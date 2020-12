Actividades esenciales operan aún con el temor de contagiarse por Covid-19

Jorge Luis Galicia Palacios

Bomberos, policías, choferes, trabajadores de limpia y otros mantienen vivas a ciudades

Por el incremento en la ocupación hospitalaria y la tendencia al alza en contagios y muertes por Covid-19, en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Ciudad de México y del Estado de México, sus habitantes regresaron al semáforo rojo, por lo que desde el pasado fin de semana y hasta el 10 de enero de 2021, según disposición oficial, la mayoría se verán en la necesidad de suspender las actividades consideradas no esenciales para todos juntos tratar de bajar la curva epidémica que en los últimos días ha mantenido una trayectoria al alza.

Cuáles son las actividades que durante 23 días podrán seguir brindando servicio en medios de estrictos protocolos sanitarios?, las autoridades nos han informado que son cinco: los negocios que preparen alimentos y lo vendan a domicilio; los sectores de energía, transporte, manufactura, salud y los servicios funerarios; la venta, fabricación y comercialización de medicamentos; los servicios de gobierno como seguridad y servicios, y los talleres de reparaciones y refacciones.

En nuestra anterior entrega nos referimos a la importante función que realizan los médicos y todo el personal de los hospitales, que es el de salvar vidas y cuidar nuestra salud, por lo que hoy haremos mención a otros personajes de la vida pública o privada que hacen que los servicios públicos y privados no se detengan, o lo que es lo mismo: mantienen con vida a las ciudades.

En ese contexto, es un hecho que los servicios públicos de la Ciudad de México y otras entidades con sus zonas metropolitanas siguen funcionando gracias a trabajadores como los encargados de la limpieza de nuestras calles; los que recolectan la basura de nuestros domicilios; los que dan mantenimiento al alumbrado o desazolvan los drenajes y alcantarillas; los que recogen un árbol caído o tapan un bache, los que reparten agua en pipas, y muchos otras de una lista interminable de actividades que a veces no vemos pero que hoy reconocemos como esenciales.

En materia de transporte, igual no han dejado de funcionar los servicios como los conocidos Metro, Metrobús, trolebuses y otros, sin dejar de mencionar a concesionarios de transportes como las llamadas micros o camiones de pasajeros, y en todo este rubro podemos incluir a despachadores, choferes, mecánicos, expendedores de boletos, encargados de la seguridad en las estaciones, y otros empleados que en su conjunto han hecho posible que las personas con necesidad de salir sigan llegando a sus diferentes destinos.

¿Quiénes más no han dejado de trabajar o lo que es más correcto decir, quiénes más no han podido dejar sus trabajos en estos tiempos de riesgo y vulnerabilidad para su salud?, y aquí la respuesta es, sin duda, muchos más de los que nos imaginamos y en esa lista no sólo hay trabajadores del servicio público, sino también del ámbito privado, pero que sin ellos los que con responsabilidad permanecen confinados no podrían estar tan tranquilos sin sus servicios.

En la lista de actividades esenciales también podemos mencionar desde un bombero hasta un distribuidor o expendedor de alimentos; a un agente del ministerio público o un policía o agente de tránsito; un despachador en farmacias o quienes se encargan de brindar primeros auxilios en las ambulancias.

Dado que la cultura del nixtamal o el consumo de tortilla son toda una tradición en la gastronomía mexicana, no podemos dejar a un lado a los empleados que, con cuidados básicos, siguen al pie del cañón haciendo funcionar sus locales con venta de tortillas. Y para quienes creen que los taxis son un lujo, en estos tiempos también han sido una necesidad por el temor de los usuarios del transporte público a sufrir un contagio ante la aglomeraciones, o porque se tiene alguna emergencia y los transportes públicos no son adecuados, y sí, también los choferes se arriesgan por ayudar al viajero.

Son muchos los servicios que, a pesar de la Covid-19, siguen estando ahí y aunque estos servicios son clientes frecuentes de la queja y la crítica, ya que por la magnitud de la demanda y a veces los insuficientes recursos con que operan, es casi imposible atender con total diligencia sus actividades, sin embargo, hoy sus servicios se han hecho más visibles, porque aún sin gente en las calles y sabedores de que nadie está exento del contagio, sea por necesidad o por vocación de servicio, sus actividades se vuelven esenciales y eso también merece un reconocimiento.

VA MI RESTO.- Sirva este espacio para reconocer ampliamente a los empleados en actividades esenciales quienes, aun con el peligro que corren de contagiarse, tienen que salir a las calles para hacer posible que los diferentes servicios públicos y privados de nuestra ciudad y zona metropolitana sigan funcionando.

A todo ese personal los felicitamos y al mismo tiempo les recomendamos no descuidar su alimentación, hacer ejercicio y sobre todo extremar las medidas sanitarias contra el covid19, como es el caso del uso obligatorio de cubrebocas y mascarilla, aplicación de gel antibacterial y otros protocolos recomendados por especialistas en temas de salud, como la sana distancia, y hasta ahí porque como veo doy.

