Totto Camacho lanzará su libro “Vive no solo existas”

Es conferencista, conductor y cantante

Bajo la premisa de las preguntas: ¿Vives por vivir? ¿Cuáles son tus motivaciones en la vida? y ¿Estás viviendo la vida que siempre quisiste?

Totto Camacho autor de “Vive, no solo existas”, más que respuestas, en su libro plantea razonamientos y cuestionamientos, sobre la clase de vida que estamos viviendo, y va más allá, al cuestionarnos ¿somos las personas que necesitamos ser?, es por ello que sumado a su libro ofrece conferencias y atención personalizada según sea el caso a fin de ayudar a la gente a encontrar el valor para buscar su propia felicidad.

“Vive, No Solo Existas” es un libro sin grandes pretensiones ni exigencias literarias y según su autor, en entrevista para DIARIO IMAGEN, “es fácil, digerible y puede, si así le place al lector ser una guía de información básica, para el impulso de jóvenes en plena formación, que aún no encuentran un rumbo en sus vidas; asimismo para aquellas personas que necesitan rescatar los valores familiares, culturales y sociales que tanto nos hacen falta hoy en día”.

Añade que este libro “Nace de la idea de invitar a la gente de vivir el hoy y el ahora. Mucha gente se deja llevar y deja pasar el tiempo con la vida trabajando, de manera automatizada por la vida y desaprovechamos oportunidades, momentos que vale la pena vivir, estamos aquí por que tenemos que trabajar y generamos dinero porque tenemos que comer, pero en ese trayecto nos olvidamos de lo importante de la vida, que son nuestros seres queridos, de respirar, disfrutar el lugar donde vivimos y además nos quejamos de todo”.

De esta manera el libro te hace “Pensar que tanto estas valorando tu vida, que tanto estás aprovechando el tiempo y hacer un parte aguas, ¿vivo o solo sobrevivo. Y para ello hay que convencerlos, lo cual no resulta muy difícil, solo les planteó la pregunta ¿con lo que estás haciendo eres feliz? Y al responder se avientan un rollo sobre la felicidad, pero no es tan complejo, hay que ser honestos, ¿realmente estas disfrutando tu vida? Y la gente responde generalmente que no”.

A partir de lo anterior, Totto comienza a trabajar para que la gente busque lo que realmente les hace felices, lo que les llena “En el momento en que empecemos a hacer lo que nos apasiona, en automático eso nos va generar dinero, ingresos para poder cubrir nuestras necesidades, pero solo si realmente nos apasiona y lo hacemos con disciplina

Así, a través de vivencias personales, el autor nos introduce a un mundo lleno de problemáticas y obstáculos que forjan, lo que somos actualmente como personas, las tempestades están presentes en la vida de cada ser humano, lo que nos define es lo que hacemos con aquellas lecciones que nos dejan esas tempestades, de eso se trata “Y de ello tenemos dos opciones, aprendemos de verdad las lecciones que la vida nos presenta o nos resignamos a vivir por vivir”

La tecnología es un arma de dos filos

En el libro, Totto aborda el tema de la tecnología “Hablamos de las redes sociales, que tienen un papel súper importante en la comunicación actual, en el día a día de la era moderna, sin embargo, nos hemos desviado un poco, hemos abusado de ellas y las hemos desvirtuado, se pueden volver hasta peligrosas. Por ello debemos usarlas correctamente, porque si las usamos para lo que son, se vuelven maravillosas, para trabajar, para investigar, por ejemplo, en la pandemia, fueron nuestra herramienta de trabajo y de comunicación”.

Advierte que “Debemos usarlas con responsabilidad y evitar que se pierda la comunicación real. Me ha tocado ver a personas que ya no se saben relacionar de manera real, cara a cara, lo cual es lamentable, Incluso me tocó conocer a una pareja, en la que la mujer me decía ‘estoy bien con mi esposo pero solo cuando hablamos por el celular, pero cuando convivimos en casa peleamos todo el tiempo’. Eso es impresionante que se pierda la conexión y la química real. No hay que abusar de las redes sociales, si son parte de la modernidad, pero debemos darles el uso correcto”.

Asimismo, invita a la gente a la congruencia “El libro te dará herramientas para buscar se runa mejor persona, pero debemos cuidarnos de no caer en el egocentrismo, de ser congruentes entre lo que hablamos y lo que hacemos”.

Finalmente adelantó, que de las ventas de este libro, un porcentaje será utilizado para ayudar a niños con cáncer terminal. De modo que quienes estén interesados en adquirir el libro, pueden acercarse de manera directa con el autor a través de sus redes sociales “Vamos a regalar sonrisas a estos pequeñines” concluye el autor del libro.