Pedro Fernández celebra 42 años de carrera con una joya de disco que lanzará en el 2021

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Regresa a la escena musical más fuerte que nunca

México y el mundo necesitan amor, alegría, vida y felicidad y todos esos ingredientes los tiene su segundo sencillo “¿Cómo será la mujer?”, que está súper bailable, un tema que nos hace olvidar los problemas y que es ideal para celebrar esta Navidad y despedir el tan crucial año 2020

“Estoy feliz con lo que hice con Caligaris, el video ‘Vivir asíes morir de amor’ me encanta, la fusión es extraordinaria; a pesar de la distancia entre Argentina y México, estamos en constante comunicación·; señala Pedro Fernández a DIARIO IMAGEN

Después de 25 exitosas telenovelas en las que ha actuado, en el 2021 lo veremos en una serie de televisión

Hablar de Pedro Fernández es hablar de toda una institución en el mundo artístico, es una leyenda de la música, el cine y la televisión.

Cuando era niña, ¡qué tiempos aquellos!, mi madre me llevó a ver todas sus películas, 25 en total y quién no podría enamorarse de su hermosa voz y ese sentimiento para cantar, pero lo que más enamora de este gran ídolo, que radica en Monterrey, Nuevo León, pero que nació en

Guadalajara, Jalisco, hace ya 51 años (aunque su eterna juventud lo hace parecer hermano de sus tres bellas hijas Osmara, Karina y Gema), es su sencillez, característica de las grandes estrellas.

Y es así como la estrella que es Pedro Fernández, sigue brillando a lo largo de 42 años de carrera artística; su trayectoria internacional comenzó en 1979 cuando protagonizó la inolvidable cinta “La niña de la mochila azul”.

Para beneplácito de todos sus fans, este gran cantante, cuyo nombre artístico es en honor a dos grandes figuras de la música mexicana, Pedro Infante y Vicente Fernández, nos presenta “¿Cómo será la mujer?”, de la inspiración de Rigoberto Tovar y cuyo video ha tenido una gran aceptación, pues a escasos días de haberlo lanzado ya lleva cerca 800 mil reproducciones.

México y el mundo necesitan amor, alegría, vida y felicidad y todos esos ingredientes los tiene el tema “¿Cómo será la mujer?”, que está súper bailable, un tema que nos hace olvidar los problemas y que es ideal para celebrar esta Navidad y despedir el tan crucial año 2020, y qué mejor que con el talento y carisma de Pedro Fernández, quien afortunadamente regresa a la escena musical más fuerte que nunca.

“TENEMOS QUE DARLE UN MOMENTO DE ESPARCIMIENTO

A NUESTRA ALMA Y HAY QUE HACERLO DE UNA FORMA

DIVERTIDA, AUNQUE SEA POR UN MOMENTO”

Y aunque la COVID-19 nos ha mantenido físicamente a la distancia de muchos de nuestros seres queridos y personas que admiramos, la tecnología como es el internet y sus diversas plataformas como el Zoom logran que podamos tener acercamiento de dicha, dicha que sentí al entrevistar a Pedro Fernández, en exclusiva para DIARIO IMAGEN.

“Qué maravilla que dentro de todo lo que ha ocurrido en este año 2020, nos damos cuenta que la herramienta digital nos permite tener este contacto y poderle mostrar a nuestro público lo que estoy haciendo actualmente que es promover el tema ‘¿Cómo será la mujer?’, una canción alegre, divertida, que invita a celebrar, que invita a festejar.

El objetivo de grabar este tema está muy claro, es para cerrar este año de una forma alegre porque hay que darle un momento a esta a esta parte del sentimiento de los seres humanos, donde lejos de la reflexión, la angustia, la preocupación y de todo lo que hemos estado viviendo, también tenemos que darle ese momento de esparcimiento a nuestra alma, a nuestro ser y hay que hacerlo de una forma divertida, aunque sea por un momento”, señala Pedro Fernández con su característica sonrisa de porcelana.

