Dicen defender a los indígenas, pero se les olvidó tomarles su opinión

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En México, pero en particular en Chiapas, no hay organización ni político en lo individual que no se diga preocupado u ocupado en atender las necesidades de los pueblos originarios. Sin embargo, en la práctica, muchas de esas buenas intenciones se traducen en acciones que resultan negativas para los indígenas.

El más reciente intento de supuestamente ampliar la protección de los derechos de los pueblos nativos se dio con reformas a leyes Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Participación Ciudadana y de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal que, entre otras cosas, ampliaban las funciones y definían el método de elección de los integrantes de las Asambleas Generales Comunitarias (AGC), de los órganos de representación indígena ante los ayuntamientos y Congreso local.

Estas reformas fueron promovidas por los diputados de Morena y sus aliados del PT y del PVEM, con el argumento ahora generalizado de cambios necesarios como parte de la llamada Cuarta Transformación, pero con esos aparentemente buenos propósitos, la Suprema Corte de Justicia invalidó los cambios, entre otras razones, porque a pesar de que supuestamente se pretendía proteger intereses de las comunidades indígenas, nunca se les consultó.

Además, para no dejar en la indefinición jurídica al próximo proceso electoral local, el máximo tribunal del país ordenó que se mantengan vigentes las normas anteriores, con la indicación de que, a mas tardar en 2022, se convoque a una consulta indígena sobre las reformas propuesta para las referidas Asambleas Generales Comunitarias (AGC).

Pero el caso de Chiapas no es el único. En su sesión de ayer, jueves, la SCJN también confirmó su decisión de invalidar reformas electorales en otro estado gobernado por Morena, Veracruz.

En este caso, las modificaciones legales declaradas inválidas fueron promulgadas en junio y julio pasados. Como en el caso de Chiapas, los ministros de la Suprema Corte, determinaron que esos cambios no fueron consultados entre las comunidades indígenas.

Como en el caso de Chiapas, los integrantes del máximo tribunal dispusieron que las próximas elecciones locales se efectúen con base en las leyes anteriores a las normas ahora invalidadas y que se convoque a una consulta indígena que permita a este sector de la población dar su opinión libre e informada sobre los cambios legales que afectarían sus métodos tradicionales para elegir a sus representantes.

En su momento, al defender la propuesta de reformas, en Chiapas, la diputada de Morena, Patricia Mass Lazos sostuvo que, con esos cambios, se daba paso a la armonización de las normas locales con las disposiciones federales en materia electoral. Asimismo, negó que las reformas significaran retroceso alguno, ni en cuanto a los derechos de las mujeres y en lo relativo a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Su aliada del PT, la diputada Eduwiges Cabáñez Cruz, argumentó que la iniciativa fortalece los derechos políticos de la ciudadanía, así como los temas de paridad de género, la autodeterminación, organización, prerrogativas, sanciones, y obligaciones a los partidos políticos

Por el contrario, el diputado del PRI, Mario Sántiz Gómez, al justificar su voto en contra, señaló que las reformas no permiten la participación de los pueblos y comunidades indígenas sobre temas que se relacionan directamente con la elección de sus autoridades y su vida interna.

También del PRI, Aida Guadalupe Jiménez Sesma expuso la necesidad de un mayor análisis sobre la iniciativa electoral, por lo que propuso regresar la minuta a la comisión para someterlo a consulta entre todos los sectores y así llegar a un consenso.

A final de cuentas se impuso la mayoría de “morenos y asociados”, pero esto no influyó en los ministros de la Suprema Corte de Justicia que decidieron dejar sin efecto las reformas.

Morena dice que no necesita vejigas para nadar

Luego de las protestas registradas en Nuevo León, San Luis Potosí y otros estados contra los candidatos que tenían “casi segura” la nominación de Morena y sus aliados, el dirigente nacional del partido en el gobierno, el diputado con licencia, Mario Delgado Carrillo, parece haber decidido rectificar el camino.

El nuevo dirigente “moreno” declaró ayer que su partido analiza la posibilidad de ir solo en la mayoría de los 15 estados que estarán en disputa en las elecciones del año venidero.

Sin embargo, esto no aplica para la renovación de la Cámara de Diputados federal.

Para este caso, dijo Delgado Carrillo, el próximo lunes comenzarán mesas de negociación con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM).

En conferencia de prensa en la sede nacional de su partido, Delgado informó que, junto con los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, se reunió con todas y todos los aspirantes a convertirse en candidatos a las gubernaturas en disputa, quienes aceptaron firmar un acuerdo en el que se comprometen a respetar los resultados de las encuestas con la que se definirán a las y los abanderados, así como no recurrir a protestas de inconformidad.

Mientras afuera de la sede partidista se desarrollaba una manifestación de simpatizantes, el dirigente nacional de Morena solicitó a los militantes “cuidar” al partido.

“Nosotros no nos podemos convertir en los principales enemigos de Morena. Les recordamos que dentro de los estatutos, el artículo tercero establece que nos tenemos que conducir con respeto, con fraternidad, que no debe haber lugar a la denostación entre nosotros porque eso lo aprovechan los adversarios.

“Les recordamos también que en Morena no se lucha por puestos, cargos o privilegios., sino por el compromiso de la transformación”, indicó.

También indicó que al definirse las candidaturas por medio de encuestas se eliminan muchos de los vicios de la política y no se permitirá “influyentismos, amiguismos o sectarismos”.

Delgado confirmó que hoy, viernes, y mañana, sábado, se llevará a cabo el registro de las y los interesados en participar en las elecciones por los gobiernos de los estados en 2021 y aclaró que las alianzas con el PT y con el Verde sólo se han concretado en Guerrero y Nuevo León, luego de que en San Luis Potosí no hubo acuerdo, mientras que en el resto de los estados continúan las negociaciones en torno a posibles coaliciones.

En otra parte de la conferencia, Delgado Carrillo abordó el tema de la obligada renovación de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido que se pospuso hace poco más de una semana. Dijo que se trabaja para lograr un consenso para definir cinco perfiles para estos cargos, ya que de lo contrario, dijo, el partido quedaría dividido.

Al respecto, se debe recordar que ese órgano colegiado fue duramente censurado en el proceso de elección de nuevo presidente del partido, lo que obligó a intervenir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también ordenó la renovación de la Comisión, pues ya se vencieron los plazos para los cuales fueron elegidos sus integrantes.

Dos años de gobierno, sin resultados, asegura el PRI

“Se cumplieron dos años de Morena en el poder, en los que la constante ha sido la falta de resultados y la destrucción de instituciones y programas que beneficiaban a las familias mexicanas, afirmó la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al tiempo de hacer esta afirmación la directiva priista, encabezada por Alejandro Moreno, exhortó a la ciudadanos a retirar su apoyo al partido en el gobierno, pues es evidente que bajo su conducción México perdió el rumbo.

Moreno señaló que hoy, más que nunca, es evidente la falta de resultados y es claro que nuestro país ha perdido el rumbo y hoy tenemos una economía en picada, más inseguridad y pérdida de empleos. Asimismo, destacó que Morena dejó este año sin medicamentos a los niños con cáncer.

En paralelo, la dirigencia del tricolor inició una campaña en redes sociales, con mensajes en los que recuerda a la ciudadanía que se perdieron más de 2 millones de empleos y que la actual administración dejó desprotegidas a las mujeres, al quitar recursos presupuestales para el combate a la violencia que padecen, esto además de la falta de resultados en economía.

Por ello, ratificó: “¡En el 21 no te vayas con la finta! Es tiempo de dar marcha atrás a sus errores”.

