Recuperación sostenida de operaciones en Aeropuerto Internacional de Cancún

José Luis Montañez

Pese a la pandemia, está cerca de las 500 operaciones diarias

Aunque en las últimas semanas, Quintana Roo ha presentado un importante repunte de contagios a Covid-19, el Aeropuerto Internacional de Cancún mantiene su ritmo de operaciones a alza y el sábado pasado se acercó a los 500 vuelos programados, es decir que los turistas continúan llegando a la entidad confiando en que los prestadores de servicios se apegarán de manera estricta los protocolos de sanidad frente a la enfermedad y que con ello pueden tener unas vacaciones seguras.

En su reporte diario, Aeropuertos del Sureste (Asur) informó que el sábado 19 de diciembre se programaron 480 vuelos, 242 llegadas, de las cuales 86 fueron nacionales y 156 internacionales, lo cual es evidencia de que se está recuperando el turismo proveniente del extranjero, que es el principal mercado de los destinos del Caribe mexicano.

De igual manera, detallaron que fueron programadas 238 salidas, de las que 86 son nacionales y 152 internacionales. Mientras que las aerolíneas internacionales que programaron vuelos fueron Air Canadá, Air France, Air Transat, Alaska, American, Avianca, British, Conviasa, Copa, Delta, Edelweiss, Frontier, Jet Blue, Latam, Lufthansa, Spirit, Southwest, Sun Country, Sunwing, Swoop, United y West Jet.

De igual manera, se precisó que los destinos internacionales con operaciones programadas son Atlanta, Austin, Baltimore, Bogotá, Boston, Calgary, Camagüey, Caracas, Charlotte, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dallas, Denver, Detroit, Filadelfia, Frankfurt, Hartford, Holguín, Houston, Indianápolis, Kansas, La Habana, Lima, Londres, Los Ángeles, Miami, Minneapolis, Montreal, Nashville, Nueva York, Orlando, Panamá, París, Phoenix, Portland, Raleigh, Salt Lake, San Francisco, San Luis, Santa Clara, Santiago de Cuba, Seattle, Tampa, Toronto, Washington y Zurich.

Para el domingo, las cifras fueron bastante similares y se espera que en esta semana, no sólo se alcancen los 500 vuelos programados, sino que hasta se puedan rebasar a razón de que muchos paseantes, tanto nacionales como del extranjero, llegan a Quintana Roo para celebrar Navidad y Año nuevo aprovechando las vacaciones decembrinas.

Dado lo anterior las autoridades estatales invitan a la población local, prestadores de servicios y a los mismos turistas a que se apeguen estrictamente a los protocolos de contención de la enfermedad, a fin de tener una estancia segura y evitar la propagación de Covid-19, es por ello, que constantemente en el aeropuerto, restaurantes, hoteles y otros espacios, se les recuerda sobre el uso correcto del cubrebocas, respetar la sana distancia y usar gel antibacterial, mientras que la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios (Cofepris) continúa realizando verificaciones a fin de que todas las medidas, incluida la sanitización constante de espacios, se respeten cabalmente.

Cozumel recupera turistas estadunidenses

Cozumel recuperó su puente aéreo con Chicago, Illinois, con el aterrizaje de un avión procedente de ese destino de Estados Unidos bajo la bandera de American Airlines, luego de haberse suspendido las operaciones desde el pasado mes de abril a razón de la contingencia sanitaria.

Pablo Alfonso Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), recordó que esta línea aérea operaba hasta antes de la pandemia vuelos directos a la isla de las golondrinas procedentes de Dallas, Miami, Charlotte, Houston y Chicago.

Sin embargo, la jornada mundial de sana distancia con la suspensión de actividades no esenciales obligó a que no hubiera más llegadas desde estos destinos, no obstante con el arribo del 737-823 con 75 pasajeros a bordo se comienzan a recuperar los vuelos suspendidos por American Airlines, lo que significa un avance en la recuperación también, de la confianza en el destino pese al coronavirus.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de los 155 mil 650 pasajeros que entraron y salieron por el aeropuerto de la ínsula entre enero y octubre de 2020, un total de 92 mil 649 (60%) llegaron en aviones donde American Airlines tiene presencia. La aeronave aterrizó a las 14:54 horas del sábado y para recibir a los pasajeros estuvieron presentes representantes de las autoridades estatales y municipales de turismo.

Según información proporcionada por Aguilar Torres, el vuelo por ahora tendrá solo una frecuencia semanal, sin embargo, no se descartan más ante el incremento de la demanda. “Es importante seguir incrementado la conectividad directa para la isla, pues esto significa una reactivación turística que incide directamente en la ocupación de hoteles, esto ante la falta de turismo de cruceros”, sostuvo el funcionario.

Aguilar Torres, comentó que es muy importante de contar con el enlace directo con Chicago y planteó que el aeropuerto O’Hare puede ser una conexión con los estados de la costa noreste de Estados Unidos para llegar a Cozumel, donde uno de sus principales mercados es precisamente el turismo estadunidense.

“La aeronave que aterrizó el sábado en la ínsula tiene una capacidad para 140 pasajeros, pero considerando que es el primer vuelo luego de varios meses, 50% de su aforo es bueno y seguramente se va incrementar, puesto que estas dos últimas semanas del año, es temporada alta en la llegada de turistas de Estados Unidos”, sostuvo.

Antes de concluir la charla y celebrar el retorno del vuelo de Chicago, el representante del CPTQ adelantó que para el próximo año habrá buenas noticias para la isla en materia de turismo que llegue por la vía aérea, pues confían en que pronto se podrá superar el paso de la contingencia sanitaria por el mundo, con la aplicación de la vacuna en 2021.

montanezaguilar@gmail.com