¡No más kilos!, el llamado de la doctora Ariana Canché

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Por tu vida y por tu salud:

La médico cirujano especialista en Medicina Interna, con una maestría en Nutrición Clínica y Educadora en Diabetes, forma parte del programa, de Medix, que ha salvado y apoyado a cientos de personas durante esta pandemia por COVID-19; el programa es gratuito y se puede consultar en medix.com.mx

En marzo de 2020 México tenía un 70.3% de la población con obesidad y hoy, nueve meses después de que inició el confinamiento, nuestro país cuenta con un 75.8 por ciento de personas con sobrepeso

La doctora asegura que no existen productos milagros que curen la diabetes

La obesidad es aliada de la mayoría de las enfermedades y por ende enemiga de la salud, actualmente lo podemos constatar con la pandemia generada por la COVID-19, pues personas con obesidad que han llegado a ser contagiadas por el SARS-CoV-2 tienen más riesgos de morir.

La pandemia generada por COVID-19 también ha hecho que personas en México y el mundo cambien sus hábitos alimenticios, coman sanamente y hagan ejercicio, pero lamentablemente la mayoría de nuestra sociedad fue ganando kilos con este encierro que provoca depresión, estrés y ansiedad, y con ello aumentan las ganas de comer principalmente azúcares y comida chatarra, aunado a una vida sedentaria.

La mala alimentación en México aunado a la herencia, producen enfermedades adquiridas como la diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera. El manejo del sobrepeso no debe ser visto desde la perspectiva de prescribir fármacos, si no, dar un tratamiento integral y vigilado desde el punto de vista médico, es por ello que para hablar sobre el tema de la obesidad y cómo combatirla, DIARIO IMAGEN entrevistó a una de las mejores especialistas de México y de Latinoamérica, en el tema de la nutrición, como lo es la doctora Ariana Canché, oriunda de Veracruz, médico cirujano especialista en Medicina Interna con una maestría en Nutrición Clínica y Educadora en Diabetes y que forma parte del programa ¡No más Kilos!, de Medix.

Hablar de la doctora Ariana Canché es hablar de 14 años de formación médica y práctica clínica, más de 6 años en el manejo de pacientes con síndrome metabólico, diabetes mellitus, trastornos tiroideos, hipertensión y obesidad de forma integral. Asimismo cuenta con un diplomado en Nutrición Bariátrica y Deportiva; es promotora activa de AMECAT (Asociación de Pacientes con Cáncer de Tiroides).

AL TENER PESO DE MÁS SE SUFREN DE MUCHAS ENFERMEDADES

QUE INCLUSO PUEDEN PROVOCAR LA MUERTE

Siempre que se acercan las fechas decembrinas, algunos decimos tener el pretexto para comer de más y subir de peso, pero la verdad es que todo el año existen los pretextos para no cuidar lo que comemos y al tener peso de más se sufren de muchas enfermedades que incluso pueden provocar la muerte.

Independientemente de que es médico para tratar de controlar un poco las enfermedades más allá de los medicamentos, el hecho de que la doctora Ariana Canché haya tomado maestrías, diplomados y cursos en nutrición “es para que la gente evite tantas drogas hoy en día, de las cuales sabemos existen muchas”, señala en entrevista esta gran doctora, ser humano y espectacular mujer, quien asegura que el 90 por ciento de la gente quiere bajar de peso por estética y no por salud, aunque la salud sea lo primordial.

Durante esta pandemia que comenzó hace casi un año, varias personas reflexionaron sobre su salud y decidieron comer sanamente y bajar de peso, “pero lamentablemente la mayoría subió, revisando las cifras en marzo de 2020 México tenía un 70.3% de la población con obesidad y hoy, nueve meses después de que inició el confinamiento, nuestro país cuenta con un 75.8 por ciento de personas con sobrepeso. El encierro, la falta de trabajo y el temor a ser contagiados, fueron factores que originaron que la población ganara peso.

El exceso de grasa genera entre muchas otras cosas resistencia a la insulina, diabetes, colesterol, triglicéridos altos, presión alta entonces habría que mencionar que la obesidad es como el enemigo de muchas de las enfermedades metabólicas y el tener kilos de más no solo es un tema estético, sino es un tema de salud”, explica la doctora Canché.

La doctora Ariana Paola Canché Arenas forma parte de Medix, que es una red de profesionales de la salud muy importante de apoyo a través de la campaña ‘No más kilos’ donde estos expertos de la salud te dan consejos nutricionales y rutinas de ejercicios sencillos para el control de peso. “En Facebook pueden encontrar la página escribiendo ‘No más kilos’, es una página gratuita de varios especialistas en diferentes modalidades que apoyamos a los pacientes control de peso, ejercicio. También, la página de ‘No más kilos’ aborda temas tan complejos como la parte psicológica y psiquiátrica. A través de ‘No más kilos’ pueden encontrar mucha más información”.

—Por citar un ejemplo, tenemos a dos personas contagiadas con COVID-19, una de ellas mantiene un peso ideal y la otra tiene obesidad, ¿las estadísticas apuntan que la persona sin sobrepeso no va a morir y la persona con obesidad es más fácil que muera?

Cuando empezó la pandemia y principalmente cuando la COVID-19 llegó a Europa, la expectativa fue que los adultos mayores eran más susceptibles a morir por este virus, pero en Europa exista una mayor cultura para cuidar el peso, hacer ejercicio, se mantienen más sanos que en América.

Cuando la COVID-19 llega a América Latina, más específico en México, de pronto empezamos a ver qué había jóvenes de 20 a 30 años con un alto índice de masa corporal, es decir, si una persona de 20 años pesa 120 kilos, su edad metabólica es de 75 a 80 años, es decir su cuerpo está en un estrés y en un estado inflamatorio constantes, es más fácil que muera en comparación a un paciente que empezó a cuidar su peso, a tomar vitaminas, a hacer ejercicio y a tener todos los cuidados de higiene. El hecho de que una persona con obesidad y una enfermedad crónica descontrolada empeora el pronóstico, inclusive de mortalidad, eso es un hecho.

NO HAY NADA MILAGROSO QUE CURE LA DIABETES

—¿Existen productos milagro contra la diabetes?

No existen y podría citar a la moringa, la cúrcuma, entre muchos más, pero no hay nada milagroso que cure la diabetes. Lo que sí existe es que se mejore el control de un paciente ya con diabetes, que baje a su peso ideal, que baje el porcentaje de grasa y que obviamente la enfermedad esté controlada. Me gusta que el paciente pueda llegar a bajar 20, 30, 40 kilos con comer sanamente y hacer ejercicio, ya que eso va a bajar la resistencia a la insulina.

—Esta pandemia ha ocasionado que muchas personas hayan perdido a familiares, seres queridos; se hayan quedado sin empleo; etcétera. Muchas de estas personas se refugian en la comida, principalmente en los azúcares que provocan placer, pero que dañan nuestra salud…

El comer por ansiedad y el exceso de carbohidratos están catalogados como una droga. El pánico global generó mucha ansiedad y obviamente eso se vio reflejado no nada más en la comida chatarra y en los dulces, sino también en la ingesta de alcohol, del tabaco, de estupefacientes.

La liberación de azúcar en el cuerpo genera secreción de algunos neurotransmisores como dopamina tiene que ver con la recompensa y de serotonina que tiene que ver con la felicidad, entonces al momento de estar comiendo algo dulce como chocolates, pan de dulce, helados, hacemos que generen una recompensa inmediata, pero al fin y al cabo van a generar más trastornos, más dependencia al azúcar y a ganar peso.

Desde que empezó la pandemia, hubo gente que subió de 10 a 20 kilos de peso, de descontroló en absoluto.

Por favor lo más recomendable es hacer ejercicio y comer sanamente, si no hay dinero para pagar un gimnasio o entrenador hay muchas plataformas y cuentas en redes sociales que de forma gratuita hacen programas de ejercicio.

El ejercicio libera endorfinas y baja mucho la ansiedad, también podemos consumir productos que tienen menos contenido de azúcar y que puedan ser alicientes al momento de tratar de calmar esta ansiedad.

Un pan dulce es casi igual a 8 panes tostados, entonces en lugar de comer una concha, como dos panes tostados con un poco de mermelada light. En lugar de comerme una bolsa de papas, como pepino, jícama y le pongo un poco de chile y limón o un poco de cacahuates con salsa Valentina y eso va a calmar un poco la ansiedad por la sal.

Existen muchos recursos hoy en día que nos evitan aumentar de peso por la ansiedad, pero si la ansiedad está sobrepasando el límite siempre hay que pedir ayuda a un psiquiatra.

LOS VEGETALES FORTALECEN EL SISTEMA INMUNE

—¿Qué alimentos fortalecen nuestro sistema inmune sin que afecte nuestro peso?

—¿Cuántos kilos debe bajar una persona al mes sin que se afecte su salud?

Podemos llegar a bajar medio kilo a la semana, pero obviamente esto siempre va a depender de la cantidad de kilos que tengamos encima. Lo ideal es que un paciente pierda alrededor entre 3 a 5 kg al mes, es decir en promedio entre 500 gramos a 1 kg por semana máximo porque eso también te garantiza que no estás perdiendo agua. Lo adecuado es que el paciente aprenda a comer, que haga cambios de hábitos, porque de nada sirve que hagas una dieta en la que bajes 10 kilos o más si al final vas a regresar a comer sin un balance nutricional. Más que enfocarnos en bajar kilos, hay que enfocarnos en bajar grasa.

EL REFRESCO ES EL PEOR VENENO

—¿Es malo comer carne roja?

Hoy en día la mayoría de los alimentos tienen proceso químico de elaboración y no solo en la carne roja, sino pollo y pescado; las hortalizas tienen fertilizantes artificiales, los sustitutos de lactosa, así como el gluten, en fin ya casi nada es natural.

El refresco es para mí el peor veneno porque ni siquiera viene de una planta, se creó en un laboratorio y hay cosas tan raras en su composición.

No podemos satanizar todos los alimentos, el problema principal son los excesos y las comidas rápidas que también hacen daño a la salud porque generan obesidad.

Hace 100 años la sociedad no tenía problemas metabólicos porque no había tantos conservadores en los alimentos. Es mejor comprar nuestros productos alimenticios en el mercado que en el supermercado. Ahora, dentro de los productos orgánicos hay que ver calidad, distribución y origen.

—¿Está a favor de los etiquetados en productos que traen leyendas como “exceso de calorías”, “exceso de sodio”, “exceso de azúcares”?

Sí, estoy a favor porque generó un poco más de conciencia en la gente, por ejemplo había personas que no sabían que cierto yogurt tiene exceso de azúcares, eso le genera un tema de foco rojo y entonces evita consumir un poco más. Independientemente de los etiquetados en los productos hay que comer más verduras, más frutas y menos chatarra y azúcares.

—Algo que desee agregar

Entre más alto es el peso, mayor riesgo hay de contraer todo tipo de enfermedades. El éxito para no subir de peso e inclusive bajar un poco de kilos es portarse bien siempre. Síganme a través de mis redes sociales.

El sobrepeso y la obesidad se han agravado debido a la situación de confinamiento que se vive en el país, debido al sedentarismo y los cambios en la alimentación. Al buscar estrategias que puedan hacerle frente a esta situación, Medix , empresa a la que pertenece la doctora Ariana Canché, está orientada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos combate el sobrepeso, la obesidad y enfermedades asociadas. Brinda acceso a la información más actualizada en sobre el tema, además, de obtener una capacitación continua en tratamientos y estrategias para mejorar la evolución de los pacientes que presentan este padecimiento y evitar llegar a complicaciones que pongan en riesgo su vida. Así que ya lo sabes ¡No más kilos!

