“El agente de viajes es la mano derecha del cliente y debe estar al día de todo lo necesario para brindar experiencias agradables antes, durante y después de su viaje”, dijo Izquierdo

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Air Canada, en pro de la recuperación del sector, designó a Amos Kazzaz como vicepresidente ejecutivo y director financiero

Benjamín Izquierdo, presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes Metro, se reunió, vía zoom, con reporteros para dar a conocer lo realizado por la mesa directiva en este año 2020 tan atípico por la pandemia del Covid-19 y desear lo mejor en estas fechas de fin de año.

Sobre los créditos de la Banca de Desarrollo vía Nafin que la Secretaría de Turismo (Sectur) ofreció a la industria sin chimeneas, Izquierdo aseguró que “sólo tres socios de los 185 que integran la agrupación los recibieron, dado que los intereses superaban 10 por ciento”.

Para el año próximo, señaló “las agencias de viajes vamos a seguir trabajando de forma virtual, vía WhatsApp o Messenger hasta que no estemos ciento por ciento seguros de que no arriesgaremos a nadie. De los 200 socios que agrupaba la Metro, estima que entre 5 y 7 por ciento ya no están en la asociación como resultado de la pandemia, sin embargo aseguró: “La Metro es agrupación sólida pese a las bajas en este cierre del año”.

En 2020 no vendimos muchos viajes, lo que hicimos fue capacitarnos y atender a los clientes que solicitaron reembolsos y/o reprogramación de viajes. En este sentido Benjamín comentó: “las aerolíneas con las que trabajamos han respondiendo muy bien. Tardan un poco en los reembolsos, ha sido difícil la operación porque el volumen de lo que se tuvo y aún se tiene que regresar es alto, pero están respondiendo y dando opciones de cambio”.

“En la reapertura apostamos al turismo nacional, la gente pidió viajes a las playas por ser lugares abiertos, donde puedes tener sana distancia, inclusive se hicieron eventos muy chiquitos de cinco o diez personas, luego con la combinación de eventos híbridos fueron más grandes. Al principio resultó muy complicado, pero después de los primeros meses -marzo, abril, mayo y junio- se reabrieron un poco los viajes corporativos, desgraciadamente estamos con repunte muy alto y la tendencia son los viajes ecológicos y lugares abiertos”.

Al referirse a la recuperación de los agentes de viajes, el presidente de la Metro dijo: “nos estamos recuperando de forma muy lenta, quizás del 30 por ciento y esto no nos garantiza la sobrevivencia. Después de ocho meses de pandemia es muy complicado para los agentes de viaje mantener sus negocios a salvo. Los clientes nos llaman y nos piden cotizaciones, pero la realidad es que lo están pensando mucho y ponen por delante la situación sanitaria y los riesgos”.

“En México tenemos especie de fortaleza. Desde que tengo uso de razón vivimos en crisis y los agentes de viajes hemos sabido afrontar sexenios tras sexenios, crisis de una y otra forma, devaluaciones, desastres en la economía, recortes, austeridad todo eso lo hemos vivido y ahora la resiliencia a las crisis ha caracterizado a todos los socios de la Metropolitana”.

Aseguró que no habrá reactivación inmediata pues “no hemos tenido la respuesta en promoción que quisiéramos, hace falta inyectar más dinero, más recursos. Creo que el gobierno va por otro lado y nos tenemos que ajustar en lo que podamos hacer. Nos queda claro que la iniciativa privada, es un ente que tenemos que cuidar al igual que nuestros negocios”.

Benjamín indicó también que han hecho acuerdos con sus empleados “para permanecer con disminución de jornadas, nuevos contratos para no afectar sus ingresos. Algunos socios cambiaron de domicilio a lugares más pequeños y algunas empresas pequeñas han quitado las oficinas y trabajan desde casa porque con la tecnología podemos trabajar todos muy a gusto”.

“El agente de viajes es la mano derecha del cliente, su obligación es estar al día de las políticas y de todo lo necesario para que pueda tener experiencias agradables antes, durante y después de su viaje”, aseguró Izquierdo.

Destacó la reivindicación del agente de viajes y las acciones que en conjunto han llevado a cabo con otras asociaciones del país, lideradas por el Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA), como la exitosa campaña: “Compra con tu Agencia de Viajes, tu asesor experto”.

“Esa es la importancia del agente frente a empresas que vía internet no respondieron y los clientes no recuperaron su inversión ni lograron posponer sus viajes. Por eso los agentes de viajes nos consolidamos, a pesar del mundo virtual, el agente de viajes no dejará de existir”, señaló.

De los logros obtenidos en este atípico año, el presidente de la Metro, mencionó que después de la petición a la Sectur por tomar en cuenta a los asociados de la Metro, se logró la comunicación y junto con GMA, nos integramos a la plataforma Visit Méxicoo. En la primera etapa las agencias de viajes pueden subir uno de sus productos sin costo alguno”.

Por último, Benjamín Izquierdo mencionó que después de dos años al frente de La Metro, en enero 2021 concluirá su gestión, “la asociación requiere mucha atención y por el momento no puedo hacerlo, soy honesto y definitivamente no seguiré el 2021 como presidente de la asociación”.

✰✰✰✰✰ Como parte de las estrategias de Air Canada, en pro de la recuperación del sector la aerolínea, designó a Amos Kazzaz como vicepresidente ejecutivo y director financiero a partir del 15 de febrero de 2021. Kazzaz es actualmente vicepresidente superior de finanzas de la aerolínea y tiene su base en la sede de la compañía aérea en Montreal.

Calin Rovinescu, presidente y director general de la aerolínea aseguró: “me complace nombrar a Amos como nuestro próximo director financiero, tras el ascenso de Mike Rousseau a director general. Amos ha sido miembro clave de nuestro equipo ejecutivo altamente cualificado durante más de una década. Su perspicacia financiera, su probada trayectoria y su profundo conocimiento de los negocios de Air Canada lo sitúan en una buena posición para el puesto de director financiero y para ayudar a guiar a Air Canada en la recuperación del sector”.

En su nueva posición, Kazzaz supervisará la dirección estratégica financiera general que comprende todos los aspectos de información y planificación financieras, las relaciones con los inversores, las operaciones del tesoro y los controladores, la fiscalidad, la administración de pensiones, la auditoría interna, la flota, las adquisiciones y los bienes inmuebles de la empresa.

Amos Kazzaz se incorporó a la línea aérea en 2010 como vicepresidente de planificación y análisis financiero y se convirtió en vicepresidente principal de finanzas en 2015. Anteriormente ocupó extensos cargos ejecutivos superiores en el sector de las aerolíneas y el transporte, incluyendo una carrera de 24 años en United Airlines con varios cargos ejecutivos en finanzas, planificación y gestión de costos. Tiene maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Denver y licenciatura en Relaciones y Asuntos Internacionales de la Universidad de Colorado.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado