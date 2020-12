A regañadientes, AMLO acepta triunfo de Biden

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Con “bots”, Barbosa trató de posicionarse en redes; glifosato no es cancerígeno

Finalmente, y lo más probablemente es que haya sido a regañadientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo más remedio que reconocer el triunfo de quien será el sucesor de su tan amigo Donald Trump. ¡Lástima!, para el inquilino de Palacio Nacional que ya se veía como el “gurú” político del republicano que a últimas fechas, no extraña que no haya asomado la cabeza para nada, refugiándose en jugar golf.

En su gustadísima conferencia de prensa mañanera, en donde por cierto, las participaciones de los pseudoperiodistas de cuarta cercanos al tabasqueño y a su flamante vocero, Jesús Ramírez, dan vergüenza por lo patéticas que resultan ser, el Presidente leyó la misiva que le envió a Joe Biden una carta que escribió en las soledades de Palacio Nacional y seguramente tiró muchas hojas de papel al bote de la basura porque nada más no lograba algo que le satisfaciera, pero finalmente lo logró y por eso, hasta la leyó en la reunión mañanera, no sin antes aclarar que: “una vez que terminó la sesión del Colegio Electoral de Estados Unidos y hubo una resolución que tomaron en favor del señor Biden. Una vez que se terminó ese proceso, por la noche envié una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América”.

Ya en la lectura, -no de corridito, ojo, como acostumbra- de la misiva, López Obrador, con una mano en el corazón, plasmó su sentimiento: “Escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de nueve años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos”.

No, sí, seguramente el presidente Biden se acordará muy bien de cuando conoció a López Obrador y al recibir la carta, dio un largo respiro de alivio por el reconocimiento que le dispensó el mandatario mexicano. Sí, claro, lo más probable es que el tabasqueño esté dentro de las prioridades de quien el ya próximo 15 de enero, ingresará a la Casa Blanca. Pero también, Biden no olvidará de qué lado se colocó el tabasqueño la víspera de la elección estadunidense, especialmente cuando acudió a la Casa Blanca a visitar a Trump y la manera en la que éste lo trató, propinándole al mexicano, “una sopa de su propio chocolate”.

Bueno, en fin, lo que no debería olvidar López Obrador, es que cuando la ya casi ex embajadora Martha Bárcena le recomendó “amarrarse el dedo” y por lo menos saludar el triunfo de Biden en la elección de Estados Unidos, mucho se comentaba en los corrillos políticos que la soberbia que demostró el mandatario mexicano hacia el demócrata y próximo presidente del vecino país del norte, la pagará más que caro. Al tiempo.

Municiones

*** En el Catálogo de Plaguicidas vigente y publicado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (Cofepris), se establece que el glifosato está clasificado como “no carcinogénico”, esto, basado en estudios con base en exposición crónica en animales. El objetivo de dicho catálogo es “ayudar al buen uso y manejo de estos productos en las áreas de empleo: agrícola, forestal, pecuario, doméstico, urbano, industrial, salud pública y en jardinería”. La información del Catálogo de Plaguicidas coincide plenamente con las conclusiones de Organismos Reguladores Internacionales, entre los que destacan, la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) que han señalado que no hay evidencia de que sea cancerígeno. En este sentido, el presidente electo y vocero de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda, dijo que la información consignada en el Catálogo de Plaguicidas debe seguir siendo la base para la toma de decisiones de tipo regulatorio, puesto que el Catálogo se basa en evidencia científica y no en decisiones arbitrarias y de carácter subjetivo.

*** En el marco del Segundo Informe del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, la administración local buscó posicionar a través de cuentas falsas de redes sociales, diversas etiquetas en apoyo al mandatario estatal. Así, los denominados “bots”, identificados también como los encargados de atacar a la alcaldesa de la capital, Claudia Rivera y al rector de la BUAP, Alfonso Esparza, pusieron en la conversación cibernética los hashtag “2do Informe”, #PueblaFirmeHaciendoHistoria y #MiguelBarbosa todos, con mensajes celebrando los logros del gobernador. Además, se colocó el hashtag #EstamosContigo, ligado con el operador del Ejecutivo estatal, Eric Cotoñeto. ¡Qué tal!

*** El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, afirmó que, a pesar de la emergencia sanitaria, el Senado de la República tuvo un periodo ordinario productivo en el que se aprobaron asuntos relevantes como las reformas al fuero presidencial y al Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de Educación Superior. En una plenaria que se llevó a cabo a distancia, el senador clausuró los trabajos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura: “Ha sido una etapa productiva, a pesar de que nuestros trabajos ordinarios en algún momento se vieron interrumpidos a causa de la pandemia por el Covid-19”.

*** Por un error totalmente involuntario, se consignó mal en este espacio, el nombre de quien será la candidata de Morena al gobierno de Tlaxcala. Se trata de Lorena Cuéllar, quien fuera superdelegada en esa entidad y no de Lorena Villavicencio. Disculpas, de pasada, se destaca que en el partido oficial, continúan los conflictos internos que conforme se acercan las elecciones de 2021, se recrudecen más. En este sentido, es Tlaxcala una de las entidades, donde los morenistas han “brincado” porque manifiestan que eso del método de las encuestas, de plano es pura vacilada. Es bien sabido que fue el mismísimo presidente López Obrador, quien “palomeó” las listas de los afortunados candidatos a diferentes puestos de elección popular y de esta manera, digamos que el dirigente de ese partido, Mario Martín Delgado, solo le ha servido de “patiño” al inquilino de Palacio Nacional.

