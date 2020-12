Vacuna, en tiempo y forma

Desde el portal

Ángel Soriano

El canciller Marcelo Ebrard expresó que, de acuerdo a la instrucción presidencial, México llega en tiempo y forma para adquirir la vacuna anti-Covid, al establecer comunicación con instituciones de educación superior, científicas, gobiernos y laboratorios para acceder a las mismas, basados en los principios de equidad para todo el mundo.

Y el subsecretario Hugo López-Gatell señala que de la diversidad de vacunas disponibles, las que adquiera nuestro país tendrán que cubrir todos los requisitos necesarios para garantizar su eficacia y seguridad, descartando afectaciones secundarias, pues se cumplen con las normas a nivel nacional e internacional, no hay porqué haber reacciones de otro tipo.

Si duda, la ciencia, la diplomacia, la política y el respeto a la vida y a los derechos humanos hacen posible que la humanidad en su conjunto pueda acceder a la vacuna y combatir el nuevo y feroz virus contemporáneo que devasta al mundo y salir librados, otra vez, de una embestida de este tipo pese a las lamentables defunciones e inmenso dolor causado a las familias.

En México se da prioridad a ciudadanos con situación de riesgo, personal médico y fuerzas armadas, puesto que se encuentran en una situación vulnerable, pero sin duda alguna, se ha ofrecido, nadie quedará al margen. Bien por los esfuerzos realizados por gobernantes y la comunidad científica esperando sólo que se cumplan los plazos para acceder a la vacuna.

TURBULENCIAS

Acuerdos sobre el outsourcing

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llegó a un acuerdo con el sector empresarial respecto al outsourcing que tanto daño causa a los trabajadores al evadirse con este mecanismo los derechos laborales y propiciar el injusto enriquecimiento de los negociantes, sobre la clase obrera. Y será hasta febrero cuando el Congreso afine y apruebe una nueva legislación que proteja al sector explotado del país… Y desde la misma Presidencia se da la batalla contra los partidos que se han coaligado para ganar posiciones en el Congreso de la Unión y recuperar el contrapeso al Ejecutivo que debe ser el Legislativo. El presidente AMLO reclama su derecho a defender los ataques personales y a su proyecto de gobierno en aras de la libertad de expresión, aunque considera mínima la fuerza opositora. Y es verdad, hasta ahora no ha surgido ningún líder ni organización política con la capacidad para recorrer el país en repetidas ocasiones, con y sin el enorme aparato gubernamental. Antes, el tabasqueño lo hizo casi solo, ahora dispone de todos los recursos que no utiliza, salvo excepciones… Tiene previsto regresar a Oaxaca este fin de semana para supervisar los caminos rurales que construyen las comunidades indígenas; en la entidad se registran hasta diez bloqueos simultáneamente, tanto en el interior del estado como en las principales vialidades de la ciudad… Y el Congreso local envió un exhorto al gobernador Alejandro Murat para que rinda cuentas sobre gastos no ejercidos al suspenderse, por ejemplo, la Guelaguetza, que tiene asignado un presupuesto para su realización, no obstante que se cobran a precio elevado los boletos de entrada; también el no pago de rentas y otros gastos por la inactividad a consecuencia de la pandemia, sin que se sepa del destino de esos recursos. La propuesta es del diputado del PT, César A. Morales Niño… El canciller Marcelo Ebrard anunció que se regulará la actividad de los agentes extranjeros en México basados en el trato recíproco, es decir, harán exactamente lo mismo que los mexicanos asignados a diversas comisiones en las embajadas en el mundo.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista