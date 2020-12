Vaya violación a mi intimidad: Gabriel Soto; se filtra video íntimo del actor

Es tendencia en Twitter

El actor pidió que se trate el tema con cuidado para proteger a sus hijas y a su pareja

Gabriel Soto se convirtió en tendencia en Twitter, tras filtrarse un video íntimo del actor.

Aunque en las imágenes, de solo unos segundos de duración, no se apreciaba bien el rostro del hombre que aparece desnudo frente a la cámara, los usuarios de la red social identificaron al famoso, y defendieron que sus tatuajes lo delatan.

El protagonista de “Un refugio para el amor” dijo que se hace responsable del tema, pero que se siente vulnerable por la manera en que se violó su intimidad.

A través de las historias de su Instagram, Soto explicó que lo del video sucedió hace muchos años y pidió que se trate el tema con cuidado para proteger a sus hijas y a su pareja.

“Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema. Lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que eso pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja”, expresó el galán de telenovelas.

La grabación se publicó en el perfil del usuario @popperita, que fue suspendido por incumplir las normas de la red social.

Antes de ser eliminado, el video logró miles de “me gusta”, y detonó infinitos memes. Sin embargo, muchos también condenaron que se divulgara, y recordaron que la Ley Olimpia prohíbe en diferentes estados “exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento”.

Se trata del último capítulo de un historial de polémicas que no deja de crecer desde que el actor se divorció de Geraldine Bazane en 2017.

En los últimos tres años, el protagonista de “Un refugio para el amor” fue saltando de una controversia a otra, sin pausa. Hace solo un mes, hizo estallar la indignación de Twitter tras asistir en plena pandemia de COVID-19 a una boda masiva en Cancún.

Además de las polémicas que vivió durante la crisis sanitaria, Gabriel Soto ha protagonizado un sin fin de escándalos por su relación amorosa con Irina Baeva.

LEY OLIMPIA En 2019, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Olimpia, una legislación que sanciona a las personas que difundan imágenes íntimas de un tercero sin su consentimiento en cualquier medio. Así, la violencia digital será castigada con cuatro a seis años de prisión y multas económicas de entre 42 mil 245 a 84 mil 490 pesos mexicanos