Dólares, límites a la banca

Desde el portal

Ángel Soriano

La discusión en torno al manejo de dólares en la banca mexicana deja de lado las cuantiosas fortunas que a lo largo de la historia contemporánea acumulan los hombres del poder y del dinero, pues para ello se pintan solos, o con una cauda de ayudantes.

El senador Ricardo Monreal señala que hasta el momento no han hecho una propuesta viable y no ha tenido la intención de bajar sus excesivas comisiones que cobran por el manejo de las remesas de nuestros connacionales, héroes vivientes, como los llama el presidente López Obrador y cuyas divisas se ven mermadas al llegar a sus destinatarios.

Los banqueros arguyen que se debilitaría la autonomía del Banco de México y se abrirían las ventanillas al “narco” y al lavado de dinero, cuando todo mundo sabe cómo se las maneja la banca internacional y cuál es el origen de sus fondos.

De todos modos, el asunto de la reglamentación del manejo de la principal divisa en el mundo entró al terreno del debate y ahora es preciso aterrizarlo en el terreno de los hechos en beneficio de nuestros héroes vivientes y sus familias, para no seguir enriqueciendo a unos cuantos en detrimento de quienes si apuntalan la economía nacional, como lo señala el mismo presidente.

TURBULENCIAS

Unos en Tren Ligero y otros en Metro

Durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por la Sierra Sur de Oaxaca, este fin de semana, y en la que ofreció ampliar la superficie cultivable de maguey para producir mezcal, el gobernador Alejandro Murat subrayó la omisión histórica de la Federación con los pueblos marginados, pues mientras en otros lugares del país se habla de construir Tren Ligero o Metro, en Oaxaca se avanza en caminos rurales. Y el mismo López Obrador ha señalado la aportación del tequio como forma de organización eficaz que permite realizar estas obras que en ninguna otra parte del país o del mundo existe. Los pueblos indígenas eligen a sus autoridades y éstas cumplen su función social sin cobrar. Los mismos pueblos construyen sus caminos como obras de arte y ahí mismo quedan los recursos que generan empleos e ingresos. Toda una cultura de colaboración y ayuda mutua sin corrupción. Este mecanismo no es fácil de practicar en otros lados, pero lo importante es el avance. Y hace falta saldar ese adeudo histórico para que Oaxaca avance en forma definitiva para dar a conocer sus bellezas naturales y sacar al mercado sus productos y obtener los satisfactores que ello genera, señala el gobernador Alejandro Murat. El presidente López Obrador realizó una fructífera gira de inauguración de caminos rurales en la casi veinte visitas a la entidad en los dos años que lleva su administración. El presidente Peña Nieto en seis años de gobierno sólo acudió en tres ocasiones… Para apoyar las aspiraciones personales y familiares del desprestigiado líder del PT, Benjamin Robles Montoya, el diputado Gerardo Fernández Noroña visitó Oaxaca en donde recibió el rechazo, al igual que su correligionario, no sólo por la mala fama que los acompañan, sino porque desafían la pandemia al no guardar las medidas sanitarias correspondientes y poner en riesgo la salud de sus escasos seguidores. Robles Montoya busca la candidatura al gobierno del estado, como parte de su negocio político, porque no tiene ninguna posibilidad de obtener el cargo.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista