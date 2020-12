OMS afirma que 1 de cada 6 hombres tendrá cáncer de próstata

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

¿Quiénes deben de recibir la vacuna contra Covid-19?

Hay que protegerse contra influenza en la temporada 2020-2021

En México, el cáncer de próstata registra 25 mil casos al año y la OMS calcula que 1 de cada 6 hombres tendrá cáncer de próstata. Pero los mitos que aún persisten evitan que los hombres de 40 años en adelante puedan realizarse las pruebas de detección y prevenirlo, ya que es más letal que otros tumores. Ahora debido a la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, los pacientes con cáncer deben extremar medidas para prevenir contagio: el uso de cubrebocas y lavado constante de manos, evitar salir de casa a menos que sea imprescindible, De acuerdo con el INCan y el Instituto de Salud Pública, algunos de los mitos que rodean al cáncer de próstata es que no es necesario hacer un tacto rectal para detectarlo y que este tacto puede resultar sumamente incómodo o cambiar la orientación sexual. También se cree que tener el nivel antígeno prostático elevado es igual a cáncer, lo cual es falso ya que puede elevarse por razones distintas al cáncer, como por tener relaciones sexuales. Otro mito es la ausencia de antecedentes familiares con cáncer, lo cual se cree que no hay posibilidad de tenerlo, también si no se presentan problemas al orinar o tener relaciones sexuales pero lo mejor después de los 40 años es realizarse una prueba que no tendrá ningún efecto negativo. El problema es que un número importante de casos son detectados en etapas avanzadas debido a que no hay ningún síntoma en etapas tempranas. A través del Programa de Atención Integral de Cáncer de Próstata, se han logrado detectar 40% de los casos en etapa temprana, pero sigue siendo la principal causa de muerte en hombres mayores de 40 años. Cuatro de cada 10 hombres que acuden al INCan por diagnóstico de próstata, presentan enfermedad avanzada. Esto, comparado con países desarrollados en donde 5 de cada 100 de los casos son metastásicos, es decir, el tumor ya llegó a otras partes del cuerpo, principalmente huesos al momento del diagnóstico. Los síntomas -en etapas avanzadas- son: problemas urinarios, como flujo de orina débil, ganas repentinas de orinar y aumento de la frecuencia; problemas sexuales, presencia de sangre en la orina o semen, así como dolor en la espalda o cadera, entre otros. Los métodos de diagnóstico son: el tacto rectal, la prueba de antígeno prostático (APE), biopsia y el ultrasonido transrectal. Para evitar sufrir estos síntomas, así como llegar a la cirugía, radioterapia, terapia hormonal o quimioterapia, es: la prevención. El INCAN asegura que 30% de los casos de cáncer son prevenibles y otro 30% se puede diagnosticar oportunamente, lo que en suma genera un 60% de probabilidad de curación. Un diagnóstico oportuno también reduce el gasto económico para el paciente, la familia y el Estado, ya que cuesta 10 veces más tratar un cáncer metastásico que curarlo cuando se encuentra en lugar localizado.

*****

Hay muchas sugerencias sobre quienes deben recibir primero la vacuna contra Covid-19: el personal de salud, bien, pero es necesario también los vendedores ambulantes que están en contacto con el público de manera constante y generalmente sin prevención alguna, asimismo los meseros, así como los maestros cuando vuelvan a las clases presenciales. ¿Usted a quien sugiere?

*****

Protegerse contra la influenza en la temporada 2020-2021 es más importante que nunca. Ante la pandemia provocada por el nuevo SARS-CoV-2, los sistemas de atención médica podrían verse sobrepasados si al creciente número de casos de Covid-19 se le agregan contagios por influenza y ésta es la única enfermedad prevenible y con tratamiento existente. En el país, el medicamento específico para tratar la influenza es el antiviral oseltamivir, que puede aliviar los síntomas y acortar la duración de la enfermedad por 1 o 2 días, además de ayudar a prevenir complicaciones graves como la neumonía. Hoy en día, Liomont es el único laboratorio en el país que cuenta con una alternativa del tratamiento formulada especialmente para niños, misma que puede ser utilizado en bebés a partir de las 2 semanas de vida.

*****

Esta Navidad los Peregrinos están muy tristes porque para evitar contagios por el Covid, nadie les contestará: “Entren Santos Peregrinos, reciban esta mansión”…

elros05.2000@gmail.com