de estas dos comisiones, con el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, en la que éste afirmó que el documento enviado por la Jefa de Gobierno podría ser tomado como un documento de trabajo, un proyecto, en tanto se conformaba el Instituto y se realizaba la consulta.

lm0007tri@yahoo.com.mx