El tema “¿Cómo será la mujer” que ha sido todo un éxito, tiene como mensaje que el físico es lo menos importante cuando uno realmente se enamora de la belleza interna. “¿Cómo será la mujer” es el segundo sencillo que da a conocer este año Pedro Fernández, siendo el primero “Cómo te extraño mi amor”, del legendario Leo Dan, cuyas vistas en digital llegan a cerca de 4 millones. “Estoy contento por muchas razones, pero principalmente contento por la aceptación que el público nos ha regalado al escuchar y al estar al pendiente del vídeo ‘¿Cómo será la mujer’. Elegí este tema porque es un género que me ha favorecido mucho y que al público le encanta que interprete, temas alegres que nos invitan a bailar, a olvidarnos de los problemas y que cuando Dios lo permita que vuelva a dar un concierto con público en vivo, ya te imaginarás lo que puede ocurrir cuando la interprete, todos nos pondremos a bailar”, señala el siempre querido Pedro Fernández, apodado por sus encantadoras fans como “Aventurero de América”.

TRABAJA EN SU DISCO 40, CONSERVANDO

SIEMPRE SU AMOR POR LA MÚSICA MEXICANA

Es así como Pedro Fernández se encuentra trabajando en el que será su disco número 40, que hasta el momento contiene 13 temas, y que aún está por definir su título, el cual muy pronto conoceremos cuando lo lance probablemente en la primavera de 2021.

El disco tendrá canciones de su propia inspiración y también de autores reconocidos, conservando siempre su amor por la música mexicana.

“El disco hasta el día de hoy tiene 13 canciones y te digo hasta el día de hoy porque luego de repente me llegan muchas canciones y puede ser que me llegue una que me motive a incluirla en el disco, que aún no está terminado porque evidentemente las condiciones no nos han permitido trabajar como normalmente lo hacemos, ahí la llevamos poco a poquito. De repente mis músicos se desesperan porque no se pueden reunir al mismo tiempo todos para poder trabajar como estábamos acostumbrados, y eso ha hecho que se demore un poco el lanzamiento de este disco que será espectacular y que espero tenerlo listo antes del medio año de 2021”.

Pedro Fernández, quien nació para ser artista, es un brillante cantante, actor, productor y compositor mexicano que ha logrado traspasar fronteras con la música ranchera y prueba de ello son algunos de sus reconocimientos a nivel nacional e internacional, destacando cuatro Grammy Latinos y el título de “Mr. Amigo” en el 2017.

—En tus más de cuatro décadas de carrera artística, has logrado 3 Discos de Diamante, 37 Discos de Oro y 26 Discos de Platino, ¿qué es lo que distinguirá a tus anteriores producciones, este disco que preparas para el 2021, cuyos dos primeros sencillos son “Cómo te extraño mi amor” y “¿Cómo será la mujer?”.

Más bien lo que distingue a todos mis discos es que son sumamente cuidados, hechos con mucho cariño, dedicación y con un solo propósito que es el de reconquistar al público que nos ha acompañado por tantos años. Mi nuevo disco que estoy preparando es un proyecto que estoy cuidando al máximo, siempre pendientes de que tenga unos excelentes arreglos musicales, que tenga todos los ingredientes de calidad para que sea una gran producción.

“PONERLE UN NOMBRE A UN DISCO SIN TENERLO ES

COMO COMO ESTAR DICIENDO ALGO QUE NO SE SABE”

—De los 13 temas musicales que hasta el momento se han elegido para lo que será tu nuevo disco, ¿hay canciones de tu inspiración o de tu hija Karina, a quien le has grabado ya varios temas de su inspiración?

Esta vez no no hay temas de Karina, ni tampoco míos. Me he encontrado con canciones muy bonitas que están acordes con el concepto y equilibrio musical que tendrá el disco. Si incluyo un tema mío siento que podría quedar como muy forzado con el concepto del proyecto y la verdad no comulgo con esa idea de que todo deba ser mío. De los 13 temas que hemos elegido hay bastantes variantes, tenemos diferentes autores y eso nos permite tener una forma diferente de expresar, una forma diferente de pensar. Hay que cantarle al amor y hay personas que lo escriben de diferente manera porque el sentir es distinto y es lo que vamos a encontrar en el disco, una diversidad de formas de cómo cantarle al amor. Tenemos canciones que son covers, pero también tenemos temas inéditos y espero que al público le guste mucho.

—Tu próximo disco no tiene título, pero ¿ya has pensado en algún nombre’

No me gusta bautizar un disco hasta que no esté terminado porque hay que ver todos los elementos que lo conforman para que de ahí nazca su nombre, ponerle un nombre a un disco sin tenerlo es como como estar diciendo algo que no se sabe. Me gusta que el disco esté terminado, escucharlo detenidamente completo y de ahí que surja la inspiración para bautizarlo.

HACE 33 AÑOS UNIÓ SU VIDA A LA DE REBECA GONZÁLEZ

—Siempre le has cantado a ese amor romántico, a ese amor puro, como “Amarte a la antigua”, ¿ese ha sido el ingrediente para tu matrimonio con Rebeca González, con quien decidiste unir tu vida hace 33 años?

Cada pareja es diferente, pero en una relación deben existir los elementos principales para estar con una pareja que es por amor, por el deseo de estar juntos, donde haya confianza, comprensión, respeto, todos eso elementos deben estar para que la pareja funcione aunado al romanticismo y los detalles.

Evidentemente no hay relación perfecta porque también hay controversias, pero es también parte del crecimiento y también del conocimiento porque de esa manera conoces mejor a tu pareja, el cómo piensa hasta cuando está enojada y es que todos los seres humanos somos y pensamos diferente.

En el caso de mi chaparrita (su esposa Rebeca) y yo hemos llevado una relación maravillosa por muchos elementos, pero principalmente porque el amor está siempre con nosotros y está muy muy vigente. Cuando hay ese deseo y ese amor, todo lo demás es más fácil de superar.

EN EL 2021 LO VEREMOS EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN;

NO DESCARTA HACER UNA BIOSERIE

—Tener a Pedro Fernández de protagonista en una telenovela es sinónimo de garantía. Llevas ya 25 melodramas, se te extraña en televisión, ¿habrá un proyecto para verte en la pantalla chica?

Me invitaron hace unos meses a hacer algo en la televisión, pero no se pudo concretar. Hoy, tengo un protectoque espero se pueda realizar, dicho proyecto se debió haber hecho este 2020, pero no pudimos, pero todo parece indicar que será el próximo año que se realice, se trata de una serie, que aclaro, no es bioserie. Es un proyecto con una idea muy original, muy interesante, atractiva, con elementos importantes como un poco de comedia, un poco de drama, mucha música, va a estar padre e interesante.

—¿Quiénes te acompañarán en esta serie que seguramente llegará a la pantalla chica en el 2021?

No puedo dar detalles porque hay un productor que evidentemente tiene la batuta y será el primero que dé a conocer esta serie de televisión. Lo único que te puedo decir es que el elenco está maravilloso, lo conforman muy buenos actores; ojalá que podamos hacer algo extraordinario.

—Eres toda una institución en el medio artístico, empezaste a la edad de 6 años. Tu padre te impulsó a hacer su carrera artística cantando en palenques, donde conociste a Vicente Fernández, y de ahí comenzaste a escribir tu nombre con letras de oro, una carrera que ha sido muy fructífera, ¿esto puede ser motivo para que hagas una bioserie y nos cuentes tu vida?

Honestamente no me lo he planteado seriamente, pero tal vez sí sería interesante hacer una bioserie de mi vida, de un niño logre todo lo que he alcanzado, tengo público que no es de mi generación y que le gustaría conocer más sobre mi vida, mi trayectoria, todo lo que he tenido que pasar. Habría que hacer un recorrido de 42 años de trayectoria, esa bioserie se va a convertir en un maratón (risas).

—Tu nombre de pila es José Martín, ¿cómo te dice tu familia, José Martín o Pedro?

Mis hijas me dicen papá y mi chaparrita (su esposa Rebeca) me dice “flaco”, bueno, dependiendo de la ocasión pues ciando el asunto es más romántico me pone otros apodos más cariñosos.

SOY UN APASIONADO DEL FÚTBOL, PERO MI CARRERA

ARTÍSTICA NO LA CAMBIO POR NADA; SU EQUIPO ES EL AMÉRICA

—En Tik Tok te vimos haciendo un video en el que mostraste tus habilidades con el balón, ¿te hubiera gustado ser futbolista?

Me encanta el fútbol, soy apasionado del fútbol, jugué fútbol, pero la verdad es que no cambiaría mi carrera artística por el fútbol, la música y la actuación siempre han sido mi pasión. El fútbol me sirve como entretenimiento y deporte.

—¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito?

Le voy al América.

SU EXITOSA FUSIÓN CON LOS CALIGARIS

—Te vimos con Los Caligaris cantando “Vivir así es morir de amor”, de Camilo Sesto, ¿cómo te sentiste?

