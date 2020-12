Mientras unos creen que la reforma a Banxico ya chupó faros, Monreal y AMLO afirman que va

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Exageran, dice AMLO de las críticas y cuestionamientos a la reforma del Banco de México y Ricardo Monreal —su creador y promotor— dice confiar que una vez que se analice en enero por quienes no la apoyan, terminen apoyándola para que los diputados la aprueben.

Así, mientras unos tomaron su postergación como un paso a su exclusión, otros como Monreal lo consideran sólo un impasse para su confirmación.

Dos visiones opuestas que no presagian nada bueno para enero, ya que se percibe que la cúpula del sector financiero y la Junta de Gobierno del Banco de México no dejarán de señalar que esta reforma atenta contra la soberanía del banco central y pone en riesgo no sólo las reservas internacionales de México sino el rol de Banxico dentro del sistema financiero internacional.

Pero, bueno, mientras alguna de las dos visiones se sobrepone a la otra, el zacatecano confió ayer que, en enero, quienes se oponen puedan ver los beneficios de esta reforma.

Cree que una vez que la reforma se someta al análisis y debate dentro del esquema del parlamento abierto y que ésta sea enriquecida, pueda ser finalmente aprobada en San Lázaro.

El zacatecano insistió en que no existe riesgo alguno de que la reforma propicie o encubra la absorción de dinero del narcotráfico al sistema financiero porque, subrayó, “en México hay varios mecanismos legales para impedir esta situación, además de los convenios internacionales que se tienen al respecto”.

Y consideró que este es un “petate del muerto” más que esgrimen algunos para espantar a quienes consideran vulnerable al Banco de México y al sistema financiero de México.

“No, no se pone en riesgo… luego se exagera, se asusta con fantasmas y se asusta con el petate del muerto. La verdad es que no es así…. Yo estoy convencido de que fuimos cuidadosos en lo que aprobamos…

“Ahora que volví a revisar los argumentos, cobré plena conciencia de la fuerte normatividad que existe en materia de lavado de dinero, que es otro de los argumentos sólidos… para mí, entonces, se trata de asustar con el petate del muerto a todos, con eso de que puede haber lavado de dinero”, explicó.

El líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado recordó que otro de los argumentos de sus críticos es que se vulnera la autonomía del Banco de México.

Consideró que el análisis que se realizará durante enero servirá para alejar “esos fantasmas”.

Y, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, Monreal consideró como una exageración la reacción de los banqueros frente a esta reforma.

El zacatecano dijo que, pese a todo, no se sorprende de la reacción porque durante los gobiernos anteriores estaban acostumbrados a que no se les tocara.

Y, por si había dudas, aclaró que el presidente López Obrador no le pidió que frenara la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

“Él es muy respetuoso de la autonomía del Poder Legislativo, no hablamos de esta minuta”, afirmó.

Y agregó:

“No me importa haberme echado encima a este grupo, seguiré presentando iniciativas que beneficien al país, aunque causen molestias”, advirtió.

No dijo cuáles serán estas iniciativas incómodas para los dueños del capital y las finanzas en México.

No, pero sí

Luego de que los consejeros del INE emitieron una resolución para obligar a los partidos a postular al menos a 7 candidatas en las 15 gubernaturas en juego en el proceso electoral de junio de 2021, en el Senado y otros ámbitos jurídicos se dio una reacción porque se consideró que al hacerlo los consejeros electorales invadían las atribuciones del Congreso.

“Ellos no pueden legislar”, se escuchó decir en esos foros.

Y, en el Senado, luego de que sus promoventes aclararon que su recurso no era en contra de los derechos de las mujeres, sino de una acción invasiva de atribuciones por parte del INE, se presentó un recurso ante el Trife contra la autoridad electoral.

Durante los días anteriores el Tribunal Electoral se pronunció al respecto durante una audiencia vía zoom que permitió verla en directo a muchos interesados.

Yo fui uno de ellos. Y lo que vi y escuché es que los magistrados rechazaron la resolución del INE justo por considerar que invade funciones del legislativo, pero en sus alegados los miembros del tribunal admiten en mayoría estar de acuerdo con los consejeros en que su acción afirmativa debería obligar a los partidos a nominar cuando menos a 7 candidatas en las 15 gubernaturas en juego.

O sea… no, pero sí.

Y como tal, pues su resolución se confirma lo que le niegan al INE.

Más tarde, la oficina de Comunicación Social del Tribunal emite un comunicado en el que se señala que lo que los magistrados quisieron decir, es que los partidos deberían postular, en caso de que así lo consideren, a 7 mujeres en las 15 gubernaturas en juego.

El comunicado lo distorsionó todo. Y como no hubo transcripción de lo dicho por los magistrados, pues sólo quedó el comunicado.

Haiga sido como haiga sido, las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, encabezadas por la senadora Martha Lucía Micher, tomaron como bueno lo acordado por los magistrados y su resolución final, o sea, pedirle a los partidos postular al menos a 7 mujeres a las 15 gubernaturas.

Y:

“… confiamos que en el engrose de la Sentencia SUP-RAP 116/2020, incluya la versión estenográfica de la Sesión realizada; de tal manera que los acuerdos manifestados en la misma, correspondan a la decisión mayoritaria expresada durante la discusión y votación de la resolución; esto es, establecer la obligatoriedad de los partidos para postular a las mujeres a las gubernaturas, en condiciones de paridad y que no se traduzca, únicamente en un exhorto a los institutos políticos”.

La comisión senatorial cerró su adhesión con un pronunciamiento:

“Declaramos que la igualdad es un derecho fundamental consagrado en los instrumentos internacionales de derechos humanos, signados por el Estado mexicano.

“Que, asimismo, los principios de igualdad y no discriminación y, de paridad de género, están consagrados en nuestro texto constitucional. Por lo que, el Estado mexicano en todos sus órdenes y niveles de gobierno, está obligado a respetar estos principios y aplicarlos de manera efectiva en el terreno político electoral, para garantizar que las mujeres puedan participar de manera igualitaria en todos los espacios de toma de decisiones, sin excepción alguna.

“(Y que) De manera específica, todas las instancias involucradas en el proceso electoral deben apegarse a estos principios universalmente reconocidos, que han sido el resultado de la suma de esfuerzos de movimientos, como el feminista, para la construcción de una sociedad más justa, democrática e igualitaria”, indicaron.

Por lo que se ve, esto va a crecer y los partidos deberán terminar postulando a 7 mujeres para gobernadoras.

