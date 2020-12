¡Enfermedad mundial!

Municiones

Mauro Benites G.

Bien, muy bien que se ataque y se combata a la corrupción, mal pero muy mal que se denigren y se destruyan instituciones como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Sí señores políticos, no es exclusivo de México, la corrupción, es un mal endémico del mundo, pero eso no es un argumento válido para justificar en el desprestigio que ha caído toda su casta, por lo anterior veamos: Pena de muerte para crímenes comprobados. Ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanto miedo. La eliminación de criminales peligrosos atemoriza al resto de delincuentes. Crecerá la seguridad pública y su gasto se reducirá drásticamente. A futuro, se reflejará en cultura y comportamiento de las personas.

Severo castigo para políticos corruptos: Ustedes no los castigan, principalmente a los del régimen de turno, que diezman las arcas públicas. En China, pena de muerte y devolución.

Quintuplicar inversión en educación: Un país que quiere crecer debe producir los mejores profesionales del mundo.

Reducción drástica de carga tributaria reforma fiscal inmediata: El gobierno no debe perseguir a industrias y empresas, sus cargas fiscales son exageradas y confiscatorias injustas y desordenadas.

Reducir 80% salario y gasto de los políticos: Ustedes tienen la política más cara del mundo. El político debe entender que es un funcionario público obligado a entregar su trabajo y conocimientos en beneficio de su país y no un “rey”.

Invertir cambiando la cultura del pueblo: El pueblo ya no cree en su gobierno ni en su política, no respeta las instituciones, leyes que no sirven para nada, no cree en sus leyes ni en su propia cultura. Se acostumbró al desorden gubernamental y pasó a ver como normal la corrupción, violencia y deterioro de los servicios públicos.

Reducción de edad laboral a 16 años (el mundo está envejeciendo): Sus países acostumbran tratar a los adolescentes de 15 a 18 años como niños que no se hacen responsables de sus actos y les prohíben trabajar. Error fatal, necesitándose mano de obra renovada. Esta contradicción hipócrita de la ley sólo sirve para crear peligrosos delincuentes, que al cumplir 18 años, están formados para el delito. Un pueblo complaciente que sólo mira cómo los corruptos hurtan el dinero, cohonestando a los de cuello blanco, está llamado al retraso.

Si este mensaje se enviara a cada uno de sus contactos, sé que haríamos gran labor y más de uno se pondría a pensar en que se podría hacer para que esto se hiciera realidad. A alguien, algo se le puede ocurrir, pero no podemos permitir que el país tan maravilloso en donde vivimos se siga desmoronando por culpa de una clase política tan corrupta y una clase política corrupta nos sigue robando y no pasa nada nos atropella y no pasa nada, nos pisotea y no pasa nada, nos saca los pocos centavos que honestamente ganamos y no pasa nada y sin embargo seguimos como borregos para el matadero y no pasa nada… Ya mucha gente está pidiendo que es hora de reaccionar. Hagamos algo, ya es hora de no dejarnos joder más.”

El amable lector pensara que este diagnóstico es de nuestro país, pero es una sorpresa que el ex primer ministro chino Wen Jiabao retrató a México asi en la reunión de los países emergentes, de verdad como mexicano me siento apenado ante tal realidad.