Estoy feliz con lo que hice con Caligaris, el video “Vivir así es morir de amor” me encanta, la fusión es extraordinaria. Cuando tuve el gusto de conocer a los chicos de Caligaris, descubrí en ellos que son unas extraordinarias personas. Me encanta el concepto.

Espero que muy pronto Los Caligaris y yo podamos cantar juntos con público en vivo.

—¿Fueron Los Caligaris quienes te buscaron?

Los Caligaris me buscaron para invitarme a su temporada de conciertos en el Auditorio Nacional y acompañarlos a dueto con una canción, lo cual se me hizo extraño porque yo no canto rock, pero ellos me invitaron a que cantáramos juntos “El aventurero” y “Yo no fui” con todo y mariachi. Para esa ocasión se vistieron de charros Martín, Valentín y Agustín; fue una experiencia maravillosa.

Cuando estaba en backstage me preguntaba cómo me recibiría el público de Los Caligaris y me llevé una sorpresa maravillosa, la gente conocía mi música y me recibió de una forma extraordinaria y eso fue maravilloso.

Los Caligaris y yo nos hemos hemos hecho amigos, a pesar de la enorme distancia que hay entre Argentina y México, estamos conectados a través de la tecnología y eso nos permite mantenernos en comunicación. Fue así como hicimos el dueto, la fusión de la canción “Vivir así es morir de amor” fue a la distancia, no la hemos cantado juntos ya que el vídeo lo realizamos por separado aunque la magia de la tecnología hace como si estuviéramos juntos, la canción se escucha maravillosamente bien. Los Caligaris y yo tenemos una excelente química.

SE NIEGA A HACER UN STREAMING LIVE PORQUE LO QUE MÁS ANHELA REENCONTRARSE CON SU PÚBLICO EN UN CONCIERTO EN VIVO

—Debido a la pandemia, muchos artistas han hecho conciertos virtuales, ¿te veremos haciendo un streaming live?

Hacer un streaming no es algo que esté considerando, me han invitado, pero no estoy convencido de hacerlo, he esperado mucho tiempo y me gusta esperar lo necesario para estar de nuevo en contacto con mi público de forma presencial, pero si de plano vemos que la pandemia va para largo, pues entonces ya consideraré hacer un streaming.

Respeto mucho a mis compañeros cantantes que han hecho streamings, es una herramienta digital que respeto y qué padre que lo han podido hacer, pero yo quiero esperarme un poco más para estar en vivo con mi público. Ojalá que no tengamos que esperar tanto tiempo para encontrarnos de nuevo con nuestro público, arriba de un escenario y como siempre disfrutando de la presencia de mis fans, de sus gritos, de sus aplausos, de la euforia, de la expresión, de esa expresión en los ojos de mis fans que no sé cómo describir.

—Algún mensaje de Navidad y de Año Nuevo para tu público.

Quiero expresarles mi más grande deseo de que pasen muy ¡Feliz Navidad!, que tengan un muy ¡Feliz Fin de Año!, siempre rodeados de sus seres queridos, con muy buena salud. Que el 2021 sea un nuevo de buena salud, éxito, prosperidad, de bienestar. Que el 2021 sea un gran año, ese es mi más grande deseo. Gracias por escuchar mi música y que pasen muy felices fiestas.

Es así como Pedro Fernández regresa a la escena musical, preparando lo que será su disco número 40. Su segundo sencillo de su próximo disco “¿Cómo será la mujer?” es una joya para bailar, para celebrar que tenemos lo más importante: vida y salud.

Ni duda cabe, Pedro Fernández es nuestro Orgullo Nacional. Hay que destacar que a lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de brindar su talento musical ante personalidades como la Reina Sofía de España, el Presidente George W. Bush y la más entrañable para el artista, su actuación ante su Santidad Juan Pablo II, en su primera y última visita a México, el Papa Benedicto XVI, en su única visita a nuestro país, al igual que con el Papa Francisco.Y como muestra de que el originario de Guadalajara es referencia de calidad y entrega a las raíces más arraigadas de México, fue el responsable de cantarles a todos los Presidentes de América Latina en la Cumbre de las Américas, celebrada en Monterrey.Por eso y mucho más Pedro Fernández es hoy por hoy una leyenda musical.

