La Villa de Santa Claus 2020 llegará a todo el país por streaming

Con “Chabelo” como narrador

Ofrecerán funciones en línea del 20 al 24 de diciembre

Después de 12 años, la navidad ya no es la misma en la Ciudad de México, si no se presenta La Villa de Santa Claus, el original musical que ha entretenido a más de 120 mil personas en más de 200 representaciones en toda su historia, es por ello que, derivado de la contingencia sanitaria, este año las funciones de esta mágica aventura se presentarán de manera online del 20 al 24 de diciembre, con un nuevo atractivo, que es Xavier López “Chabelo” como narrador del cuento.

Para ofrecer mayores detalles al respecto, Xavier López Miranda, hijo de este icónico personaje y creador de esta maravillosa historia, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Ya llevamos ‘un chorro’ de años con este espectáculo, estábamos resignados a que este año no lo haríamos por la situación de la contingencia. Pero una serie de coincidencias afortunadas nos llevaron a hacerlo y es que hace 10 años grabamos la obra, en el 2010, con el fin de hacer una película o lanzarla en video, pero la obra se siguió presentando con mucho éxito y el video se guardo”.

Explicó que “Este año teníamos la esperanza de presentarlo en vivo, como muchos otros, creímos que la pandemia solo duraría unos meses, pero vimos que no y decidimos rescatar el material en video. Digo rescatar porque estaba filmado en un formato que ya no se usa, y le hemos dando una vida nueva, estamos muy contentos con el espectáculo, se ha remasterizado, agregamos algunos efectos digitales y mi papá (Chabelo) hace el narrador, cosa que nunca pasó, en ninguna temporada del teatro que hicimos”.

A lo anterior, añade que “Es un bonus más que nos va a permitir por primera vez ofrecer la obra a o todo el país, siempre lo he dicho, de las cosas malas salen cosas buenas y cuando 12 años no habíamos podido salir de la Ciudad de México, ahora lo haremos brincando al formato digital”.

Los Cuentos jamás pasan de moda

Sobre la vigencia de la historia, nos cuenta que “Desde el punto de vista literario, los cuentos cuando son buenos, funcionan y no importa el tiempo. Esta es una historia que inventamos sobre el origen de Santa Claus, es un cuento no basado en leyendas, ni religión, es una historia de amor, esperanzadora. Este cuento para mi y mis coautores es una bendición, porque la gente se conecta con los personajes, con la historia”

Aclaró que con el paso de los años “El elenco ha cambiado, cada dos o tres años hay nuevo elenco, pero el elenco del video es el primero, el original, con quienes empezó toda esta aventura. Lo grabábamos entre semana y mi papá no estaba trabajando, lo invite a participar y hace de narrador, lo cual es una experiencia maravillosa, tener su voz enmarcando la historia, es algo que no se había visto en la versión en vivo”.

Recordó que “Cuando empezamos el proyecto, mucho de la idea era ofrecer otro contenido en temporada navideña. Tenemos pastorelas en México, pero son profundamente religiosas, por otro lado ‘El cascanueces’ es un clásico, pero en ambos casos ninguna es para niños, es un poco la idea detrás de esta onda nuestra, queríamos hacer algo que en serio fuera para ellos”.

Nunca habrá nada como el teatro

No obstante a lo anterior, López Miranda reconoce que “El teatro es comunal, lo experimentas de frente, en vivo, pero por las actuales condiciones de contingencia, debe trasladarse a un pantalla, lo cual también es bueno, te obliga a crecer”, detalla.

Afirma que “La calidad siempre ha sido muy importante, porque muchos de mis colegas se quejan de que no va la gente al teatro y yo les diría que si como niño tu primer experiencia teatral no es placentera, por supuesto que de grande ya no regresas, la barrera es muy frágil. Es por ello que en esta versión online, nos seguimos preocupando por la calidad, es el antecedente que los niños tendrán del teatro y si les gusta, cuando se pueda, querrán ir a experimentarlo en un recinto en vivo. Queremos que los niños salgan emocionados”.

Recuerdo que al terminar una función, hace años, un niño se me acerco y dijo “El teatro es como el cine en 3d, lo cual me sorprendió mucho. Es la perspectiva de los niños”. Finalmente concluyó que “Estamos a un precio accesible y si se compra antes de la fecha de estreno, costará solo 200 pesos. Asimismo, dado que la Navidad se trata de dar, nosotros vamos a donar a la Asociación Mexicana De Ayuda A Niños Con Cáncer como lo hemos venido haciendo desde años pasados”.

Los boletos ya están disponiblesen el sistema Eticket y el stream contará con 5 únicas funciones: • Domingo 20 de Diciembre 12:30y 17:00 hrs • Martes 22 y Miércoles 23 de Diciembre a las 17:00 hrs. • Miércoles 24 de Diciembre 12:30

“Estamos muy contentos con el espectáculo, se ha remasterizado, agregamos algunos efectos digitalesy mi papá (Chabelo) hace el narrador, cosa que nunca pasó, en ninguna temporada del teatro que hicimos” Xavier López Miranda